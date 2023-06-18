https://sputniknews.com.tr/20230618/tarlada-calisan-iscilere-yildirim-carpti-1-olu-1072593780.html
Tarlada çalışan işçilere yıldırım çarptı: 1 ölü
Tarlada çalışan işçilere yıldırım çarptı: 1 ölü
Bursa'da yıldırım isabet eden tarladaki işçilerden biri hayatını kaybetti. 18.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-18T09:25+0300
2023-06-18T09:25+0300
2023-06-18T09:25+0300
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yıldırım
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Yıldırım ilçesi Sakarya Mahallesi'nde yağışın etkili olduğu sırada tarım işçisi kadınların maydanoz kestiği tarlaya yıldırım düştü.Yıldırım isabet eden 63 yaşındak, Nerguze Kartal'ın arkadaşları, durumu 112 Acil Servis Komuta Merkezi'ne bildirdi.Polis ve sağlık ekipleri, çevredeki yolların bazı bölümlerinin yoğun yağıştan çamurla kaplanması nedeniyle olay yerine güçlükle ulaşabildi.Yaşamını yitirdiği belirlenen Kartal'ın cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
https://sputniknews.com.tr/20230617/istanbulda-simsek-ve-gok-gurultusu-etkili-oldu-1072566514.html
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bursa, tarla, yıldırım
Tarlada çalışan işçilere yıldırım çarptı: 1 ölü
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Bursa'da yıldırım isabet eden tarladaki işçilerden biri hayatını kaybetti.
Yıldırım ilçesi Sakarya Mahallesi'nde yağışın etkili olduğu sırada tarım işçisi kadınların maydanoz kestiği tarlaya yıldırım düştü.
Yıldırım isabet eden 63 yaşındak, Nerguze Kartal'ın arkadaşları, durumu 112 Acil Servis Komuta Merkezi'ne bildirdi.
Polis ve sağlık ekipleri, çevredeki yolların bazı bölümlerinin yoğun yağıştan çamurla kaplanması nedeniyle olay yerine güçlükle ulaşabildi.
Yaşamını yitirdiği belirlenen Kartal'ın cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.