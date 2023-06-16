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https://sputniknews.com.tr/20230616/turk-asansor-sirketi-spief-2023te-rus-sirketle-sozlesme-imzaladi-rusyanin-yanindayiz-1072551502.html
Türk asansör şirketi, SPIEF-2023'te Rus şirketle sözleşme imzaladı: Rusya'nın yanındayız
Türk asansör şirketi, SPIEF-2023'te Rus şirketle sözleşme imzaladı: Rusya'nın yanındayız
Türk asansör şirketi Metroplast ile Rus Meteor Lift firması, Türk tarafına ait teknoloji ve ürünlerin Rus firmanın St. Petersburg'daki fabrikasında... 16.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-16T17:09+0300
2023-06-16T17:08+0300
ekonomi
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st. petersburg ekonomi forumu (spief)
asansör
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Metroplast ile Meteor Lift şirketleri, 26. St.Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu 2023'te (SPIEF-2023) sözleşme imzaladı.Sözleşme, Meteor Lift'in Avrupa ülkelerinden ithal ettiği ürün gamlarının firmanın St.Petersburg'daki fabrikasında Türk Metroplast şirketiyle birlikte üretilmesini öngörüyor. Bu ürünler arasında hız sınırlayıcılar ve hidrolik tamponlar gibi asansör güvenliğini ilgilendiren bileşenler yer alıyor.Sözleşmenin şartlarına göre şirketler arasındaki işbirliğinin ilk aşaması, yılda 10 bin set güvenlik aksamının tedarikini ve Metroplast'ın St.Petersburg'daki fabrikada montaj sürecine entegre olmasını öngörüyor. İkinci aşamada Türk şirketinin teknolojilerinin Rus tarafına tümüyle transfer edecek ve en nihayetinde fabrikada güvenlik aksamlarının üretimine geçilecek. Teknoloji ve ürünlerin tümüyle yerelleştirilmesinin 2023'ün dördüncü çeyreğinde tamamlanması planlanıyor.'Rusya'ya karşı bir pres var ama biz Rusya'nın yanındayız'Rusya pazarında yaklaşık 10 yıldır olduklarını Sputnik'e belirten Metroplast şirketinin genel müdürü Levent Akdemir şöyle devam etti: 'Türkiye bizim için dost bir ülke'Diğer yandan METEOR Lift Genel Müdürü İgor Mayorov, Sputnik'e yaptığı açıklamada "Türkiye bizim için dost bir ülke, ve biz St. Petersburg'da ürettiğimiz asansörlerin yüksek kaliteli gelişmiş güvenlik mekanizmalarıyla donatılması konusunda işbirliği modeli üzerinde büyük bir memnuniyetle çalışıyoruz" dedi.Uygulanan yaptırımların METEOR Lift şirketinin Rusya'ya dost ülkeler arasında ortak arayışına girmesini sağladığını belirterek, "Yakın ve etkili işbirliğini yapacağımız güvenilir ve öngörülebilir ortak bulmayı hedefledik. Ve Metroplast şirketi tam da böyle bir ortak olmuştur. Levent beyin buraya gelmesi bizim için büyük şereftir" ifadesini kullandı.1994 yılında Pendik'te kurulan Metroplast şirketi, asansör güvenliği alanında yenilikçi bileşenler ve aksamlar geliştirip üretiyor. Şirket Türkiye, Balkanlar, BDT ve Ortadoğu pazarlarında lider konumda yer alıyor.2022 yılında çeşitli sektörlerde faaliyet yürüten S8 Capital Holding, ABD'li Otis Elevator Company'nin Rusya'daki tüm varlıklarını satın aldı. Ocak 2023'te holding bünyesindeki asansör birimi, Meteor Lift adında yeni bir markayı piyasaya sürdü.
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rusya, türkiye, st. petersburg ekonomi forumu (spief), asansör
rusya, türkiye, st. petersburg ekonomi forumu (spief), asansör

Türk asansör şirketi, SPIEF-2023'te Rus şirketle sözleşme imzaladı: Rusya'nın yanındayız

17:09 16.06.2023
© SputnikMeteor Lift - Metroplast - anlaşma imzalanması
Meteor Lift - Metroplast - anlaşma imzalanması - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2023
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Türk asansör şirketi Metroplast ile Rus Meteor Lift firması, Türk tarafına ait teknoloji ve ürünlerin Rus firmanın St. Petersburg'daki fabrikasında yerelleştirilmesini öngören bir sözleşme imzaladı.
Metroplast ile Meteor Lift şirketleri, 26. St.Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu 2023'te (SPIEF-2023) sözleşme imzaladı.

