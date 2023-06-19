https://sputniknews.com.tr/20230619/asgari-ucrette-toplanti-sona-erdi-turk-isten-aciklama-1072613948.html
Asgari ücrette toplantı sona erdi: TÜRK-İş'ten açıklama
Asgari ücrette toplantı sona erdi: TÜRK-İş'ten açıklama
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, asgari ücrete yapılacak ara zammı belirleme çalışmaları kapsamındaki 2. toplantısı sona erdi. TÜRK-İş Temsilcisi Ramazan... 19.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-19T12:34+0300
2023-06-19T12:34+0300
2023-06-19T12:52+0300
ekonomi
asgari ücret
asgari ücret tespit komisyonu
asgari ücret 2023
türk-iş
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Milyonların merakla takip ettiği asgari ücrete zam sürecinde 2. toplantı yapıldı. Toplantının ardından TÜRK-İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Ağar, "Uzun uzun görüşmeler yaptık. Çalışma hayatı ile ilgili görüşmeleri sunduk. Rakam olarak bir yere gelinmedi. Bu hafta içerisinde üçüncü defa komisyon olarak bir araya geleceğiz. Komisyonda bir karara vardıktan sonra Cumhurbaşkanımız açıklama yapar diye düşünüyorum. Bayramdan önce rakam konusunda bir karar verilir diye düşünüyorum. Hükümet tarafından herhangi bir rakam gündeme gelmedi. Biz işçi kesimi tarafından bir mutabakat sağlanacağını düşünüyoruz" dedi.'Kafamızdaki rakam olmazsa muhalefet şerhimizi koyarız'"Şu anda 500 dolar karşılığı rakamını o dönem bakanımız söylemişti" ifadelerini kullanan Ağar, "Türk parası olarak görüşüyoruz, dolar üzerinden pazarlık yapmıyoruz. Günün şartlarına göre, insanların alım gücünün artmasını istiyoruz. 500 dolar üzerinden değil, günün şartlarına göre pazarlık yapılacak. Bu hafta inşallah bunu sonuçlandıracağız" diye konuştu."Kafamızdaki rakam olmazsa muhalefet şerhimizi koyarız. Gönlümüz üçlü olarak kararın alınması" diyen Ağar, işveren ya da hükümet tarafından bir rakamın masaya gelmediğini söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20230619/milyonlari-ilgilendiriyor-asgari-ucrette-kritik-toplanti-basladi-1072605072.html
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asgari ücret, asgari ücret tespit komisyonu, asgari ücret 2023, türk-iş
asgari ücret, asgari ücret tespit komisyonu, asgari ücret 2023, türk-iş
Asgari ücrette toplantı sona erdi: TÜRK-İş'ten açıklama
12:34 19.06.2023 (güncellendi: 12:52 19.06.2023) Abone ol
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, asgari ücrete yapılacak ara zammı belirleme çalışmaları kapsamındaki 2. toplantısı sona erdi. TÜRK-İş Temsilcisi Ramazan Ağar yaptığı açıklamada, henüz bir rakamın masaya gelmediğini söyledi. Ağar, asgari ücret için bayram öncesini işaret etti.
Milyonların merakla takip ettiği asgari ücrete zam sürecinde 2. toplantı yapıldı. Toplantının ardından TÜRK-İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Ağar, "Uzun uzun görüşmeler yaptık. Çalışma hayatı ile ilgili görüşmeleri sunduk. Rakam olarak bir yere gelinmedi. Bu hafta içerisinde üçüncü defa komisyon olarak bir araya geleceğiz. Komisyonda bir karara vardıktan sonra Cumhurbaşkanımız açıklama yapar diye düşünüyorum. Bayramdan önce rakam konusunda bir karar verilir diye düşünüyorum. Hükümet tarafından herhangi bir rakam gündeme gelmedi. Biz işçi kesimi tarafından bir mutabakat sağlanacağını düşünüyoruz" dedi.
'Kafamızdaki rakam olmazsa muhalefet şerhimizi koyarız'
"Şu anda 500 dolar karşılığı rakamını o dönem bakanımız söylemişti" ifadelerini kullanan Ağar, "Türk parası olarak görüşüyoruz, dolar üzerinden pazarlık yapmıyoruz. Günün şartlarına göre, insanların alım gücünün artmasını istiyoruz. 500 dolar üzerinden değil, günün şartlarına göre pazarlık yapılacak. Bu hafta inşallah bunu sonuçlandıracağız" diye konuştu.
"Kafamızdaki rakam olmazsa muhalefet şerhimizi koyarız. Gönlümüz üçlü olarak kararın alınması" diyen Ağar, işveren ya da hükümet tarafından bir rakamın masaya gelmediğini söyledi.