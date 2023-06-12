https://sputniknews.com.tr/20230612/oldu-sanilan-kadin-tabutta-ayaga-kalkti--1072324600.html

Öldü sanılan kadın tabutta ayağa kalktı

Öldü sanılan kadın tabutta ayağa kalktı

Ekvadorlu yaşlı bir kadının, cenazesinin ardından bulunduğu tabutun içinde 'dirildiği' ve iki gün önce öldüğünü açıklayan aynı devlet hastanesinde tedavi... 12.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-12T12:46+0300

2023-06-12T12:46+0300

2023-06-12T12:46+0300

yaşam

ekvador

güney amerika

kadın

ölü

tabut

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Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, Ekvadorlu 'Bella Montoya' isimli kadının tabutunda iki kişi tarafından taşınırken derin derin nefes aldığı görüldü. 76 yaşındaki kadının oğlu Gilbert Balbern, ülke basınına verdiği demeçte olaya ilişkin açıklamalarda bulundu.5 saatin ardından Montoya'nın sol eliyle tabuta vurduğunu söyleyen Balbern, pazar günü hastanenin yoğun bakım ünitesinde yatan annesini ziyaret ettiğini söyledi.Ekvador medyası ilginç olayı, kadının 'dirilişini' kutlayan manşetlerle duyururken Balbern, demecinde şu ifadeleri kullandı:'Bize ölüm belgesi bile verdiler'"Bize bir ölüm belgesi bile verdiler" diyen Balbern, cuma günü sahil kasabası Babahoyo'daki Martin Icaza Devlet Hastanesi'nde öldüğü ilan edilen Montoya için tabut bağışı ayarlamak zorunda kaldığını söyledi. Balbern, "Yavaş yavaş ne olduğunu anlıyorum. Şimdi sadece annemin sağlığının düzelmesi için dua ediyorum. Onun hayatta ve yanımda olmasını istiyorum" dedi.Sağlık Bakanlığı'ndan açıklamaEkvador Sağlık Bakanlığı, pazar günü yaptığı açıklamada, yaşlı kadının felç şüphesiyle hastaneye kaldırıldığını ve hayata döndürme girişimlerine yanıt vermeyerek kardiyak arreste girdiğini, bu nedenle görevli doktorun ölümünü doğruladığını açıkladı.Bakanlık, olayı araştırmak için bir komite kurduğunu ve Montoya'nın tedavi sürecinin denetleneceğini duyurdu.

https://sputniknews.com.tr/20230612/40-gun-once-dusen-ucakta-1i-bebek-4-cocuk-sag-bulunmustu-detaylar-ortaya-cikti--1072314004.html

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ekvador, güney amerika, kadın, ölü, tabut