https://sputniknews.com.tr/20230616/londradan-getirilen-fatih-sultan-mehmet-madalyonu-panorama-1453-muzesinde-1072550706.html
Londra'dan getirilen Fatih Sultan Mehmet madalyonu Panorama 1453 Müzesi'nde
Londra'dan getirilen Fatih Sultan Mehmet madalyonu Panorama 1453 Müzesi'nde
Londra'dan İstanbul'a getirilen Fatih Sultan Mehmet madalyonu Panorama 1453 Tarih Müzesi'nde sergilenmeye başlandı. Açılış törenine katılan İBB Başkanı... 16.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-16T16:52+0300
2023-06-16T16:52+0300
2023-06-16T16:52+0300
yaşam
londra
fatih sultan mehmet
madalya
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
ekrem imamoğlu
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Ocak 2023'te teslim alınarak Londra'dan İstanbul'a getirilen Fatih Sultan Mehmet madalyonu, Panorama 1453 Tarih Müzesi'nde sergilenmeye başladı. Fatih Sultan Mehmet'in 542 yıl önce poz vererek hazırlattığı Costanzo da Ferrara madalyonu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla ziyarete açıldı. İmamoğlu, açılışın ardından gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı.'Madalyonu İstanbul'a, sahibinin evine getirmiş olduk'İBB Başkanı İmamoğlu, “Öncelikle madalyon meselesi önemliydi. Aynen Fatih Sultan Mehmet'in portresiyle ilgili sürecin işlediği şekliyle madalyon konusunda da bir müzayede olduğu bilgisini bana ulaşır ulaşmaz ‘Mutlaka onu da İstanbul'a kazandırmamız gerekir' demiştim. Gördüğünüz gibi süreç sonuçlandı ve madalyonu İstanbul'a, sahibinin evine getirmiş olduk” dedi.Açılış ile ilgili konuşan İmamoğlu, “Bugün de burada Fatih Sultan Mehmet'in bronz madalyonunun ki yine İtalyan ressam Costanzo da Ferrara'nın imzasıyla yapılmış madalyonun açılışını, bir nevi halka sunulmasını gerçekleştirmiş olduk. Panorama 1453 bu madalyonun servis edildiği, sunulduğu ve sunulacağı en güzel mekanlardan biri olmuştur. Burası anlamlı bir yer. Fethi anlatan ve yoğun ziyaret edilen bir yer” diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20221028/dunyada-sadece-4-adet-bulunan-fatih-sultan-mehmet-madalyonunu-ibb-satin-aldi-1062803913.html
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londra, fatih sultan mehmet, madalya, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ekrem imamoğlu
londra, fatih sultan mehmet, madalya, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ekrem imamoğlu
Londra'dan getirilen Fatih Sultan Mehmet madalyonu Panorama 1453 Müzesi'nde
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Londra'dan İstanbul'a getirilen Fatih Sultan Mehmet madalyonu Panorama 1453 Tarih Müzesi'nde sergilenmeye başlandı. Açılış törenine katılan İBB Başkanı İmamoğlu, gazetecilerin Kılıçdaroğlu ile görüşmesiyle ilgili soru üzerine “Çok makul, çok güzel, çok değerli hatta pozitif anlamda uzlaşı sonucuyla toparlanan bir buluşmayı yaptık” dedi.
Ocak 2023'te teslim alınarak Londra'dan İstanbul'a getirilen Fatih Sultan Mehmet madalyonu, Panorama 1453 Tarih Müzesi'nde sergilenmeye başladı. Fatih Sultan Mehmet'in 542 yıl önce poz vererek hazırlattığı Costanzo da Ferrara madalyonu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla ziyarete açıldı. İmamoğlu, açılışın ardından gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı.
'Madalyonu İstanbul'a, sahibinin evine getirmiş olduk'
İBB Başkanı İmamoğlu, “Öncelikle madalyon meselesi önemliydi. Aynen Fatih Sultan Mehmet'in portresiyle ilgili sürecin işlediği şekliyle madalyon konusunda da bir müzayede olduğu bilgisini bana ulaşır ulaşmaz ‘Mutlaka onu da İstanbul'a kazandırmamız gerekir' demiştim. Gördüğünüz gibi süreç sonuçlandı ve madalyonu İstanbul'a, sahibinin evine getirmiş olduk” dedi.
Açılış ile ilgili konuşan İmamoğlu, “Bugün de burada Fatih Sultan Mehmet'in bronz madalyonunun ki yine İtalyan ressam Costanzo da Ferrara'nın imzasıyla yapılmış madalyonun açılışını, bir nevi halka sunulmasını gerçekleştirmiş olduk. Panorama 1453 bu madalyonun servis edildiği, sunulduğu ve sunulacağı en güzel mekanlardan biri olmuştur. Burası anlamlı bir yer. Fethi anlatan ve yoğun ziyaret edilen bir yer” diye konuştu.