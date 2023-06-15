https://sputniknews.com.tr/20230615/tcmbnin-toplam-rezervleri-703-milyon-dolar-azaldi-1072494251.html

TCMB'nin toplam rezervleri 703 milyon dolar azaldı

TCMB'nin toplam rezervleri 703 milyon dolar azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 9 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 703 milyon dolar azalarak 99 milyar 783 milyon dolara... 15.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-15T15:45+0300

2023-06-15T15:45+0300

2023-06-15T15:45+0300

ekonomi

merkez bankası

rezerv

türk lirası

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TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.Buna göre, 9 Haziran itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 450 milyon dolar azalışla 57 milyar 790 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 2 Haziran'da 58 milyar 240 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.Söz konusu dönemde altın rezervleri de 253 milyon dolar azalarak 42 milyar 246 milyon dolardan 41 milyar 993 milyon dolara geriledi.Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 9 Haziran haftasında bir önceki haftaya kıyasla 703 milyon dolar azalışla 100 milyar 486 milyon dolardan 99 milyar 783 milyon dolara indi.

https://sputniknews.com.tr/20230615/ekonomi-koordinasyon-kurulu-toplandi-1072472824.html

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