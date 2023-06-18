https://sputniknews.com.tr/20230618/saglik-raporlarinin-gecerlilik-sureleri-uzatildi-1072597438.html
Sağlık raporlarının geçerlilik süresi uzatıldı
Sağlık raporlarının geçerlilik süresi uzatıldı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Raporunu henüz yenileme imkanı bulamayan, güçlük yaşaması muhtemel vatandaşlarımız olduğundan mağduriyet yaşanmaması amacı ile... 18.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-18T18:30+0300
2023-06-18T18:30+0300
2023-06-18T23:01+0300
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fahrettin koca
ilaç
rapor
süre
kronik hastalık
kronik ağrı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, sağlık raporlarının geçerlilik süresine ilişkin paylaşımda bulundu.Kronik hastalığı olan ve sürekli ilaç kullanan kişilerle, engelliler için 2020'de başlatılan rapor geçerlilik süresini uzatma uygulamasının devam ettiğini belirten Koca, son olarak geçerlilik süresinin 30 Haziran'a kadar uzatıldığını anımsattı.Bakan Koca, "Raporunu henüz yenileme imkanı bulamayan, güçlük yaşaması muhtemel vatandaşlarımız olduğundan mağduriyet yaşanmaması amacı ile süreli sağlık raporlarının geçerlilik süreleri 31 Aralık 2023 tarihine kadar yeniden uzatılmıştır. Raporlar, bu tarihten sonra kademeli olarak yenilenecek" bilgisini paylaştı.
https://sputniknews.com.tr/20230618/uzmanlardan-el-ayak-ve-agiz-hastaligi-uyarisi-8-belirtisi-var--1072596602.html
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kronik hastalıklar ilaç , ilaçlarda rapor süresi , sağlık bakanlığı rapor süresi , rapor süresi uzatıldı
kronik hastalıklar ilaç , ilaçlarda rapor süresi , sağlık bakanlığı rapor süresi , rapor süresi uzatıldı
Sağlık raporlarının geçerlilik süresi uzatıldı
18:30 18.06.2023 (güncellendi: 23:01 18.06.2023) Abone ol
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Raporunu henüz yenileme imkanı bulamayan, güçlük yaşaması muhtemel vatandaşlarımız olduğundan mağduriyet yaşanmaması amacı ile süreli sağlık raporlarının geçerlilik süreleri 31 Aralık 2023 tarihine kadar yeniden uzatılmıştır" açıklaması yaptı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, sağlık raporlarının geçerlilik süresine ilişkin paylaşımda bulundu.
Kronik hastalığı olan ve sürekli ilaç kullanan kişilerle, engelliler için 2020'de başlatılan rapor geçerlilik süresini uzatma uygulamasının devam ettiğini belirten Koca, son olarak geçerlilik süresinin 30 Haziran'a kadar uzatıldığını anımsattı.
Bakan Koca, "Raporunu henüz yenileme imkanı bulamayan, güçlük yaşaması muhtemel vatandaşlarımız olduğundan mağduriyet yaşanmaması amacı ile süreli sağlık raporlarının geçerlilik süreleri 31 Aralık 2023 tarihine kadar yeniden uzatılmıştır. Raporlar, bu tarihten sonra kademeli olarak yenilenecek" bilgisini paylaştı.