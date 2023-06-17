İstanbul’da şimşek ve gök gürültüsü etkili oldu
02:32 17.06.2023 (güncellendi: 02:43 17.06.2023)
© AA / Cem TekkeşinoğluMeteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için sarı alarm verdi. Beklenen yağış öncesi Sarayburnu sahilinde yıldırım ve şimşekler gökyüzünü aydınlattı.
© AA / Cem Tekkeşinoğlu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için sarı alarm verdi. Beklenen yağış öncesi Anadolu yakası ve boğaz çevresinde yıldırım ve şimşekler gökyüzünü aydınlattı.
İstanbul'da beklenen yağış öncesi çakan şimşekler geceyi aydınlattı.
İstanbul'da şimşekli gece https://t.co/ZacPHdWGTu pic.twitter.com/WAqJSMaY3p— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) June 16, 2023
Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen yağış öncesi gece saatlerinde peş peşe şimşekler çakmaya başladı.
İstanbul’da şimşek ve gök gürültüsü etkili oldu https://t.co/ZacPHdWGTu pic.twitter.com/BTgd82nxFt— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) June 16, 2023
Anadolu yakası ve boğaz çevresinde etkili olan şimşekler adeta geceyi gündüze çevirdi. Bakırköy ve Sarayburnu sahillerinde yıldırım ve şimşekler gökyüzünü aydınlattı.
© İHA / ABDULLAH ALTUNBAŞ - CANER SÖNMEZ - YAĞIZ EKREM ÇİFTÇİMeteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen yağış öncesi gece saatlerinde peş peşe şimşekler çakmaya başladı
1/3
© İHA / ABDULLAH ALTUNBAŞ - CANER SÖNMEZ - YAĞIZ EKREM ÇİFTÇİ
Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen yağış öncesi gece saatlerinde peş peşe şimşekler çakmaya başladı
© İHA / ABDULLAH ALTUNBAŞ - CANER SÖNMEZ - YAĞIZ EKREM ÇİFTÇİMeteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen yağış öncesi gece saatlerinde peş peşe şimşekler çakmaya başladı
2/3
© İHA / ABDULLAH ALTUNBAŞ - CANER SÖNMEZ - YAĞIZ EKREM ÇİFTÇİ
Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen yağış öncesi gece saatlerinde peş peşe şimşekler çakmaya başladı
© İHA / ABDULLAH ALTUNBAŞ - CANER SÖNMEZ - YAĞIZ EKREM ÇİFTÇİMeteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen yağış öncesi gece saatlerinde peş peşe şimşekler çakmaya başladı
3/3
© İHA / ABDULLAH ALTUNBAŞ - CANER SÖNMEZ - YAĞIZ EKREM ÇİFTÇİ
Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen yağış öncesi gece saatlerinde peş peşe şimşekler çakmaya başladı
1/3
© İHA / ABDULLAH ALTUNBAŞ - CANER SÖNMEZ - YAĞIZ EKREM ÇİFTÇİ
Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen yağış öncesi gece saatlerinde peş peşe şimşekler çakmaya başladı
2/3
© İHA / ABDULLAH ALTUNBAŞ - CANER SÖNMEZ - YAĞIZ EKREM ÇİFTÇİ
Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen yağış öncesi gece saatlerinde peş peşe şimşekler çakmaya başladı
3/3
© İHA / ABDULLAH ALTUNBAŞ - CANER SÖNMEZ - YAĞIZ EKREM ÇİFTÇİ
Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen yağış öncesi gece saatlerinde peş peşe şimşekler çakmaya başladı