https://sputniknews.com.tr/20230618/kendi-cenaze-toreninde-ayaga-kalkmisti-76-yasindaki-kadin-hastanede-oldu-1072597906.html
Kendi cenaze töreninde ayağa kalkmıştı: 76 yaşındaki kadın hastanede öldü
Kendi cenaze töreninde ayağa kalkmıştı: 76 yaşındaki kadın hastanede öldü
Ekvador’da cenaze töreni için konulduğu tabutta nefes alırken bulunan 76 yaşındaki Bella Montoya, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 18.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-18T15:00+0300
2023-06-18T15:00+0300
2023-06-18T23:11+0300
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Ekvador’da 13 Haziran’da öldü sanılarak cenaze töreni için konulduğu tabutta nefes alırken bulunan 76 yaşındaki Bella Montoya, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Ekvador Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Montoya’nın geçtiğimiz Cuma günü yeniden hastaneye kaldırılmasından 7 gün sonra iskemik felç sonucu hayatını kaybettiği bildirilerek, Montoya’nın hastanede kaldığı süre boyunca 'sürekli gözetim' altında tutulduğu belirtildi.Babahoyo kentindeki bir hastanede doktor tarafından 9 Haziran’da ölü ilan edilen Montoya, cenaze töreni sırasında yaklaşık 5 saat tabutun içinde kalmış, akrabalarının cenaze için kıyafetlerini değiştirmek üzere tabutu açmasıyla nefes aldığı fark edilmişti.Öte yandan, geçtiğimiz Şubat ayında ABD’nin New York eyaletinde düzenlenen cenaze töreni sırasında 3 saat önce ölü ilan edilen 82 yaşındaki kadının yaşadığı tespit edilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230612/oldu-sanilan-kadin-tabutta-ayaga-kalkti--1072324600.html
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ekvador, cenaze, cenaze töreni, kadın, yaşlı, tabut, hastane, ölü
ekvador, cenaze, cenaze töreni, kadın, yaşlı, tabut, hastane, ölü
Kendi cenaze töreninde ayağa kalkmıştı: 76 yaşındaki kadın hastanede öldü
15:00 18.06.2023 (güncellendi: 23:11 18.06.2023) Abone ol
Ekvador’da cenaze töreni için konulduğu tabutta nefes alırken bulunan 76 yaşındaki Bella Montoya, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Ekvador’da 13 Haziran’da öldü sanılarak cenaze töreni için konulduğu tabutta nefes alırken bulunan 76 yaşındaki Bella Montoya, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Ekvador Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Montoya’nın geçtiğimiz Cuma günü yeniden hastaneye kaldırılmasından 7 gün sonra iskemik felç sonucu hayatını kaybettiği bildirilerek, Montoya’nın hastanede kaldığı süre boyunca 'sürekli gözetim' altında tutulduğu belirtildi.
Babahoyo kentindeki bir hastanede doktor tarafından 9 Haziran’da ölü ilan edilen Montoya, cenaze töreni sırasında yaklaşık 5 saat tabutun içinde kalmış, akrabalarının cenaze için kıyafetlerini değiştirmek üzere tabutu açmasıyla nefes aldığı fark edilmişti.
Öte yandan, geçtiğimiz Şubat ayında ABD’nin New York eyaletinde düzenlenen cenaze töreni sırasında 3 saat önce ölü ilan edilen 82 yaşındaki kadının yaşadığı tespit edilmişti.