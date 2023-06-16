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Yunanistan Dinişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Kalancis, Batı Trakya'daki cami saldırısını kınadı
Yunanistan Dinişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Kalancis, Batı Trakya'daki cami saldırısını kınadı
Yunanistan Milli Eğitim ve Dinişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Yorgos Kalancis, Batı Trakya'da bir kişinin camiye girerek Kur’an-ı Kerim'leri yırtmasını... 16.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-16T01:53+0300
2023-06-16T01:53+0300
dünya
batı trakya
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Kalancis, yaptığı yazılı açıklamada, İskeçe bölgesindeki bir camide meydana gelen olayın herkes için üzüntüye neden olduğunu belirterek, bu tür olayların din özgürlüğüne saygı gösterilmesi yolunda aynı kararlılıkla devam edilmesi isteğini kuvvetlendirdiğini aktardı.Her dini topluluğun ibadet yerine saygı gösterilmesinin Yunanistan için tartışılmaz bir değer olduğunu kaydeden Kalancis, saldırganı yakalayan Yunan polisini tebrik etti.İskeçe Müftülüğü'nden yapılan açıklamada, Ilıca köyünde bir kişinin camiye girdiği ve buraya zarar verdiği belirtilmişti.Saldırganın, camide bulunan Kur’an-ı Kerim'leri parçalayarak yere attığı ve minberin perdesine zarar verdiği ifade edilmiş, söz konusu kişinin Fransız vatandaşı olduğu kaydedilmişti.İskeçe Müftüsü Mustafa Trampa, Mustafaçova Belediye Başkanı Rıdvan Delihüseyin ve Ilıca Aşağı Mahalle Mütevelli Heyeti Başkanı Eyüp Köse, gözaltına alınan saldırgan hakkında şikayetçi olmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230613/bati-trakyali-turklerden-micotakis-ve-bakoyanninin-soylemlerine-tepki-1072390584.html
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batı trakya, yunanistan, cami, saldırı
batı trakya, yunanistan, cami, saldırı

Yunanistan Dinişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Kalancis, Batı Trakya'daki cami saldırısını kınadı

01:53 16.06.2023
© AFP 2023Yunanistan bayrağı
Yunanistan bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2023
© AFP 2023
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Yunanistan Milli Eğitim ve Dinişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Yorgos Kalancis, Batı Trakya'da bir kişinin camiye girerek Kur’an-ı Kerim'leri yırtmasını kınadı.
Kalancis, yaptığı yazılı açıklamada, İskeçe bölgesindeki bir camide meydana gelen olayın herkes için üzüntüye neden olduğunu belirterek, bu tür olayların din özgürlüğüne saygı gösterilmesi yolunda aynı kararlılıkla devam edilmesi isteğini kuvvetlendirdiğini aktardı.
Her dini topluluğun ibadet yerine saygı gösterilmesinin Yunanistan için tartışılmaz bir değer olduğunu kaydeden Kalancis, saldırganı yakalayan Yunan polisini tebrik etti.
İskeçe Müftülüğü'nden yapılan açıklamada, Ilıca köyünde bir kişinin camiye girdiği ve buraya zarar verdiği belirtilmişti.
Saldırganın, camide bulunan Kur’an-ı Kerim'leri parçalayarak yere attığı ve minberin perdesine zarar verdiği ifade edilmiş, söz konusu kişinin Fransız vatandaşı olduğu kaydedilmişti.
İskeçe Müftüsü Mustafa Trampa, Mustafaçova Belediye Başkanı Rıdvan Delihüseyin ve Ilıca Aşağı Mahalle Mütevelli Heyeti Başkanı Eyüp Köse, gözaltına alınan saldırgan hakkında şikayetçi olmuştu.
Kiryakos Miçotakis - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2023
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