https://sputniknews.com.tr/20230612/yargitaydan-hdpnin-hazine-yardimina-bloke-talebi-1072346260.html
Yargıtay'dan HDP'nin hazine yardımına bloke talebi
Yargıtay'dan HDP'nin hazine yardımına bloke talebi
Yargıtay, HDP'nin seçimlere girmemesini gerekçe göstererek AYM'den 400 milyon TL'lik hazine yardımına tedbir konulmasını istedi. 12.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-12T19:38+0300
2023-06-12T19:38+0300
2023-06-12T19:38+0300
türkiye
yargıtay
hdp
halkların demokratik partisi (hdp)
hazine
aym
anayasa mahkemesi (aym)
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TRT Haber'in aktardığına göre Yargıtay, HDP'nin seçimlere girmemesini gerekçe göstererek Anayasa Mahkemesi'nden (AYM) 400 milyon TL'lik hazine yardımına tedbir konulması talebinde bulundu.
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yargıtay, hdp, halkların demokratik partisi (hdp), hazine, aym, anayasa mahkemesi (aym)
yargıtay, hdp, halkların demokratik partisi (hdp), hazine, aym, anayasa mahkemesi (aym)
Yargıtay'dan HDP'nin hazine yardımına bloke talebi
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Yargıtay, HDP'nin seçimlere girmemesini gerekçe göstererek AYM'den 400 milyon TL'lik hazine yardımına tedbir konulmasını istedi.