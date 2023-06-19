https://sputniknews.com.tr/20230619/milyonlari-ilgilendiriyor-asgari-ucrette-kritik-toplanti-basladi-1072605072.html

Milyonları ilgilendiriyor: Asgari ücrette kritik toplantı başladı

Milyonları ilgilendiriyor: Asgari ücrette kritik toplantı başladı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, asgari ücrete yapılacak ara zammı belirleme çalışmaları kapsamındaki 2. toplantısı başladı. 19.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-19T10:21+0300

2023-06-19T10:21+0300

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ekonomi

asgari ücret

asgari ücret tespit komisyonu

asgari ücret 2023

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Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantısını gerçekleştiriyor. 13 Haziran'daki ilk görüşmenin ardından taraflar yeniden bir araya geldi. Çalışma Genel Müdürü Sadettin Akyıl'ın başkanlığında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki toplantıya, işçi kesimini temsilen TÜRK-İş, işveren kesimini temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyeti katıldı. Basına kapalı gerçekleşen toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin ekonomik veri ve raporları sunması bekleniyor. Mevcut asgari ücret net 8 bin 506 lira Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 10 bin 8 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 11 bin 759 lira 40 kuruş. Bunun 10 bin 8 lirasını brüt asgari ücret, 1551 lira 24 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 200 lira 16 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz dün, "Temenni ederiz ki bu üç kesim bir ortak noktada anlaşsınlar. O da nedir? Çalışanlarımızın enflasyona ezdirilmemesi" dedi.

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