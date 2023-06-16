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https://sputniknews.com.tr/20230616/pendikte-yolcu-minibusu-hastanenin-bahcesine-daldi-1072536404.html
Pendik'te yolcu minibüsü hastanenin bahçesine daldı
Pendik'te yolcu minibüsü hastanenin bahçesine daldı
Pendik’te şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu minibüsü, özel bir hastanenin bahçesindeki panoya çarparak durabildi. Kazada minibüste bulunan bir... 16.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-16T13:46+0300
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Pendik’te freninin patlamasıyla yol üzerindeki hastanenin girişine doğru savrulan minibüs, kaldırımda bulunan reklam panosuna çarparak durdu.Kaza, Pendik’te Bahçelievler Mahallesi Adnan Menderes bulvarı üzerinde bulunan bir özel hastanenin önünde saat 09.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Haluk Akyüz yönetimindeki minibüs, freninin patlamasıyla cadde üzerinde bulunan hastanenin girişine doğru savruldu. Minibüs, kaldırımdaki reklam panosuna çarparak durdu. Minibüsteki şoför ile bir yolcu kazayı yara almadan atlatırken şoför kısa süreli şok geçirdi. Kazaya şahit olan hastanedeki sağlık çalışanları ve çevredekiler kaza yerine doğru koştu. Minibüs şoförü Akyüz kazanın ardından tedbir amacıyla hastaneye girdi. Kaza nedeniyle hastane önünde şerit çekilerek önlem alındı.
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istanbul, pendik, kaza
istanbul, pendik, kaza

Pendik'te yolcu minibüsü hastanenin bahçesine daldı

13:46 16.06.2023
© İHA / HALİT ARSLANPendik'te yolcu minibüsü hastanenin bahçesine daldı
Pendik'te yolcu minibüsü hastanenin bahçesine daldı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2023
© İHA / HALİT ARSLAN
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Pendik’te şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu minibüsü, özel bir hastanenin bahçesindeki panoya çarparak durabildi. Kazada minibüste bulunan bir yolcu hafif yaralanırken, minibüs ve hastanenin panosu hasar gördü.
Pendik’te freninin patlamasıyla yol üzerindeki hastanenin girişine doğru savrulan minibüs, kaldırımda bulunan reklam panosuna çarparak durdu.

Kaza, Pendik’te Bahçelievler Mahallesi Adnan Menderes bulvarı üzerinde bulunan bir özel hastanenin önünde saat 09.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Haluk Akyüz yönetimindeki minibüs, freninin patlamasıyla cadde üzerinde bulunan hastanenin girişine doğru savruldu.
Minibüs, kaldırımdaki reklam panosuna çarparak durdu. Minibüsteki şoför ile bir yolcu kazayı yara almadan atlatırken şoför kısa süreli şok geçirdi. Kazaya şahit olan hastanedeki sağlık çalışanları ve çevredekiler kaza yerine doğru koştu. Minibüs şoförü Akyüz kazanın ardından tedbir amacıyla hastaneye girdi. Kaza nedeniyle hastane önünde şerit çekilerek önlem alındı.
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