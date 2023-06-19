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45 gündür dış dünyayla iletişimleri yoktu: ÖSYM görevlileri YKS'nin ardından aileleriyle buluştu
45 gündür dış dünyayla iletişimleri yoktu: ÖSYM görevlileri YKS'nin ardından aileleriyle buluştu
2023-YKS soru kitapçıklarının basıldığı kapalı matbaa merkezinde görev alan ve 45 gün boyunca dış dünya ile iletişimi tamamen kesilen 110 personel, dün sınavın... 19.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-19T16:52+0300
2023-06-19T17:03+0300
ösym
iletişim
türkiye
jammer
yükseköğretim kurumları sınavı (yks)
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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hazırlık sürecinde, tek bir pencerenin dahi bulunmadığı, Faraday kafesi ile kaplı ve sinyal karıştırıcı jammer sistemiyle korunan merkezdeki 110 personel, mayıs ayının ilk haftası itibarıyla çalışmalarına başladı ve yaklaşık 1.5 ay dışarı çıkmadı. Tüm temel ihtiyaçları bu merkezde karşılanan personel, aileleri de dahil olmak üzere 45 gün boyunca hiçbir şekilde dış dünya ile iletişim kurmadı.Soru havuzlarının kriptolu sistemlerinin oluşturulmasının ardından başlatılan kapalı matbaa sürecinde ÖSYM personeli, matbaa işçileri, yemek servisi yapanlar, doktorlar ve öğretim üyelerinden oluşan 110 personel, YKS'de son oturum olan YDT'nin dün saat 17.45 itibarıyla tamamlanmasıyla birlikte 17.46'da merkezden çıkarak aileleriyle buluştu.Kavuşma anına şahitlik eden ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 45 günlük kapalı matbaa sürecinin ardından aileleriyle buluşan personele yönelik yaptığı açıklamada, "Bu süreci sizlerle beraber atlattık. Kapalı matbaa sürecindeki değerli çalışanlarımızla beraber 2023-YKS'yi yüz akıyla tamamladık. 45 gündür eşlerinizi, çocuklarınızı sabırla beklediniz" değerlendirmesini yaptı.‘Dede olacağını burada ilk defa öğrendi’Ailelerin de sınavda görev alan yakınlarını sabırla beklediğine vurgu yapan Bayram Ali Ersoy, "Bir görevlimiz, dede olacağını burada ilk defa öğrendi. Çok mutlu ve duygusal anları görünce ben de ağladım, açık konuşayım. Burada görevli arkadaşların 45 gün boyunca verdiği emeklerin karşılığını görmek, benim için mutluluk verici. İnşallah nice nice YKS'ler bu şekilde sorunsuz ve güzel şekilde sonuçlanır" dedi.Bayram Ali Ersoy, YKS sürecinde görev alanlara ve ailelerine teşekkür etti.Matbaa süreci bitince dede olacağını öğrendiBabalar Günü'ne denk gelen kavuşma anı, ÖSYM'nin 'Babalar Gününüz Kutlu Olsun' yazılı afişinin altında gerçekleşti.
https://sputniknews.com.tr/20230618/yks-sorulari-ve-cevap-anahtarlari-erisime-acildi-1072595861.html
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ösym, iletişim, jammer, yükseköğretim kurumları sınavı (yks)
ösym, iletişim, jammer, yükseköğretim kurumları sınavı (yks)

45 gündür dış dünyayla iletişimleri yoktu: ÖSYM görevlileri YKS'nin ardından aileleriyle buluştu

