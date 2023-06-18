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Fransa Çalışma Bakanı, bazı mesleklerin icrası için göçmen alımının şart olduğunu söyledi
Fransa Çalışma Bakanı, bazı mesleklerin icrası için göçmen alımının şart olduğunu söyledi
Fransa Çalışma Bakanı Olivier Dussopt, ülkesinde bazı mesleklerin icrası için göçmen alımının şart olduğunu belirtti. 18.06.2023, Sputnik Türkiye
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dünya
göçmen
fransa
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Dussopt, Radyo J'de yaptığı açıklamada, özellikle mutfak yardımcılığı veya temizlik gibi mesleklerde, ülke dışından gelen işçilerin oranının ulusal ortalamadan çok daha yüksek olduğunu söyledi.Hizmet sektöründe çalışan göçmen oranının yüzde 25 olduğunu ifade eden Dussopt, "Gerçekle yüzleşmeliyiz. Bu meslekler onlarsız olmazdı. Bazı profesyonel sektörler ülkemize göç olmadan işlemezdi" diye konuştu.Paris'teki restoranlarda yasal iş sözleşmesiyle yıllardır çalışan ancak oturumu bulunmayan kişilerin olduğunu söyleyen Dussopt, sağ partilerin göçmen alımına katı şekilde karşı çıktığını kaydetti.Dussopt, "Eğer birkaç hafta içinde (göçmen reformu) konusunda bir uzlaşma sağlanmazsa reformu sunup sunmayacağımızı tekrar ele alacağız" dedi.Fransız Bakan, Yunanistan'da çok sayıda göçmenin öldüğü tekne kazasının ulusal düzeydeki göç tartışmalarına yön verme olasılığının düşük olduğu değerlendirmesinde bulundu.Fransa, 2023'ün sonuna kadar Ulusal Meclise sunulması beklenen göç yasa tasarısıyla, konaklama, restoran, sağlık veya inşaat gibi temel sektörlerde oturumu bulunmayan işçilerin de çalışmasına imkan tanımaya hazırlanıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230616/almanya-gocmenleri-vagonlari-doldurup-macaristana-mi-gonderecek-diyen-orbana-holokost-tepkisi-1072543492.html
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göçmen, fransa, istihdam
göçmen, fransa, istihdam

Fransa Çalışma Bakanı, bazı mesleklerin icrası için göçmen alımının şart olduğunu söyledi

22:21 18.06.2023
© AFP 2023 / ALAIN JOCARDOlivier Dussopt
Olivier Dussopt - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2023
© AFP 2023 / ALAIN JOCARD
Abone olTelegram
Fransa Çalışma Bakanı Olivier Dussopt, ülkesinde bazı mesleklerin icrası için göçmen alımının şart olduğunu belirtti.
Dussopt, Radyo J'de yaptığı açıklamada, özellikle mutfak yardımcılığı veya temizlik gibi mesleklerde, ülke dışından gelen işçilerin oranının ulusal ortalamadan çok daha yüksek olduğunu söyledi.
Hizmet sektöründe çalışan göçmen oranının yüzde 25 olduğunu ifade eden Dussopt, "Gerçekle yüzleşmeliyiz. Bu meslekler onlarsız olmazdı. Bazı profesyonel sektörler ülkemize göç olmadan işlemezdi" diye konuştu.
Paris'teki restoranlarda yasal iş sözleşmesiyle yıllardır çalışan ancak oturumu bulunmayan kişilerin olduğunu söyleyen Dussopt, sağ partilerin göçmen alımına katı şekilde karşı çıktığını kaydetti.
Dussopt, "Eğer birkaç hafta içinde (göçmen reformu) konusunda bir uzlaşma sağlanmazsa reformu sunup sunmayacağımızı tekrar ele alacağız" dedi.
Fransız Bakan, Yunanistan'da çok sayıda göçmenin öldüğü tekne kazasının ulusal düzeydeki göç tartışmalarına yön verme olasılığının düşük olduğu değerlendirmesinde bulundu.
Fransa, 2023'ün sonuna kadar Ulusal Meclise sunulması beklenen göç yasa tasarısıyla, konaklama, restoran, sağlık veya inşaat gibi temel sektörlerde oturumu bulunmayan işçilerin de çalışmasına imkan tanımaya hazırlanıyor.
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