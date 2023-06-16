https://sputniknews.com.tr/20230616/siber-guvenlik-dairesinden-e-devlette-veri-sizintisi-iddialarina-iliskin-aciklama-1072540193.html

Siber Güvenlik Dairesi'nden 'e-Devlet'te veri sızıntısı' iddialarına ilişkin açıklama

Siber Güvenlik Dairesi'nden 'e-Devlet'te veri sızıntısı' iddialarına ilişkin açıklama

Siber Güvenlik Dairesi Başkanı Talay, e-Devlet Kapısı'nda veri sızıntısı iddialarına ilişkin sistemde, kullanıcılara ilişkin profil bilgileri ve kullanıcı... 16.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-16T14:45+0300

2023-06-16T14:45+0300

2023-06-16T14:45+0300

türkiye

e-devlet

veri sızıntısı

iddia

siber güvenlik

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Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Siber Güvenlik Dairesi Başkanı Salih Talay, e-Devlet Kapısı'nda veri sızıntısı iddialarına ilişkin Türksat Gölbaşı yerleşkesinde açıklama yaptı.Son dönemde ‘85 milyon kişinin e-Devlet verisinin çalındığına’ ilişkin iddiaların ortaya atıldığına işaret eden Talay, halihazırda e-Devlet Kapısı kullanıcısı sayısının 63 milyon olduğunu bunun da iddiaların asılsız olduğunu gösterdiğini söyledi.‘Teknik olarak mümkün değil’Talay, e-Devlet'in vatandaşların kamu hizmetlerine ulaşmaları noktasında bir geçiş kapısı niteliğinde olduğunu dile getirerek, "Sistemde, kullanıcılara ilişkin profil bilgileri ve kullanıcı hesapları dışında herhangi bir veri tutulmuyor. Dolayısıyla (sızdığı iddia edilen) bu verilerin teknik olarak e-Devlet Kapısı'ndan çalınmış olması mümkün değil" dedi.‘Hem idari hem de hukuki süreci başlatacağız’Çalındığı iddia edilen verilerin satışa çıkartıldığı web sitelerini incelediklerinde, söz konusu sitelerin ağırlıklı olarak oltalama içerikli siteler olduğunu gördüklerini belirten Talay, "Siteye kayıt olmak ve bilgi paylaşmak vatandaşlarımız açısından büyük bir risk oluşturuyor. Dijital dünyaya aktardığımız veriler kaybolmuyor. Geçmişte saldırganlar tarafından değişik kaynaklardan, ağırlık olarak da oltalama saldırısı tekniğiyle elde edilmiş veriler, değişik dönemde tekrar tekrar dolaşıma sokuluyor" ifadelerini kullandı.Talay, gerek e-Devlet Kapısı gerekse Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin, konuyla ilgili farklı dönemlerde ortaya çıkan asılsız iddiaları yalanlayarak kamuoyunu bilgilendirdiğine dikkati çekti. Talay, yaşanan son olaya ilişkin hem idari hem de hukuki süreci başlatacaklarını söyledi.‘Vatandaşlarımızın kişisel verilerini işleme izni verdiği tarafları özenle seçmesi gerek’Bireylere uyarılarda da bulunan Talay, şöyle konuştu:‘Türksat Bilişim olarak e-Devlet Kapısı'nın güvenliğini sağlamakla sorumlu’Türksat e-Devlet Kapısı Siber Güvenlik Yönetimi Direktörü Mehmet Ali Erkul ise, Türksat Bilişim olarak e-Devlet Kapısı'nın güvenliğini sağlamakla sorumlu olduklarını belirtti.Erkul, yazılım geliştirme uygulamalarından güvenlik operasyonuna kadar bütün sürecin Türksat uhdesinde işletildiğini, güvenliği 3 temel prensip üzerine dayandırdıklarını belirterek, şunları kaydetti:Siber tehditlerin sürekli sürdüğünü belirten Erkul, "Bu tehditlere karşı 7/24 ekibimiz sürekli sistemi izliyor. Türksat Bilişim, sunduğu hizmetlerde bilgi güvenliği, iş sürekliliği ve hizmet yönetim standartlarına uygun olarak çalışmalarını yürütüyor" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230616/ysk-baskani-acikladi-elektronik-secim-sistemi-geliyor-1072519045.html

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e-devlet, veri sızıntısı, iddia, siber güvenlik