Sözleşme, Meteor Lift'in Avrupa ülkelerinden ithal ettiği ürün gamlarının firmanın St.Petersburg'daki fabrikasında Türk Metroplast şirketiyle birlikte üretilmesini öngörüyor. Bu ürünler arasında hız sınırlayıcılar ve hidrolik tamponlar gibi asansör güvenliğini ilgilendiren bileşenler yer alıyor.

Sözleşmenin şartlarına göre şirketler arasındaki işbirliğinin ilk aşaması, yılda 10 bin set güvenlik aksamının tedarikini ve Metroplast'ın St.Petersburg'daki fabrikada montaj sürecine entegre olmasını öngörüyor. İkinci aşamada Türk şirketinin teknolojilerinin Rus tarafına tümüyle transfer edecek ve en nihayetinde fabrikada güvenlik aksamlarının üretimine geçilecek. Teknoloji ve ürünlerin tümüyle yerelleştirilmesinin 2023'ün dördüncü çeyreğinde tamamlanması planlanıyor.

'Rusya'ya karşı bir pres var ama biz Rusya'nın yanındayız'

Rusya pazarında yaklaşık 10 yıldır olduklarını Sputnik'e belirten Metroplast şirketinin genel müdürü Levent Akdemir şöyle devam etti:

Meteor ile çok daha güçlü ilişkiler kurmak istiyoruz. Ürünlerimiz Rusya pazarında tanınıyor. Meteor ile kuracağımız ilişkilerle daha iyi bir yere geleceğimizi düşünüyoruz. Biz Rusya ile güçlü uzun süreli ilişkiler kurmak istiyoruz. Bu bizim için çok önemli. Meteor güçlü bir firma. Meteor'un gücü bu anlamda bu ilişkileri kurmamıza çok destek verecek, bize çok önemli ivme kazandıracak. Rusya'ya karşı bir pres var. Bu presten dolayı Avrupa firmaları burada yok, bunu görüyoruz. Ama biz Rusya'nın yanındayız. Rusya'nın yanında olduğumuz için buradayız. Burada bulunmaktan gerçekten çok mutluyuz.

© Sputnik / Multimedya arşivine gidinMetroplast şirketinin genel müdürü Levent Akdemir
Metroplast şirketinin genel müdürü Levent Akdemir - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2023
Metroplast şirketinin genel müdürü Levent Akdemir
© Sputnik
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'Türkiye bizim için dost bir ülke'

Diğer yandan METEOR Lift Genel Müdürü İgor Mayorov, Sputnik'e yaptığı açıklamada "Türkiye bizim için dost bir ülke, ve biz St. Petersburg'da ürettiğimiz asansörlerin yüksek kaliteli gelişmiş güvenlik mekanizmalarıyla donatılması konusunda işbirliği modeli üzerinde büyük bir memnuniyetle çalışıyoruz" dedi.
Uygulanan yaptırımların METEOR Lift şirketinin Rusya'ya dost ülkeler arasında ortak arayışına girmesini sağladığını belirterek, "Yakın ve etkili işbirliğini yapacağımız güvenilir ve öngörülebilir ortak bulmayı hedefledik. Ve Metroplast şirketi tam da böyle bir ortak olmuştur. Levent beyin buraya gelmesi bizim için büyük şereftir" ifadesini kullandı.
1994 yılında Pendik'te kurulan Metroplast şirketi, asansör güvenliği alanında yenilikçi bileşenler ve aksamlar geliştirip üretiyor. Şirket Türkiye, Balkanlar, BDT ve Ortadoğu pazarlarında lider konumda yer alıyor.
2022 yılında çeşitli sektörlerde faaliyet yürüten S8 Capital Holding, ABD'li Otis Elevator Company'nin Rusya'daki tüm varlıklarını satın aldı. Ocak 2023'te holding bünyesindeki asansör birimi, Meteor Lift adında yeni bir markayı piyasaya sürdü.
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