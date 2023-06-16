https://sputniknews.com.tr/20230616/merkez-bankasindan-dolar-enflasyon-ve-faiz-tahmini-1072522378.html

Merkez Bankası'ndan dolar, enflasyon ve faiz tahmini

Merkez Bankası'ndan dolar, enflasyon ve faiz tahmini

Merkez Bankası'nın haziran ayı piyasa anketinde döviz kuru ve faiz beklentisi yükseldi. 16.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-16T10:28+0300

2023-06-16T10:28+0300

2023-06-16T10:28+0300

ekonomi

merkez bankası

dolar

dolar/tl

enflasyon

faiz

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/06/1069261475_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7240a7659e0ce7a20f9b8d54c6c6ad9c.jpg

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2023 yılı Haziran ayı piyasa katılımcıları anketini açıkladı. Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37.17 iken, bu anket döneminde yüzde 38.55 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 29.84 iken, bu anket döneminde yüzde 30.65 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 17.74 ve yüzde 18.12 olarak gerçekleşti. Enflasyon beklentisi12 ay sonrası enflasyon beklentileri 2023 yılı Haziran ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 24.52 olasılıkla yüzde 19.00 - 25.99 aralığında, yüzde 28.22 olasılıkla yüzde 26.00 - 32.99 aralığında, yüzde 32.94 olasılıkla ise yüzde 33.00 - 39.99 aralığında artış göstereceği öngörüldü . Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 23.53’ünün beklentilerinin yüzde 19.00 - 25.99 aralığında, yüzde 32.5’inin beklentilerinin yüzde 26.00 - 32.99 aralığında, yüzde 32.35’inin beklentilerinin yüzde 33.00 - 39.99 aralığında olduğu gözlendi. 24 ay sonrası enflasyon beklentileri 2023 yılı Haziran ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 32.29 olasılıkla yüzde 9.00 - 15.99 aralığında, yüzde 46.29 olasılıkla yüzde 16.00 - 22.99 aralığında, yüzde 10.42 olasılıkla ise yüzde 23.00 - 29.99 aralığında artış göstereceği öngörüldü . Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 35.48‘inin beklentilerinin yüzde 9.00 - 15.99 aralığında, yüzde 41.94‘ünün beklentilerinin yüzde 16.00 - 22.99 aralığında, yüzde 16,13’ünün beklentilerinin yüzde 23.00 - 29.99 aralığında olduğu gözlendi. Faiz beklentisi arttıFaiz beklentileri Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9.21 iken, bu anket döneminde yüzde 18.13 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 8.50 iken, bu anket döneminde yüzde 17.56 olarak gerçekleşti. Dolar/TL tahminiDöviz kuru beklentileri katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 23.09 TL iken, bu anket döneminde 26,18 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 24.61 TL iken, bu anket döneminde 28.99 TL olarak gerçekleşti. GSYH büyüme beklentileri Katılımcıların GSYH 2023 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3.7 iken, bu anket döneminde yüzde 3.8 olarak gerçekleşti. GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 4.6 iken, bu anket döneminde yüzde 4.5 olarak gerçekleşti.

https://sputniknews.com.tr/20230615/tcmbnin-toplam-rezervleri-703-milyon-dolar-azaldi-1072494251.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

merkez bankası, dolar, dolar/tl, enflasyon, faiz