https://sputniknews.com.tr/20221028/dunyada-sadece-4-adet-bulunan-fatih-sultan-mehmet-madalyonunu-ibb-satin-aldi-1062803913.html
Dünyada sadece 4 adet bulunan Fatih Sultan Mehmet madalyonunu İBB satın aldı
Dünyada sadece 4 adet bulunan Fatih Sultan Mehmet madalyonunu İBB satın aldı
Fatih Sultan Mehmet'in 'Doğu Roma (Bizans) İmparatoru' olarak resmedildiği ve dünyada sadece 4 adet bulunan madalyonu Londra'da çıkarıldığı müzayede 818 bin... 28.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-28T14:12+0300
2022-10-28T14:12+0300
2022-10-28T14:12+0300
türkiye
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
fatih sultan mehmet
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İngiltere'nin başkenti Londra'daki bir müzayedede satışa sunulan, Fatih Sultan Mehmet’in resmedildiği ve dünyada sadece 4 tane bulunan madalyonu satın aldıklarını duyurdu.İmamoğlu, paylaşımında şunları kaydetti:“Üzerinde ‘Bizans İmparatoru Muhammed’ yazan ve dünyada sadece 4 adet bulunan bu kıymetli madalyon evine dönüyor. İBB, bugün İngiltere’de müzayedeye çıkan eseri satın almıştır.”Dünyada 3 örneği varMadalyon, Fatih Sultan Mehmet'in vefatından sonra Napoli'de Costanza de Ferrara tarafından yapıldı. Madalyonun en önemli özelliği ise Fatih'in unvanının "Bizans imparatoru" olarak yer alması. Bronz döküm madalyon Rönesans döneminin en güzel portre madalyonlarından biri olarak gösteriliyor.11 santimetre çapındaki madalyonun şimdiye kadar New York'taki Metropolitan ve Oxford'daki Ashmolean ile Londra'daki Victoria ve Albert müzelerinde olmak üzere sadece 3 örneğinin mevcut olduğu sanılıyordu. 4. madalyonun mevcudiyeti ise Londra'da bugün (27 Ekim) yapılan mezatın kataloğunun yayınlanmasıyla öğrenildi.
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istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), fatih sultan mehmet
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), fatih sultan mehmet
Dünyada sadece 4 adet bulunan Fatih Sultan Mehmet madalyonunu İBB satın aldı
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Fatih Sultan Mehmet'in 'Doğu Roma (Bizans) İmparatoru' olarak resmedildiği ve dünyada sadece 4 adet bulunan madalyonu Londra'da çıkarıldığı müzayede 818 bin TL'ye İBB satın aldı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İngiltere'nin başkenti Londra'daki bir müzayedede satışa sunulan, Fatih Sultan Mehmet’in resmedildiği ve dünyada sadece 4 tane bulunan madalyonu satın aldıklarını duyurdu.
İmamoğlu, paylaşımında şunları kaydetti:
“Üzerinde ‘Bizans İmparatoru Muhammed’ yazan ve dünyada sadece 4 adet bulunan bu kıymetli madalyon evine dönüyor. İBB, bugün İngiltere’de müzayedeye çıkan eseri satın almıştır.”
Dünyada 3 örneği var
Madalyon, Fatih Sultan Mehmet'in vefatından sonra Napoli'de Costanza de Ferrara tarafından yapıldı. Madalyonun en önemli özelliği ise Fatih'in unvanının "Bizans imparatoru" olarak yer alması. Bronz döküm madalyon Rönesans döneminin en güzel portre madalyonlarından biri olarak gösteriliyor.
11 santimetre çapındaki madalyonun şimdiye kadar New York'taki Metropolitan ve Oxford'daki Ashmolean ile Londra'daki Victoria ve Albert müzelerinde olmak üzere sadece 3 örneğinin mevcut olduğu sanılıyordu. 4. madalyonun mevcudiyeti ise Londra'da bugün (27 Ekim) yapılan mezatın kataloğunun yayınlanmasıyla öğrenildi.