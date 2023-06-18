Uzmanlardan ‘el, ayak ve ağız hastalığı’ uyarısı: 8 belirtisi var

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
ÖZEL HABER
BM Genel Sekreter Sözcüsü: Gıda anlaşmasının Rusya kısmının uygulanmasına odaklanacağız
07:00
2 dk
ÖZEL HABER
Eski İtalya Genelkurmay Başkanı: Ukrayna da Batı olmadan bu savaşı yürütemez
07:21
2 dk
ÖZEL HABER
NATO’nun emekli subayı Stavros: Batı, Rus askerlerini hafife alarak hata yaptı
07:36
2 dk
ÖZEL HABER
ABD’nin Rusya planını ifşa etti: ABD en büyük terör örgütlerinin kurucusudur
08:00
2 dk
ÖZEL HABER
Uluslararası Adalet Divanı’ndan ABD’ye ret
08:30
1 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Hababam Sınıfı'nın Hafize Ana'sı Adile Naşit'in doğum günü
09:00
7 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna Eski Başbakanı: NATO Ukrayna’yı kandırdı
09:22
1 dk
ÖZEL HABER
Alman şirket itiraf etti: Leoprd tankları Ukrayna’da imha edildi
09:39
1 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna NATO’yu ikiye böldü
10:00
1 dk
ÖZEL HABER
Rusya yaptırımları Uluslararası Paten Birliği’ni krize soktu
10:28
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
4 dk
GERÇEĞİN YÖRÜNGESİ
Erkin Öncan'la Gerçeğin Yörüngesi
13:06
28 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Hababam Sınıfı'nın Hafize Ana'sı Adile Naşit'in doğum günü
14:06
7 dk
ÖZEL HABER
Tarihte ilk kez Profesyonel Tenisçiler Birliği ilk 10’da üç Rus tenisçi yer aldı
14:27
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
ÖZEL HABER
Rus bankası Sberbank’ın CEO’su Gref: Er ya geç kriz çıkacak, tek soru ne zaman?
16:36
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
4 dk
ÖZEL HABER
ABD Temsilciler Meclisi’nin Cumhuriyetçi partili üyesi: Biden yüzyılın suçunu işledi
17:32
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
ÖZEL HABER
Rusya’nın Ortadoğu’daki varlığı ABD’yi korkuttu
18:36
1 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Hababam Sınıfı'nın Hafize Ana'sı Adile Naşit'in doğum günü
19:02
7 dk
ÖZEL HABER
Çin Halk Üniversitesi öğretim üyesi: ABD’deki iş çevreleri Çin pazarını çok önemli görüyor
19:38
4 dk
ÖZEL HABER
Duma Başkanı Volodin: AB devletleri ülkemize karşı savaşıyor
20:00
3 dk
ÖZEL HABER
Türkiye turizminde ilk sırada Rusya var
20:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
TARİHTE BUGÜN
Maxim Gorki'nin ölüm yıldönümü
07:00
4 dk
ÖZEL HABER
Rus bankası Sberbank’ın CEO’su Gref: Er ya geç kriz çıkacak, tek soru ne zaman?
09:00
1 dk
ÖZEL HABER
NATO’nun emekli subayı Stavros: Batı, Rus askerlerini hafife alarak hata yaptı
09:21
2 dk
ÖZEL HABER
Eski İtalya Genelkurmay Başkanı: Ukrayna da Batı olmadan bu savaşı yürütemez
09:41
2 dk
TARİHTE BUGÜN
Maxim Gorki'nin ölüm yıldönümü
10:00
4 dk
ÖZEL HABER
Duma Başkanı Volodin: AB devletleri ülkemize karşı savaşıyor
10:16
3 dk
ÖZEL HABER
BM Genel Sekreter Sözcüsü: Gıda anlaşmasının Rusya kısmının uygulanmasına odaklanacağız
10:43
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
ÖZEL HABER
Alman şirket itiraf etti: Leoprd tankları Ukrayna’da imha edildi
13:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
ÖZEL HABER
ABD Temsilciler Meclisi’nin Cumhuriyetçi partili üyesi: Biden yüzyılın suçunu işledi
14:31
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
TARİHTE BUGÜN
Maxim Gorki'nin ölüm yıldönümü
18:02
4 dk
ÖZEL HABER
ABD’nin Rusya planını ifşa etti: ABD en büyük terör örgütlerinin kurucusudur
18:29
2 dk
ÖZEL HABER
Venezuela’nın Ankara Büyükelçisi, Sputnik’e ABD’nin uluslararası ihlallerini anlattı
19:00
6 dk
ÖZEL HABER
Çin Halk Üniversitesi öğretim üyesi: ABD’deki iş çevreleri Çin pazarını çok önemli görüyor
19:22
4 dk
ÖZEL HABER
Uluslararası Adalet Divanı’ndan ABD’ye ret
19:47
1 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna NATO’yu ikiye böldü
