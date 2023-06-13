Batı Trakyalı Türklerden Miçotakis ve Bakoyanni'nin söylemlerine tepki

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
MKE'deki patlamaya ilişkin konuşan DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu: Bu kurumda ilk kez yaşanmıyor
07:08
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
AB'nin tartışmalı sığınmacı politikası ne anlatıyor?
09:11
107 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
7 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
e-devlet'te veri hırsızlığı iddiaları
12:46
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
'Birçok ürünümüzün içinde yapay zeka var'
14:05
55 dk
ANLAT BANA
Gazeteci Ülker: Hafize Gaye Erkan, Merkez Bankası’nı en az 1-2 sene bağımsız yönetir
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Türkiye dış politikasını bekleyen Ortadoğu
16:04
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
7 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
73 dk
Z RAPORU
CHP'de değişim mesajları
20:45
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Sağlık Turizmi Derneği Başkanı Terziler: Türkiye sağlık turizminde sayılı ülkeler listesine girdi
07:08
110 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Şimşek'in hocası Prof. Dr. Uygur: IMF düşünülmeli
09:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
30 DAKİKA
Yolsuzluk yapan başkan suçu kime attı?
10:30
31 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:02
5 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Seçim sonrası partiler ilk grup toplantılarını yapıyor
12:47
50 dk
VERİ MAÇ
Futbola değil programa veda
14:04
30 dk
ANKARA FARKI
CHP'de Kurultay süreci
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:03
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230613/bati-trakyali-turklerden-micotakis-ve-bakoyanninin-soylemlerine-tepki-1072390584.html
Batı Trakyalı Türklerden Miçotakis ve Bakoyanni'nin söylemlerine tepki
Batı Trakyalı Türklerden Miçotakis ve Bakoyanni'nin söylemlerine tepki
Batı Trakya Türk Azınlığı kurum ve kuruluşları, eski Başbakan ve Yeni Demokrasi Partisi (ND) Başkanı Kiriakos Miçotakis ve parti kurmaylarından Dora... 13.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-13T16:06+0300
2023-06-13T16:06+0300
türkiye
batı trakya
tepki
kiryakos miçotakis
yunanistan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/18/1071511069_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fc981f706d72a9bce38924bece48b463.jpg
Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu, Miçotakis'in, Gümülcine'deki Türk Başkonsolosluğunun ana muhalefetteki SYRIZA'nın iki adayı için kampanya yürüttüğü iddiası üzerine sosyal medya hesabı üzerinden, "Gördük ki Batı Trakya Türk Azınlığı mensuplarının hür iradesine ve tercihlerine zerre saygıları yok." paylaşımında bulundu.Paylaşımda, Bakoyanni'nin, Batı Trakya ziyareti kapsamında gittiği Türk köylerinde "Bize destek vermezseniz işler daha zor olacak" şeklindeki konuşması "tehditkar" olarak değerlendirildi.Bu söylemlerin asla kabul edilemeyeceği belirtilen paylaşımda, şu ifadeler ye aldı:Tüm Yunanistan maviye boyanırken sadece Rodop vilayetinin kırmızı olması hasebiyle büyük rahatsızlık yaşandığı yapılan suçlamalardan anlaşılmaktadır. Ancak neticenin müsebbibini başka yerlerde aramak yerine, uyguladıkları azınlık politikalarını sorgulamaları