https://sputniknews.com.tr/20230619/asgari-ucrette-toplanti-sona-erdi-turk-isten-aciklama-1072613948.html

Asgari ücrette toplantı sona erdi: TÜRK-İş'ten açıklama

Asgari ücrette toplantı sona erdi: TÜRK-İş'ten açıklama

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, asgari ücrete yapılacak ara zammı belirleme çalışmaları kapsamındaki 2. toplantısı sona erdi. TÜRK-İş Temsilcisi Ramazan... 19.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-19T12:34+0300

2023-06-19T12:34+0300

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ekonomi

asgari ücret

asgari ücret tespit komisyonu

asgari ücret 2023

türk-iş

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Milyonların merakla takip ettiği asgari ücrete zam sürecinde 2. toplantı yapıldı. Toplantının ardından TÜRK-İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Ağar, "Uzun uzun görüşmeler yaptık. Çalışma hayatı ile ilgili görüşmeleri sunduk. Rakam olarak bir yere gelinmedi. Bu hafta içerisinde üçüncü defa komisyon olarak bir araya geleceğiz. Komisyonda bir karara vardıktan sonra Cumhurbaşkanımız açıklama yapar diye düşünüyorum. Bayramdan önce rakam konusunda bir karar verilir diye düşünüyorum. Hükümet tarafından herhangi bir rakam gündeme gelmedi. Biz işçi kesimi tarafından bir mutabakat sağlanacağını düşünüyoruz" dedi.'Kafamızdaki rakam olmazsa muhalefet şerhimizi koyarız'"Şu anda 500 dolar karşılığı rakamını o dönem bakanımız söylemişti" ifadelerini kullanan Ağar, "Türk parası olarak görüşüyoruz, dolar üzerinden pazarlık yapmıyoruz. Günün şartlarına göre, insanların alım gücünün artmasını istiyoruz. 500 dolar üzerinden değil, günün şartlarına göre pazarlık yapılacak. Bu hafta inşallah bunu sonuçlandıracağız" diye konuştu."Kafamızdaki rakam olmazsa muhalefet şerhimizi koyarız. Gönlümüz üçlü olarak kararın alınması" diyen Ağar, işveren ya da hükümet tarafından bir rakamın masaya gelmediğini söyledi.

https://sputniknews.com.tr/20230619/milyonlari-ilgilendiriyor-asgari-ucrette-kritik-toplanti-basladi-1072605072.html

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asgari ücret, asgari ücret tespit komisyonu, asgari ücret 2023, türk-iş