16:52 19.06.2023 (güncellendi: 17:03 19.06.2023)
© AAÖSYM'nin 45 gündür dış dünyayla iletişimi olmayan görevlileri
ÖSYM'nin 45 gündür dış dünyayla iletişimi olmayan görevlileri - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2023
© AA
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2023-YKS soru kitapçıklarının basıldığı kapalı matbaa merkezinde görev alan ve 45 gün boyunca dış dünya ile iletişimi tamamen kesilen 110 personel, dün sınavın tamamladığı saat 17.46 itibarıyla ailelerine kavuştu.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hazırlık sürecinde, tek bir pencerenin dahi bulunmadığı, Faraday kafesi ile kaplı ve sinyal karıştırıcı jammer sistemiyle korunan merkezdeki 110 personel, mayıs ayının ilk haftası itibarıyla çalışmalarına başladı ve yaklaşık 1.5 ay dışarı çıkmadı. Tüm temel ihtiyaçları bu merkezde karşılanan personel, aileleri de dahil olmak üzere 45 gün boyunca hiçbir şekilde dış dünya ile iletişim kurmadı.
Soru havuzlarının kriptolu sistemlerinin oluşturulmasının ardından başlatılan kapalı matbaa sürecinde ÖSYM personeli, matbaa işçileri, yemek servisi yapanlar, doktorlar ve öğretim üyelerinden oluşan 110 personel, YKS'de son oturum olan YDT'nin dün saat 17.45 itibarıyla tamamlanmasıyla birlikte 17.46'da merkezden çıkarak aileleriyle buluştu.
© AAÖSYM merkezi önünde dün gerçekleşen kavuşma, duygu dolu anlara sahne oldu. ÖSYM görevlileri, kapıda kendilerini gözyaşları içinde bekleyen eşleri, çocukları ve anne-babalarıyla sarılarak hasret giderdi.
ÖSYM merkezi önünde dün gerçekleşen kavuşma, duygu dolu anlara sahne oldu. ÖSYM görevlileri, kapıda kendilerini gözyaşları içinde bekleyen eşleri, çocukları ve anne-babalarıyla sarılarak hasret giderdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2023
ÖSYM merkezi önünde dün gerçekleşen kavuşma, duygu dolu anlara sahne oldu. ÖSYM görevlileri, kapıda kendilerini gözyaşları içinde bekleyen eşleri, çocukları ve anne-babalarıyla sarılarak hasret giderdi.
© AA
Kavuşma anına şahitlik eden ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 45 günlük kapalı matbaa sürecinin ardından aileleriyle buluşan personele yönelik yaptığı açıklamada, "Bu süreci sizlerle beraber atlattık. Kapalı matbaa sürecindeki değerli çalışanlarımızla beraber 2023-YKS'yi yüz akıyla tamamladık. 45 gündür eşlerinizi, çocuklarınızı sabırla beklediniz" değerlendirmesini yaptı.

‘Dede olacağını burada ilk defa öğrendi’

Ailelerin de sınavda görev alan yakınlarını sabırla beklediğine vurgu yapan Bayram Ali Ersoy, "Bir görevlimiz, dede olacağını burada ilk defa öğrendi. Çok mutlu ve duygusal anları görünce ben de ağladım, açık konuşayım. Burada görevli arkadaşların 45 gün boyunca verdiği emeklerin karşılığını görmek, benim için mutluluk verici. İnşallah nice nice YKS'ler bu şekilde sorunsuz ve güzel şekilde sonuçlanır" dedi.
Bayram Ali Ersoy, YKS sürecinde görev alanlara ve ailelerine teşekkür etti.

Matbaa süreci bitince dede olacağını öğrendi

Babalar Günü'ne denk gelen kavuşma anı, ÖSYM'nin 'Babalar Gününüz Kutlu Olsun' yazılı afişinin altında gerçekleşti.
© AAYKS için 45 gündür kapalı matbaa sürecinde dış dünya ile tüm temasları kesilen personelden biri, dede olacağını, kızının verdiği ‘patik’ ve ‘ultrason görüntüsü’ hediyesiyle öğrendi.
YKS için 45 gündür kapalı matbaa sürecinde dış dünya ile tüm temasları kesilen personelden biri, dede olacağını, kızının verdiği ‘patik’ ve ‘ultrason görüntüsü’ hediyesiyle öğrendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2023
YKS için 45 gündür kapalı matbaa sürecinde dış dünya ile tüm temasları kesilen personelden biri, dede olacağını, kızının verdiği ‘patik’ ve ‘ultrason görüntüsü’ hediyesiyle öğrendi.
© AA
YKS, ÖSYM, sınav - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2023
TÜRKİYE
YKS soruları ve cevap anahtarları erişime açıldı
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