ve öz eleştiri yapmalarının daha rasyonel bir yaklaşım olacağı kanaatindeyiz. Mesela bugüne kadar izlenen politikalarla bölgemizi nasıl Yunanistan’ın ve Avrupa’nın en fakir bölgesi haline getirdiğinizin ve bu sebeple birçok gencimizi bölgemizi istemeye istemeye terk etmek mecburiyetinde bıraktığınızın izahatını bu topluma nasıl yapacaksınız."Azınlığın kronikleşmiş sorunlarının çözümü için çaba gösterilmediği ifade edilen paylaşımda, kimlik, eğitim, vakıflar ve müftülük gibi sorunların görmezden gelindiğinin altı çizildi.Lozan Antlaşması'nın azınlığa birçok hak tanıdığı belirtilen paylaşımda, Yunanistan'ın hak gaspını sürdürdüğü kaydedildi.'Baskı ve şantaja azınlık insanı asla pabuç bırakmaz'Paylaşımda, "Azınlığın haklarını, taleplerini ve tercihlerini sürekli yaftalayan tutumunuzu umarız bir an evvel değiştirmeye çalışırsınız. Bunu başardığınızda eminiz ki bizi daha iyi anlayacak ve hür irademize saygı gösterebileceksiniz. Biliniz ki baskı ve şantaja azınlık insanı asla pabuç bırakmaz. Azınlığı kucaklamak isteyen bunu ancak ve ancak samimi bir güven ve saygı ile başarabilir." ifadelerine yer verildi.Dostluk Eşitlik ve Barış (DEB) Partisi de sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı açıklamada, Bakoyanni'nin, Batı Trakya'daki Türk köylerinde "Bize destek vermezseniz işler daha zor olacak" şeklindeki konuşmasını antidemokratik olarak değerlendirdi.Türk azınlığın siyasi iradesinin hedef alınıldığı ifade edilen açıklamada, Bakoyanni'nin söylemlerinin, geçmişteki karanlık günleri hatırlattığı vurgulandı.Batı Trakya Türklerinin Bakoyanni'yi "tüm azınlığı rahatsız eden 240 İmam Yasası ile hatırladığı" belirtilen açıklamada, Yunanistan'da 21 Mayıs'ta düzenlenen genel seçimlerde Yeni Demokrasi Partisinin sadece Rodop bölgesinde birinci parti olamamasının nedenlerinin doğru yerde aranmadığı kaydedildi.Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"Mesela bölgemizin neden Yunanistan’ın ve Avrupa’nın en fakir bölgesi olduğunu sorgulayabilselerdi, en azından bir fikir sahibi olurlardı. Gençlerimizin işsizlik sebebiyle bölgeyi terk ettiğini uzunca bir süredir haykırıyoruz. Neden duymadılar bu parçalanan ailelerin sesini? Yoksa duydular da demografik yapı için işlerine mi geldi? Eğitim, Vakıflar ve Müftülük gibi kronik sorunları azınlığı muhatap alarak çözmek istemişler de biz mi engel olmuşuz. Bırakın artık bu ucuz, çağ dışı ve suçlayıcı politikaları. Azınlıkla ilgili artık empati ve samimi ilişki kurun. Sürekli aba altından sopa bizde maalesef ters tepiyor."Miçotakis ise Türkiye'nin Yunanistan'daki genel seçimlere müdahalede bulunduğunu öne sürmüş, Gümülcine'deki Türk Başkonsolosluğunun ana muhalefetteki SYRIZA'nın iki adayı için kampanya yürüttüğü iddiasında bulunmuştu.Miçotakis, "Artık, Türkiye'nin azınlığı araçsallaştırmasını kabul etmeyeceğim ve bu, Erdoğan'a ileteceğim bir mesaj olacak. Türkiye'nin ülkemizin içişlerine karışmaya hakkı yoktur." diye konuşmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230607/eski-yunanistan-basbakani-micotakis-turkiyeyi-ornek-gosterip-oy-istedi-1072121299.html
türkiye
batı trakya
yunanistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/18/1071511069_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_1f26eeacae911880af78edfbbd645494.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
batı trakya, tepki, kiryakos miçotakis, yunanistan
batı trakya, tepki, kiryakos miçotakis, yunanistan

