https://sputniknews.com.tr/20230613/bati-trakyali-turklerden-micotakis-ve-bakoyanninin-soylemlerine-tepki-1072390584.html

Batı Trakyalı Türklerden Miçotakis ve Bakoyanni'nin söylemlerine tepki

Batı Trakyalı Türklerden Miçotakis ve Bakoyanni'nin söylemlerine tepki

Batı Trakya Türk Azınlığı kurum ve kuruluşları, eski Başbakan ve Yeni Demokrasi Partisi (ND) Başkanı Kiriakos Miçotakis ve parti kurmaylarından Dora... 13.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-13T16:06+0300

2023-06-13T16:06+0300

2023-06-13T16:06+0300

türkiye

batı trakya

tepki

kiryakos miçotakis

yunanistan

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Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu, Miçotakis'in, Gümülcine'deki Türk Başkonsolosluğunun ana muhalefetteki SYRIZA'nın iki adayı için kampanya yürüttüğü iddiası üzerine sosyal medya hesabı üzerinden, "Gördük ki Batı Trakya Türk Azınlığı mensuplarının hür iradesine ve tercihlerine zerre saygıları yok." paylaşımında bulundu.Paylaşımda, Bakoyanni'nin, Batı Trakya ziyareti kapsamında gittiği Türk köylerinde "Bize destek vermezseniz işler daha zor olacak" şeklindeki konuşması "tehditkar" olarak değerlendirildi.Bu söylemlerin asla kabul edilemeyeceği belirtilen paylaşımda, şu ifadeler ye aldı:Tüm Yunanistan maviye boyanırken sadece Rodop vilayetinin kırmızı olması hasebiyle büyük rahatsızlık yaşandığı yapılan suçlamalardan anlaşılmaktadır. Ancak neticenin müsebbibini başka yerlerde aramak yerine, uyguladıkları azınlık politikalarını sorgulamaları ve öz eleştiri yapmalarının daha rasyonel bir yaklaşım olacağı kanaatindeyiz. Mesela bugüne kadar izlenen politikalarla bölgemizi nasıl Yunanistan’ın ve Avrupa’nın en fakir bölgesi haline getirdiğinizin ve bu sebeple birçok gencimizi bölgemizi istemeye istemeye terk etmek mecburiyetinde bıraktığınızın izahatını bu topluma nasıl yapacaksınız."Azınlığın kronikleşmiş sorunlarının çözümü için çaba gösterilmediği ifade edilen paylaşımda, kimlik, eğitim, vakıflar ve müftülük gibi sorunların görmezden gelindiğinin altı çizildi.Lozan Antlaşması'nın azınlığa birçok hak tanıdığı belirtilen paylaşımda, Yunanistan'ın hak gaspını sürdürdüğü kaydedildi.'Baskı ve şantaja azınlık insanı asla pabuç bırakmaz'Paylaşımda, "Azınlığın haklarını, taleplerini ve tercihlerini sürekli yaftalayan tutumunuzu umarız bir an evvel değiştirmeye çalışırsınız. Bunu başardığınızda eminiz ki bizi daha iyi anlayacak ve hür irademize saygı gösterebileceksiniz. Biliniz ki baskı ve şantaja azınlık insanı asla pabuç bırakmaz. Azınlığı kucaklamak isteyen bunu ancak ve ancak samimi bir güven ve saygı ile başarabilir." ifadelerine yer verildi.Dostluk Eşitlik ve Barış (DEB) Partisi de sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı açıklamada, Bakoyanni'nin, Batı Trakya'daki Türk köylerinde "Bize destek vermezseniz işler daha zor olacak" şeklindeki konuşmasını antidemokratik olarak değerlendirdi.Türk azınlığın siyasi iradesinin hedef alınıldığı ifade edilen açıklamada, Bakoyanni'nin söylemlerinin, geçmişteki karanlık günleri hatırlattığı vurgulandı.Batı Trakya Türklerinin Bakoyanni'yi "tüm azınlığı rahatsız eden 240 İmam Yasası ile hatırladığı" belirtilen açıklamada, Yunanistan'da 21 Mayıs'ta düzenlenen genel seçimlerde Yeni Demokrasi Partisinin sadece Rodop bölgesinde birinci parti olamamasının nedenlerinin doğru yerde aranmadığı kaydedildi.Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"Mesela bölgemizin neden Yunanistan’ın ve Avrupa’nın en fakir bölgesi olduğunu sorgulayabilselerdi, en azından bir fikir sahibi olurlardı. Gençlerimizin işsizlik sebebiyle bölgeyi terk ettiğini uzunca bir süredir haykırıyoruz. Neden duymadılar bu parçalanan ailelerin sesini? Yoksa duydular da demografik yapı için işlerine mi geldi? Eğitim, Vakıflar ve Müftülük gibi kronik sorunları azınlığı muhatap alarak çözmek istemişler de biz mi engel olmuşuz. Bırakın artık bu ucuz, çağ dışı ve suçlayıcı politikaları. Azınlıkla ilgili artık empati ve samimi ilişki kurun. Sürekli aba altından sopa bizde maalesef ters tepiyor."Miçotakis ise Türkiye'nin Yunanistan'daki genel seçimlere müdahalede bulunduğunu öne sürmüş, Gümülcine'deki Türk Başkonsolosluğunun ana muhalefetteki SYRIZA'nın iki adayı için kampanya yürüttüğü iddiasında bulunmuştu.Miçotakis, "Artık, Türkiye'nin azınlığı araçsallaştırmasını kabul etmeyeceğim ve bu, Erdoğan'a ileteceğim bir mesaj olacak. Türkiye'nin ülkemizin içişlerine karışmaya hakkı yoktur." diye konuşmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230607/eski-yunanistan-basbakani-micotakis-turkiyeyi-ornek-gosterip-oy-istedi-1072121299.html

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