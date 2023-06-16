https://sputniknews.com.tr/20230616/pendikte-yolcu-minibusu-hastanenin-bahcesine-daldi-1072536404.html

Pendik'te yolcu minibüsü hastanenin bahçesine daldı

Pendik'te yolcu minibüsü hastanenin bahçesine daldı

Pendik’te şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu minibüsü, özel bir hastanenin bahçesindeki panoya çarparak durabildi. Kazada minibüste bulunan bir... 16.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-16T13:46+0300

2023-06-16T13:46+0300

2023-06-16T13:46+0300

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Pendik’te freninin patlamasıyla yol üzerindeki hastanenin girişine doğru savrulan minibüs, kaldırımda bulunan reklam panosuna çarparak durdu.Kaza, Pendik’te Bahçelievler Mahallesi Adnan Menderes bulvarı üzerinde bulunan bir özel hastanenin önünde saat 09.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Haluk Akyüz yönetimindeki minibüs, freninin patlamasıyla cadde üzerinde bulunan hastanenin girişine doğru savruldu. Minibüs, kaldırımdaki reklam panosuna çarparak durdu. Minibüsteki şoför ile bir yolcu kazayı yara almadan atlatırken şoför kısa süreli şok geçirdi. Kazaya şahit olan hastanedeki sağlık çalışanları ve çevredekiler kaza yerine doğru koştu. Minibüs şoförü Akyüz kazanın ardından tedbir amacıyla hastaneye girdi. Kaza nedeniyle hastane önünde şerit çekilerek önlem alındı.

https://sputniknews.com.tr/20230604/anadolu-otoyolunda-zincirleme-kaza-10-arac-birbirine-carpti-1072001598.html

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