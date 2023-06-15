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https://sputniknews.com.tr/20230615/tcmbnin-toplam-rezervleri-703-milyon-dolar-azaldi-1072494251.html
TCMB'nin toplam rezervleri 703 milyon dolar azaldı
TCMB'nin toplam rezervleri 703 milyon dolar azaldı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 9 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 703 milyon dolar azalarak 99 milyar 783 milyon dolara... 15.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-15T15:45+0300
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ekonomi
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TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.Buna göre, 9 Haziran itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 450 milyon dolar azalışla 57 milyar 790 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 2 Haziran'da 58 milyar 240 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.Söz konusu dönemde altın rezervleri de 253 milyon dolar azalarak 42 milyar 246 milyon dolardan 41 milyar 993 milyon dolara geriledi.Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 9 Haziran haftasında bir önceki haftaya kıyasla 703 milyon dolar azalışla 100 milyar 486 milyon dolardan 99 milyar 783 milyon dolara indi.
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merkez bankası, rezerv, türk lirası
merkez bankası, rezerv, türk lirası

TCMB'nin toplam rezervleri 703 milyon dolar azaldı

15:45 15.06.2023
© İHAMerkez Bankası
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2023
© İHA
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 9 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 703 milyon dolar azalarak 99 milyar 783 milyon dolara geriledi.
TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
Buna göre, 9 Haziran itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 450 milyon dolar azalışla 57 milyar 790 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 2 Haziran'da 58 milyar 240 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
Söz konusu dönemde altın rezervleri de 253 milyon dolar azalarak 42 milyar 246 milyon dolardan 41 milyar 993 milyon dolara geriledi.
Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 9 Haziran haftasında bir önceki haftaya kıyasla 703 milyon dolar azalışla 100 milyar 486 milyon dolardan 99 milyar 783 milyon dolara indi.
Cevdet Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2023
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Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı: Cevdet Yılmaz'dan 'enflasyon' mesajı
13:55
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