https://sputniknews.com.tr/20230619/asgari-ucrete-ara-zamda-taraflarin-teklifleri-belli-oldu-toplantida-masaya-gelecek-1072602508.html

Asgari ücrete ara zamda tarafların teklifleri belli oldu: Toplantıda masaya gelecek

Asgari ücrete ara zamda tarafların teklifleri belli oldu: Toplantıda masaya gelecek

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam rakamını belirlemek üzere 2. toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapacak. Öte... 19.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-19T07:14+0300

2023-06-19T07:14+0300

2023-06-19T07:20+0300

ekonomi

asgari ücret

asgari ücret tespit komisyonu

asgari ücret 2023

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Asgari ücrete ara zammın belirlenmesi için süreç devam ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2. toplantısı bugün saat 10.00'da başlayacak.Sabah'ın haberine göre, 7 milyon çalışanı doğrudan 85 milyon vatandaşı da dolaylı yoldan etkileyecek asgari ücret temmuz zammı, 28 Haziran Kurban Bayramı öncesi açıklanacak. Kurban Bayramı sonrası da emekli ve memur zammı için düğmeye basılacak. Yeni asgari ücretin 23 Haziran Cuma veya 26 Haziran tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.Rakam gündeme gelecekRakamların masaya yatırılacağı için bu toplantı büyük önem arz ediyor. Toplantıya TÜRK-İş, TİSK ve hükümetten 5'er kişilik ekip katılacak. Bu toplantıda işçi temsilcisi TÜRK-İş ve işveren temsilcisi TİSK doğrudan rakam paylaşacak. Hükümet, mart ayından beri gerçekleştirdiği saha çalışmalarından elde ettiği verileri masaya getirecek.Talepler netleştiAsgari Ücret Tespit Komisyonu'nda yer alan işveren temsilcisi TİSK, asgari ücrete zam konusunda hem fikir olduklarını ifade ederken, asgari ücret zammı için rakamın 6 aylık enflasyon kadar olmasını istedi. Bu rakam da 10 bin 100-10 bin 400 TL arasında şekillendi. TİSK ayrıca özellikle destekler ve teşviklerin devam etmesi durumunda bunun üzerine çıkacabileceklerini bildirdi. İşveren tarafı TİSK, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan yüzde 6 oranında destek istedi.Asgari ücret işveren maliyetinin azaltılması için yeni rakamın yüzde 6'sı oranında destek talep etti. Bakan Işıkhan konuyu Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e sundu. Hafta için 2 Bakanlık yetkilileri teknik ve bütçe çalışmalarını gerçekleştirdi. Bu desteğin gerçekleşmesi durumunda asgari ücret zam oranının yüzde 30'un üzerine çıkması konusunda TİSK 'Uzlaşmaya varım' mesajı verdi.TÜRK-İş'in masaya getirdiği ilk ücret tespiti 500 dolarlık bir alım gücünü işaret eden 11 bin 800 TL düzeyi oldu. TÜRK-İş özellikle gıda fiyatlarındaki 6 aylık artışı, açlık sınırı raporuna dikkat çekti. TÜRK-İş istedikleri rakamın olması durumunda uzlaşma metnine imza atacaklarını belirtirken, yeni asgari ücret için "Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir rakam" olması gerektiğini ifade etti.

https://sputniknews.com.tr/20230618/asgari-ucrette-ikinci-gorusme-yarin-1072594307.html

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