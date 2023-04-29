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Meteoroloji'den 20 il için kuvvetli yağış uyarısı: Yüksek kesimlerde kar bekleniyor
Meteoroloji'den 20 il için kuvvetli yağış uyarısı: Yüksek kesimlerde kar bekleniyor
Meteoroloji 20 ili sarı kodla uyardı. Yurdun doğusunda gök gürültülü sağanak etkili olacak. Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde ise karla... 29.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-29T09:31+0300
2023-04-29T09:31+0300
türkiye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
hava durumu
istanbul hava durumu
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sağanak yağış uyarısı
kar yağışı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, (Konya hariç) İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya ve Kütahya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Genellikle sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Doğu Karadeniz, (Malatya, Iğdır, Ağrı ve Van hariç) Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu, Mersin, Zonguldak, Bartın, Yozgat, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Amasya ve Tokat çevreleri ile Kastamonu kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.HAVA SICAKLIĞI: Doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyıları, Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden; Doğu Anadolu’nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Karadeniz, (Malatya, Iğdır, Ağrı ve Van hariç) Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu, Mersin, Zonguldak, Bartın, Yozgat, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Amasya ve Tokat çevreleri ile Kastamonu kıyılarında yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgarın, Güney Ege kıyıları, Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden; Doğu Anadolu’nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır.Meteoroloji'nin sarı kodla uyardığı, karla karışık yağmur ve kar beklenen 20 il şöyle sıralandı:MarmaraParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde Sakarya çevreleri ile yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren bölgenin doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BURSA 5°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlıEDİRNE 6°C, 19°CParçalı bulutluİSTANBUL 9°C, 15°CParçalı ve çok bulutluKOCAELİ 9°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlıEgeParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde Kütahya çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR 2°C, 8°CParçalı ve çok bulutluDENİZLİ 4°C, 15°CParçalı ve çok bulutluİZMİR 9°C, 20°CParçalı bulutluMUĞLA 3°C, 17°CParçalı bulutluAkdenizParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinden Antalya çevreleri ile Doğu Akdeniz'in aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde Mersin çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.ADANA 12°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA 14°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY 12°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıK.MARAŞ 9°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİç AnadoluParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde Yozgat, Nevşehir, Niğde ve Kayseri çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.ANKARA 4°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlıESKİŞEHİR 3°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlıKONYA 4°C, 10°CParçalı ve çok bulutluSİVAS 4°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıBatı KaradenizParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece saatlerinde Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgârın, bu akşam saatlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.BOLU 2°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlıDÜZCE 7°C, 13°CÇok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlıKASTAMONU 4°C, 11°CÇok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece saatlerinde kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.ZONGULDAK 8°C, 12°CÇok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.Orta ve Doğu KaradenizÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Doğu Karadeniz'de yerel kuvvetli olması bekleniyor.AMASYA 9°C, 15°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.SAMSUN 9°C, 14°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTOKAT 6°C, 13°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.TRABZON 11°C, 13°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.Doğu AnadoluParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, kuzeyinin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, (Malatya, Iğdır, Ağrı ve Van hariç) bölge genelinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.ERZURUM 4°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.IĞDIR 9°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA 7°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıVAN 9°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGüneydoğu AnadoluParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Diyarbakır, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.DİYARBAKIR 11°C, 20°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.GAZİANTEP 7°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıSİİRT 14°C, 17°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.ŞANLIURFA 12°C, 21°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu, istanbul hava durumu, sağanak, sağanak yağış, sağanak yağış uyarısı, kar yağışı
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu, istanbul hava durumu, sağanak, sağanak yağış, sağanak yağış uyarısı, kar yağışı

Meteoroloji'den 20 il için kuvvetli yağış uyarısı: Yüksek kesimlerde kar bekleniyor

09:31 29.04.2023
© İHAyağmur, sağanak, yağış
yağmur, sağanak, yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2023
© İHA
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Meteoroloji 20 ili sarı kodla uyardı. Yurdun doğusunda gök gürültülü sağanak etkili olacak. Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, (Konya hariç) İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya ve Kütahya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Genellikle sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Doğu Karadeniz, (Malatya, Iğdır, Ağrı ve Van hariç) Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu, Mersin, Zonguldak, Bartın, Yozgat, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Amasya ve Tokat çevreleri ile Kastamonu kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyıları, Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden; Doğu Anadolu’nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Karadeniz, (Malatya, Iğdır, Ağrı ve Van hariç) Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu, Mersin, Zonguldak, Bartın, Yozgat, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Amasya ve Tokat çevreleri ile Kastamonu kıyılarında yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgarın, Güney Ege kıyıları, Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden; Doğu Anadolu’nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır.
Meteoroloji'nin sarı kodla uyardığı, karla karışık yağmur ve kar beklenen 20 il şöyle sıralandı:
Ağrı, Bitlis, Erzincan, Gümüşhane, Hatay, Kahramanmaraş, Siirt, Tunceli, Batman, Ardahan, Bingöl, Elazığ, Erzurum, Hakkari, Kars, Muş, Trabzon, Bayburt, Şırnak ve Osmaniye.

Marmara

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde Sakarya çevreleri ile yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren bölgenin doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA 5°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı
EDİRNE 6°C, 19°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL 9°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ 9°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

Ege

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde Kütahya çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 2°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ 4°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR 9°C, 20°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA 3°C, 17°C
Parçalı bulutlu

Akdeniz

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinden Antalya çevreleri ile Doğu Akdeniz'in aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde Mersin çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA 12°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 14°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 12°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
K.MARAŞ 9°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İç Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde Yozgat, Nevşehir, Niğde ve Kayseri çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA 4°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 3°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı
KONYA 4°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİVAS 4°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

Batı Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece saatlerinde Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgârın, bu akşam saatlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
BOLU 2°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
DÜZCE 7°C, 13°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
KASTAMONU 4°C, 11°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece saatlerinde kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK 8°C, 12°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Doğu Karadeniz'de yerel kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA 9°C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN 9°C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT 6°C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
TRABZON 11°C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Doğu Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, kuzeyinin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, (Malatya, Iğdır, Ağrı ve Van hariç) bölge genelinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 4°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
IĞDIR 9°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 7°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN 9°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Güneydoğu Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Diyarbakır, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR 11°C, 20°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
GAZİANTEP 7°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT 14°C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ŞANLIURFA 12°C, 21°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
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