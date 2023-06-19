https://sputniknews.com.tr/20230619/45-gundur-dis-dunyayla-iletisimleri-yoktu-osym-gorevlileri-yksnin-ardindan-aileleriyle-bulustu-1072626796.html

45 gündür dış dünyayla iletişimleri yoktu: ÖSYM görevlileri YKS'nin ardından aileleriyle buluştu

45 gündür dış dünyayla iletişimleri yoktu: ÖSYM görevlileri YKS'nin ardından aileleriyle buluştu

2023-YKS soru kitapçıklarının basıldığı kapalı matbaa merkezinde görev alan ve 45 gün boyunca dış dünya ile iletişimi tamamen kesilen 110 personel, dün sınavın... 19.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-19T16:52+0300

2023-06-19T16:52+0300

2023-06-19T17:03+0300

ösym

iletişim

türkiye

jammer

yükseköğretim kurumları sınavı (yks)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/13/1072625723_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_20f8779282d30d30d38e5a6b0d8b89b5.jpg

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hazırlık sürecinde, tek bir pencerenin dahi bulunmadığı, Faraday kafesi ile kaplı ve sinyal karıştırıcı jammer sistemiyle korunan merkezdeki 110 personel, mayıs ayının ilk haftası itibarıyla çalışmalarına başladı ve yaklaşık 1.5 ay dışarı çıkmadı. Tüm temel ihtiyaçları bu merkezde karşılanan personel, aileleri de dahil olmak üzere 45 gün boyunca hiçbir şekilde dış dünya ile iletişim kurmadı.Soru havuzlarının kriptolu sistemlerinin oluşturulmasının ardından başlatılan kapalı matbaa sürecinde ÖSYM personeli, matbaa işçileri, yemek servisi yapanlar, doktorlar ve öğretim üyelerinden oluşan 110 personel, YKS'de son oturum olan YDT'nin dün saat 17.45 itibarıyla tamamlanmasıyla birlikte 17.46'da merkezden çıkarak aileleriyle buluştu.Kavuşma anına şahitlik eden ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 45 günlük kapalı matbaa sürecinin ardından aileleriyle buluşan personele yönelik yaptığı açıklamada, "Bu süreci sizlerle beraber atlattık. Kapalı matbaa sürecindeki değerli çalışanlarımızla beraber 2023-YKS'yi yüz akıyla tamamladık. 45 gündür eşlerinizi, çocuklarınızı sabırla beklediniz" değerlendirmesini yaptı.‘Dede olacağını burada ilk defa öğrendi’Ailelerin de sınavda görev alan yakınlarını sabırla beklediğine vurgu yapan Bayram Ali Ersoy, "Bir görevlimiz, dede olacağını burada ilk defa öğrendi. Çok mutlu ve duygusal anları görünce ben de ağladım, açık konuşayım. Burada görevli arkadaşların 45 gün boyunca verdiği emeklerin karşılığını görmek, benim için mutluluk verici. İnşallah nice nice YKS'ler bu şekilde sorunsuz ve güzel şekilde sonuçlanır" dedi.Bayram Ali Ersoy, YKS sürecinde görev alanlara ve ailelerine teşekkür etti.Matbaa süreci bitince dede olacağını öğrendiBabalar Günü'ne denk gelen kavuşma anı, ÖSYM'nin 'Babalar Gününüz Kutlu Olsun' yazılı afişinin altında gerçekleşti.

https://sputniknews.com.tr/20230618/yks-sorulari-ve-cevap-anahtarlari-erisime-acildi-1072595861.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ösym, iletişim, jammer, yükseköğretim kurumları sınavı (yks)