20:00
1 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna Eski Başbakanı: NATO Ukrayna’yı kandırdı
20:16
1 dk
ÖZEL HABER
Tarihte ilk kez Profesyonel Tenisçiler Birliği ilk 10’da üç Rus tenisçi yer aldı
20:30
1 dk
ÖZEL HABER
Rusya’nın Ortadoğu’daki varlığı ABD’yi korkuttu
20:47
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230618/uzmanlardan-el-ayak-ve-agiz-hastaligi-uyarisi-8-belirtisi-var--1072596602.html
Uzmanlardan ‘el, ayak ve ağız hastalığı’ uyarısı: 8 belirtisi var
Uzmanlardan ‘el, ayak ve ağız hastalığı’ uyarısı: 8 belirtisi var
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Savan Günay, uzun yıllardır Türkiye'de çok nadir görülen 'el, ayak ve ağız hastalığı'nın patlama yaptığını, "4 senelik... 18.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-18T16:45+0300
2023-06-18T22:52+0300
yaşam
el
ayak
ağız
hastalık
uzman
uyarı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103930/38/1039303858_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5fee5d16d3672a70cae210deb4078d57.jpg
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Savan Günay, Türkiye'nin yıllar önce unuttuğu hastalıklardan biri olan ve 2015 yılında Vietnam’da patlak veren, kreşlerin ve okulların kapanmasına neden olan 'el, ayak ve ağız hastalığı'nın Türkiye'de de görülmeye başlandığını söyledi.Günay, “4 senelik ihtisas dönemi boyunca 1 vaka görmüşken, muayenehanemde bir hafta içinde 20 vaka görünce, Sağlık Bakanlığı’nı uyarmış ve lütfen Çok dikkatli olun demiştim” diyerek, daha önceki dünya literatürlerinde el, ayak ve ağız hastalığının erişkinlere geçmesine dair bir bulgu olmamasına rağmen, ülkemizde erişkinlerde de çok ağır vakalar görüldüğünü belirtti.Sözcü'den Latif Sansür'ün haberine göre, çok ağır vakalarla karşılaşmamak için çok temkinli olunması gerektiğini belirten Dr. Günay, 'el, ayak ve ağız hastalığı' ile ilgili uyarılarda bulunarak şöyle konuştu:"Asıl olarak hijyenin bozulması, kalabalık ve temiz olmayan bir yaşama hali, tuvaletlerin gereği gibi temizlenmemesi bunu arttırdığı gibi, hasta kişi ile yakın temas etme, öpme, sarılma, lezyonlu deriye dokunma, ortak eşya kullanma sonucunda, ya da dışkı ve idrar ile bulaşabilir.Okul, kreş gibi toplu yaşam alanları, yazın enfekte havuz sularının yutulması hastalığı bulaşması açısından risk oluşturur. Bizim ise deprem bölgesindeki kardeşlerimizin temizlik şartları son derece zordur.Halen o bölgede birçok vaka görüldüğüne dair hekim arkadaşlarımızdan haberler gelmektedir. Bu nedenle ülkemiz bazen çok ağır seyreden vakalarla karşılaşmamak için çok temkinli olmalıdır. Özellikle yaz sıcağının gelmesiyle toplu havuzlar ciddi risk taşımaktadır. Havuzlar ciddi biçimde denetlenmeli klorürizasyon koşullarına son derece dikkatli riayet edilmelidir."'El, ayak ve ağız' hastalığın belirtileri nelerdir?* İlk bulgular halsizlik, kırgınlık halidir. Bunu düşük düzeyde bir ateş takip eder. Ateş 38-38,5 C dir. Ateşin süresi ortalama 3 gündür. Bu süre 7 güne kadar da uzayabilir.* İştah kaybı* Huzursuzluk* Boğaz ağrısı* Yemek yerken ağızda acıma* Yutamama* Ağız etrafında ve içinde ağrılı döküntüler* Avuç içi ve ayak tabanında ağrısız kaşıntısız döküntüler ve soyulmalar.
https://sputniknews.com.tr/20230616/kus-beslemek-akciger-hastaligina-neden-olur-mu-1072533294.html
https://sputniknews.com.tr/20230618/abdde-hiv-tasiyan-makaklar-kok-hucre-nakliyle-tedavi-edildi-1072592135.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103930/38/1039303858_194:0:1634:1080_1920x0_80_0_0_ad2e6fe197da13f2ac26583062bdd624.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
el ayak ve ağız hastalığı , kovid sonrası hastalık , el ayak ve ağız hastalığı nedir , el ayak ve ağız hastalığının belirtileri neler ,
el ayak ve ağız hastalığı , kovid sonrası hastalık , el ayak ve ağız hastalığı nedir , el ayak ve ağız hastalığının belirtileri neler ,

