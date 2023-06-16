https://sputniknews.com.tr/20230616/tusasin-urettigi-yangin-sondurme-helikopteri-nefes-muglada-goreve-basladi-1072527873.html

TUSAŞ'ın ürettiği yangın söndürme helikopteri 'NEFES' Muğla'da göreve başladı

TUSAŞ'ın ürettiği yangın söndürme helikopteri 'NEFES' Muğla'da göreve başladı

Muğla'da, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından üretilen ve Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) envanterine giren yangın söndürme helikopteri... 16.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-16T12:04+0300

2023-06-16T12:04+0300

2023-06-16T12:04+0300

türkiye

nefes

türkiye

tusaş

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından isimlendirildikten sonra Muğla'da göreve başlayan helikopterin seyir sürati 222 kilometreye, maksimum sürati ise 358 kilometreye kadar çıkabiliyor.Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Güvercinlik Gökçeler Yangın Yönetim Merkezi helikopter pistinde konuşlanan helikopterde 2 pilot ve 2 teknisyen mürettebatı görev yapacak.Tek seferde 2,5 ton su atabilme özelliğine sahip Nefes, yangınla mücadelenin yanında arama kurtarma çalışmalarında da görev alabilecek.Helikopter, Orman Genel Müdürlüğünün kendi envanterinde olan ilk yangın söndürme helikopteri olma özelliği taşıyor.

https://sputniknews.com.tr/20230615/ibb-meclisinde-imamogluna-basaksehir-yangini-sorusu-1072505510.html

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