https://sputniknews.com.tr/20230618/putin-harekat-bolgesinde-grup-olusturma-fikrine-sicak-bakiyor--1072594496.html

Putin, harekat bölgesinde grup oluşturma fikrine sıcak bakıyor

Putin, harekat bölgesinde grup oluşturma fikrine sıcak bakıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin idaresinde çalışanlardan Ukrayna’daki özel harekat bölgesinde koordinasyon sağlayacak ve yeni fikirleri... 18.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-18T19:00+0300

2023-06-18T19:00+0300

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Rossiya-1 televizyonunda yayınlanan bir programda hafta içi savaş muhabirleri ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin yayınlanan görüntülerde Rusya lideri Vladimir Putin, Kremlin idaresinde çalışanlardan Ukrayna’daki özel harekat bölgesinde koordinasyon sağlayacak ve yeni fikirleri sistemleştirecek bir çalışma grubu oluşturma fikrini destekledi.Rus lider, “‘İşi mahvetmek istiyorsanız çalışma grubu oluşturun’ deyimini bilirsiniz. Fakat bu fikriniz doğru. Düşünmek gerekir, size katılıyorum, bunu zaten yapmak istiyorum” dedi ve şöyle devam etti:Putin, Devlet Başkanlığı İdaresi Birinci Başkan Yardımcısı Sergey Kiriyenko da dahil olmak üzere Kremlin ve hükümet temsilcilerinin zaman zaman Ukrayna'daki çatışma bölgesini ziyaret ettiğine dikkat çekti.

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