Uzmanlardan ‘el, ayak ve ağız hastalığı’ uyarısı: 8 belirtisi var

16:45 18.06.2023 (güncellendi: 22:52 18.06.2023)
© Fotoğraf: TwitterKızamık
Kızamık - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2023
© Fotoğraf: Twitter
Abone olTelegram
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Savan Günay, uzun yıllardır Türkiye'de çok nadir görülen 'el, ayak ve ağız hastalığı'nın patlama yaptığını, "4 senelik ihtisas dönemi boyunca 1 vaka görmüşken, muayenehanemde bir hafta içinde 20 vaka gördüm" ifadeleriyle paylaştı. Hastalığın 8 belirtisi bulunuyor.
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Savan Günay, Türkiye'nin yıllar önce unuttuğu hastalıklardan biri olan ve 2015 yılında Vietnam’da patlak veren, kreşlerin ve okulların kapanmasına neden olan 'el, ayak ve ağız hastalığı'nın Türkiye'de de görülmeye başlandığını söyledi.
Günay, “4 senelik ihtisas dönemi boyunca 1 vaka görmüşken, muayenehanemde bir hafta içinde 20 vaka görünce, Sağlık Bakanlığı’nı uyarmış ve lütfen Çok dikkatli olun demiştim” diyerek, daha önceki dünya literatürlerinde el, ayak ve ağız hastalığının erişkinlere geçmesine dair bir bulgu olmamasına rağmen, ülkemizde erişkinlerde de çok ağır vakalar görüldüğünü belirtti.
Sözcü'den Latif Sansür'ün haberine göre, çok ağır vakalarla karşılaşmamak için çok temkinli olunması gerektiğini belirten Dr. Günay, 'el, ayak ve ağız hastalığı' ile ilgili uyarılarda bulunarak şöyle konuştu:
"Asıl olarak hijyenin bozulması, kalabalık ve temiz olmayan bir yaşama hali, tuvaletlerin gereği gibi temizlenmemesi bunu arttırdığı gibi, hasta kişi ile yakın temas etme, öpme, sarılma, lezyonlu deriye dokunma, ortak eşya kullanma sonucunda, ya da dışkı ve idrar ile bulaşabilir.
Okul, kreş gibi toplu yaşam alanları, yazın enfekte havuz sularının yutulması hastalığı bulaşması açısından risk oluşturur. Bizim ise deprem bölgesindeki kardeşlerimizin temizlik şartları son derece zordur.
Halen o bölgede birçok vaka görüldüğüne dair hekim arkadaşlarımızdan haberler gelmektedir. Bu nedenle ülkemiz bazen çok ağır seyreden vakalarla karşılaşmamak için çok temkinli olmalıdır. Özellikle yaz sıcağının gelmesiyle toplu havuzlar ciddi risk taşımaktadır. Havuzlar ciddi biçimde denetlenmeli klorürizasyon koşullarına son derece dikkatli riayet edilmelidir."
Kuş beslemek akciğer hastalığına sebep olabilir - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2023
MULTİMEDYA
Kuş besleme hobisi olanlara uyarı: Akciğer hastalığına neden olabilir
16 Haziran , 13:04

'El, ayak ve ağız' hastalığın belirtileri nelerdir?

* İlk bulgular halsizlik, kırgınlık halidir. Bunu düşük düzeyde bir ateş takip eder. Ateş 38-38,5 C dir. Ateşin süresi ortalama 3 gündür. Bu süre 7 güne kadar da uzayabilir.
* İştah kaybı
* Huzursuzluk
* Boğaz ağrısı
* Yemek yerken ağızda acıma
* Yutamama
* Ağız etrafında ve içinde ağrılı döküntüler
* Avuç içi ve ayak tabanında ağrısız kaşıntısız döküntüler ve soyulmalar.
20 yıl sonra ilk kez yeni bir HIV türü keşfedildi - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2023
YAŞAM
ABD'de HIV taşıyan makaklar kök hücre nakliyle tedavi edildi
01:48
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала