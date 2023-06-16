Kuş besleme hobisine sahip olanlara uyarı: Akciğer hastalığına neden olabilir

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Riskli iş kollarında çalışan kişilerin düzenli taramalara alınmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Karalezli, "En çok kaynakçılar, döküm işçiliği, diş teknisyenliği gibi işlerde çalışanlarda akciğer rahatsızlıklarıyla karşılaşıyoruz. İlerleyen dönemlerde solunum yetmezliği gibi ciddi sağlık sorunlarına neden olabilen interstisyel akciğer hastalıkları karşımıza çıkıyor. Bu durumda kişinin o iş kolunu değiştirmesi gerekliliği oluşuyor. Bu nedenle belirli periyotlarla sağlık taramalarının yapılması gerekiyor" diye konuştu.

Karalezli, kurumsal iş yerlerinde zaten rutin taramalar yapıldığına ama esas riskin ‘merdiven altı’ olarak tanımlanan iş yerlerinde ortaya çıktığına dikkati çekti. Prof. Dr. Karalezli, dünya genelinde başta KOAH olmak üzere akciğer hastalıklarında geçmiş yıllara göre artış yaşandığına işaret ederek, bunun en önemli nedenleri arasında sigara kullanımının yer aldığını söyledi.