Batı Trakyalı Türklerden Miçotakis ve Bakoyanni'nin söylemlerine tepki

16:06 13.06.2023
© AP Photo / Thanassis StavrakisKiryakos Miçotakis
Kiryakos Miçotakis - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2023
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
Abone olTelegram
Batı Trakya Türk Azınlığı kurum ve kuruluşları, eski Başbakan ve Yeni Demokrasi Partisi (ND) Başkanı Kiriakos Miçotakis ve parti kurmaylarından Dora Bakoyanni’nin Türk azınlığın siyasi iradesini hedef alan söylemlerine tepki gösterdi.
Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu, Miçotakis'in, Gümülcine'deki Türk Başkonsolosluğunun ana muhalefetteki SYRIZA'nın iki adayı için kampanya yürüttüğü iddiası üzerine sosyal medya hesabı üzerinden, "Gördük ki Batı Trakya Türk Azınlığı mensuplarının hür iradesine ve tercihlerine zerre saygıları yok." paylaşımında bulundu.
Paylaşımda, Bakoyanni'nin, Batı Trakya ziyareti kapsamında gittiği Türk köylerinde "Bize destek vermezseniz işler daha zor olacak" şeklindeki konuşması "tehditkar" olarak değerlendirildi.
Bu söylemlerin asla kabul edilemeyeceği belirtilen paylaşımda, şu ifadeler ye aldı:
Tüm Yunanistan maviye boyanırken sadece Rodop vilayetinin kırmızı olması hasebiyle büyük rahatsızlık yaşandığı yapılan suçlamalardan anlaşılmaktadır. Ancak neticenin müsebbibini başka yerlerde aramak yerine, uyguladıkları azınlık politikalarını sorgulamaları ve öz eleştiri yapmalarının daha rasyonel bir yaklaşım olacağı kanaatindeyiz. Mesela bugüne kadar izlenen politikalarla bölgemizi nasıl Yunanistan’ın ve Avrupa’nın en fakir bölgesi haline getirdiğinizin ve bu sebeple birçok gencimizi bölgemizi istemeye istemeye terk etmek mecburiyetinde bıraktığınızın izahatını bu topluma nasıl yapacaksınız."
Azınlığın kronikleşmiş sorunlarının çözümü için çaba gösterilmediği ifade edilen paylaşımda, kimlik, eğitim, vakıflar ve müftülük gibi sorunların görmezden gelindiğinin altı çizildi.
Lozan Antlaşması'nın azınlığa birçok hak tanıdığı belirtilen paylaşımda, Yunanistan'ın hak gaspını sürdürdüğü kaydedildi.

'Baskı ve şantaja azınlık insanı asla pabuç bırakmaz'

Paylaşımda, "Azınlığın haklarını, taleplerini ve tercihlerini sürekli yaftalayan tutumunuzu umarız bir an evvel değiştirmeye çalışırsınız. Bunu başardığınızda eminiz ki bizi daha iyi anlayacak ve hür irademize saygı gösterebileceksiniz. Biliniz ki baskı ve şantaja azınlık insanı asla pabuç bırakmaz. Azınlığı kucaklamak isteyen bunu ancak ve ancak samimi bir güven ve saygı ile başarabilir." ifadelerine yer verildi.
Dostluk Eşitlik ve Barış (DEB) Partisi de sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı açıklamada, Bakoyanni'nin, Batı Trakya'daki Türk köylerinde "Bize destek vermezseniz işler daha zor olacak" şeklindeki konuşmasını antidemokratik olarak değerlendirdi.
Türk azınlığın siyasi iradesinin hedef alınıldığı ifade edilen açıklamada, Bakoyanni'nin söylemlerinin, geçmişteki karanlık günleri hatırlattığı vurgulandı.
Batı Trakya Türklerinin Bakoyanni'yi "tüm azınlığı rahatsız eden 240 İmam Yasası ile hatırladığı" belirtilen açıklamada, Yunanistan'da 21 Mayıs'ta düzenlenen genel seçimlerde Yeni Demokrasi Partisinin sadece Rodop bölgesinde birinci parti olamamasının nedenlerinin doğru yerde aranmadığı kaydedildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Mesela bölgemizin neden Yunanistan’ın ve Avrupa’nın en fakir bölgesi olduğunu sorgulayabilselerdi, en azından bir fikir sahibi olurlardı. Gençlerimizin işsizlik sebebiyle bölgeyi terk ettiğini uzunca bir süredir haykırıyoruz. Neden duymadılar bu parçalanan ailelerin sesini? Yoksa duydular da demografik yapı için işlerine mi geldi? Eğitim, Vakıflar ve Müftülük gibi kronik sorunları azınlığı muhatap alarak çözmek istemişler de biz mi engel olmuşuz. Bırakın artık bu ucuz, çağ dışı ve suçlayıcı politikaları. Azınlıkla ilgili artık empati ve samimi ilişki kurun. Sürekli aba altından sopa bizde maalesef ters tepiyor."
Miçotakis ise Türkiye'nin Yunanistan'daki genel seçimlere müdahalede bulunduğunu öne sürmüş, Gümülcine'deki Türk Başkonsolosluğunun ana muhalefetteki SYRIZA'nın iki adayı için kampanya yürüttüğü iddiasında bulunmuştu.
Miçotakis, "Artık, Türkiye'nin azınlığı araçsallaştırmasını kabul etmeyeceğim ve bu, Erdoğan'a ileteceğim bir mesaj olacak. Türkiye'nin ülkemizin içişlerine karışmaya hakkı yoktur." diye konuşmuştu.
Kiryakos Miçotakis - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2023
DÜNYA
Eski Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye’yi örnek gösterip oy istedi
7 Haziran , 11:04
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала