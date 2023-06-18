https://sputniknews.com.tr/20230618/saglik-raporlarinin-gecerlilik-sureleri-uzatildi-1072597438.html

Sağlık raporlarının geçerlilik süresi uzatıldı

Sağlık raporlarının geçerlilik süresi uzatıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Raporunu henüz yenileme imkanı bulamayan, güçlük yaşaması muhtemel vatandaşlarımız olduğundan mağduriyet yaşanmaması amacı ile... 18.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-18T18:30+0300

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türkiye

fahrettin koca

ilaç

rapor

süre

kronik hastalık

kronik ağrı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, sağlık raporlarının geçerlilik süresine ilişkin paylaşımda bulundu.Kronik hastalığı olan ve sürekli ilaç kullanan kişilerle, engelliler için 2020'de başlatılan rapor geçerlilik süresini uzatma uygulamasının devam ettiğini belirten Koca, son olarak geçerlilik süresinin 30 Haziran'a kadar uzatıldığını anımsattı.Bakan Koca, "Raporunu henüz yenileme imkanı bulamayan, güçlük yaşaması muhtemel vatandaşlarımız olduğundan mağduriyet yaşanmaması amacı ile süreli sağlık raporlarının geçerlilik süreleri 31 Aralık 2023 tarihine kadar yeniden uzatılmıştır. Raporlar, bu tarihten sonra kademeli olarak yenilenecek" bilgisini paylaştı.

https://sputniknews.com.tr/20230618/uzmanlardan-el-ayak-ve-agiz-hastaligi-uyarisi-8-belirtisi-var--1072596602.html

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kronik hastalıklar ilaç , ilaçlarda rapor süresi , sağlık bakanlığı rapor süresi , rapor süresi uzatıldı