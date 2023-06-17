https://sputniknews.com.tr/20230617/istanbulda-simsek-ve-gok-gurultusu-etkili-oldu-1072566514.html

İstanbul’da şimşek ve gök gürültüsü etkili oldu

İstanbul’da şimşek ve gök gürültüsü etkili oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için sarı alarm verdi. Beklenen yağış öncesi Anadolu yakası ve boğaz çevresinde yıldırım ve şimşekler gökyüzünü... 17.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-17T02:32+0300

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türkiye

istanbul

yıldırım

şimşek

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İstanbul'da beklenen yağış öncesi çakan şimşekler geceyi aydınlattı.Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen yağış öncesi gece saatlerinde peş peşe şimşekler çakmaya başladı. Anadolu yakası ve boğaz çevresinde etkili olan şimşekler adeta geceyi gündüze çevirdi. Bakırköy ve Sarayburnu sahillerinde yıldırım ve şimşekler gökyüzünü aydınlattı.

https://sputniknews.com.tr/20230429/meteorolojiden-20-il-icin-kuvvetli-yagis-uyarisi-yuksek-kesimlerde-kar-bekleniyor-1070346577.html

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