https://sputniknews.com.tr/20230615/ibb-meclisinde-imamogluna-basaksehir-yangini-sorusu-1072505510.html

İBB Meclisi'nde İmamoğlu'na 'Başakşehir yangını' sorusu

İBB Meclisi'nde İmamoğlu'na 'Başakşehir yangını' sorusu

AK Parti İBB ve Beyoğlu Belediyesi Meclis Üyesi Kübranur Uslu, Başakşehir’de çıkan fabrika yangına ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi’ne soru... 15.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-15T19:44+0300

2023-06-15T19:44+0300

2023-06-15T19:44+0300

türkiye

ak parti

toma

yangın

ömer faruk kalaycı

ekrem imamoğlu

kübranur uslu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/0f/1072505353_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_cb2713a9e674123af1cc33aba6346eb5.jpg

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde, Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 6 katlı iş merkezinde 70 saatte söndürülen yangın gündeme geldi.İBB Meclisi haziran ayı toplantısının dördüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.Soru önergesi için söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Kübranur Uslu, 10 Haziran'da Başakşehir'de bir iş merkezinde çıkan yangının 4 gün sürdüğünü anımsattı.Bölgede yaşayanların beyanından ve yangının ilk anlarına ilişkin fotoğraf ve videolardan bahseden Uslu, "(Videolar) Yangının küçük bir noktada başladığı, müdahalenin geç ve yetersiz olması sebebiyle büyük bir felakete dönüştüğünü gösterdi. Yangının söndürülmesine destek olmak için İtfaiye teşkilatına TOMA'lar da eşlik etti. Fakat şehrimizden günlerce dumanlar yükselmeye devam etti" dedi.Uslu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yangının dördüncü gününde bölgeye gittiğini, ziyaret sırasında vatandaşların tepkisiyle karşılaştığını ifade etti.İmamoğlu'nun yangını yaşamış bir vatandaşın tepkisine alay eder gibi cevap vermesinin makamının sorumluluğuyla çelişen yeni bir hadise olarak kayıtlara geçtiğine dikkati çeken Uslu, "Ayrıca 4 gün boyunca süren yangınla ilgili ne İBB Başkanı'nın kendi hesabından ne de İBB'nin kurumsal Twitter hesabından bir mesaj dahi yayınlanmadı. Tüm bu ilgisizliği yadırgadığımızı, İstanbul'un ek iş değil temel görev olduğunu Sayın İBB Başkanı'na bir kez daha hatırlattığımızı Meclis'imizin ve kamuoyunun bilgisine sunuyoruz" diye konuştu.Uslu, konuşmasının devamında yangına ilk müdahalenin ne zaman ve hangi ekipmanlarla gerçekleştirildiğini, yangının 4 gün boyunca sürmesinin sebebinin ve yangın söndürme işlemleri sırasında yapılan ihmalkarlıkların neler olduğunu, konuyla ilgili bir raporun hazırlanıp hazırlanmadığını ve sorumlularla ilgili resmi bir değerlendirme yapılıp yapılmadığını sordu.AK Parti'li Meclis Üyesi Uslu'nun soru önergesi oturumda oy birliğiyle kabul edildi.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ak parti, toma, yangın, ömer faruk kalaycı, ekrem imamoğlu, kübranur uslu