https://sputniknews.com.tr/20230619/ak-parti-mkyk-toplantisi-basladi-1072624604.html
AK Parti MKYK toplantısı başladı
AK Parti MKYK toplantısı başladı
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Erdoğan başkanlığında toplandı. 19.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-19T16:03+0300
2023-06-19T16:03+0300
2023-06-19T16:03+0300
politika
mehmet şimşek
ak parti
ak parti mkyk
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AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.AK Parti Genel Merkezi'ndeki toplantı, basına kapalı gerçekleşiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230615/bahcelinin-100-il-onerisine-ak-parti-kaynaklarindan-degerlendirme-liderler-uzlasirsa-calisiriz-1072475490.html
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mehmet şimşek, ak parti, ak parti mkyk
mehmet şimşek, ak parti, ak parti mkyk
AK Parti MKYK toplantısı başladı
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AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Erdoğan başkanlığında toplandı.
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
AK Parti Genel Merkezi'ndeki toplantı, basına kapalı gerçekleşiyor.