https://sputniknews.com.tr/20230612/oldu-sanilan-kadin-tabutta-ayaga-kalkti--1072324600.html
Öldü sanılan kadın tabutta ayağa kalktı
Öldü sanılan kadın tabutta ayağa kalktı
Ekvadorlu yaşlı bir kadının, cenazesinin ardından bulunduğu tabutun içinde 'dirildiği' ve iki gün önce öldüğünü açıklayan aynı devlet hastanesinde tedavi... 12.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-12T12:46+0300
2023-06-12T12:46+0300
2023-06-12T12:46+0300
yaşam
ekvador
güney amerika
kadın
ölü
tabut
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/0c/1072326488_0:0:1021:574_1920x0_80_0_0_efc46343589ab1e1dfeb6e2123f2f86d.jpg
Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, Ekvadorlu 'Bella Montoya' isimli kadının tabutunda iki kişi tarafından taşınırken derin derin nefes aldığı görüldü. 76 yaşındaki kadının oğlu Gilbert Balbern, ülke basınına verdiği demeçte olaya ilişkin açıklamalarda bulundu.5 saatin ardından Montoya'nın sol eliyle tabuta vurduğunu söyleyen Balbern, pazar günü hastanenin yoğun bakım ünitesinde yatan annesini ziyaret ettiğini söyledi.Ekvador medyası ilginç olayı, kadının 'dirilişini' kutlayan manşetlerle duyururken Balbern, demecinde şu ifadeleri kullandı:'Bize ölüm belgesi bile verdiler'"Bize bir ölüm belgesi bile verdiler" diyen Balbern, cuma günü sahil kasabası Babahoyo'daki Martin Icaza Devlet Hastanesi'nde öldüğü ilan edilen Montoya için tabut bağışı ayarlamak zorunda kaldığını söyledi. Balbern, "Yavaş yavaş ne olduğunu anlıyorum. Şimdi sadece annemin sağlığının düzelmesi için dua ediyorum. Onun hayatta ve yanımda olmasını istiyorum" dedi.Sağlık Bakanlığı'ndan açıklamaEkvador Sağlık Bakanlığı, pazar günü yaptığı açıklamada, yaşlı kadının felç şüphesiyle hastaneye kaldırıldığını ve hayata döndürme girişimlerine yanıt vermeyerek kardiyak arreste girdiğini, bu nedenle görevli doktorun ölümünü doğruladığını açıkladı.Bakanlık, olayı araştırmak için bir komite kurduğunu ve Montoya'nın tedavi sürecinin denetleneceğini duyurdu.
https://sputniknews.com.tr/20230612/40-gun-once-dusen-ucakta-1i-bebek-4-cocuk-sag-bulunmustu-detaylar-ortaya-cikti--1072314004.html
ekvador
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/0c/1072326488_41:0:806:574_1920x0_80_0_0_07d803cf1011799e7643282c862eeac4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ekvador, güney amerika, kadın, ölü, tabut
ekvador, güney amerika, kadın, ölü, tabut
Öldü sanılan kadın tabutta ayağa kalktı
Abone ol
Ekvadorlu yaşlı bir kadının, cenazesinin ardından bulunduğu tabutun içinde 'dirildiği' ve iki gün önce öldüğünü açıklayan aynı devlet hastanesinde tedavi altına alındığı bildirildi.
Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, Ekvadorlu 'Bella Montoya' isimli kadının tabutunda iki kişi tarafından taşınırken derin derin nefes aldığı görüldü.
76 yaşındaki kadının oğlu Gilbert Balbern, ülke basınına verdiği demeçte olaya ilişkin açıklamalarda bulundu.
5 saatin ardından Montoya'nın sol eliyle tabuta vurduğunu söyleyen Balbern, pazar günü hastanenin yoğun bakım ünitesinde yatan annesini ziyaret ettiğini söyledi.
Ekvador medyası ilginç olayı, kadının 'dirilişini' kutlayan manşetlerle duyururken Balbern, demecinde şu ifadeleri kullandı:
"Annem oksijen alıyor. Kalbi stabil. Doktor elini çimdikledi ve annem buna reaksiyon gösterdi. Bana bunun iyi olduğunu söylediler çünkü bu, onun yavaş yavaş yaşam belirtisi gösterdiği anlamına geliyor."
'Bize ölüm belgesi bile verdiler'
"Bize bir ölüm belgesi bile verdiler" diyen Balbern, cuma günü sahil kasabası Babahoyo'daki Martin Icaza Devlet Hastanesi'nde öldüğü ilan edilen Montoya için tabut bağışı ayarlamak zorunda kaldığını söyledi.
Balbern, "Yavaş yavaş ne olduğunu anlıyorum. Şimdi sadece annemin sağlığının düzelmesi için dua ediyorum. Onun hayatta ve yanımda olmasını istiyorum" dedi.
Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama
Ekvador Sağlık Bakanlığı, pazar günü yaptığı açıklamada, yaşlı kadının felç şüphesiyle hastaneye kaldırıldığını ve hayata döndürme girişimlerine yanıt vermeyerek kardiyak arreste girdiğini, bu nedenle görevli doktorun ölümünü doğruladığını açıkladı.
Bakanlık, olayı araştırmak için bir komite kurduğunu ve Montoya'nın tedavi sürecinin denetleneceğini duyurdu.