https://sputniknews.com.tr/20221028/dunyada-sadece-4-adet-bulunan-fatih-sultan-mehmet-madalyonunu-ibb-satin-aldi-1062803913.html

Dünyada sadece 4 adet bulunan Fatih Sultan Mehmet madalyonunu İBB satın aldı

Dünyada sadece 4 adet bulunan Fatih Sultan Mehmet madalyonunu İBB satın aldı

Fatih Sultan Mehmet'in 'Doğu Roma (Bizans) İmparatoru' olarak resmedildiği ve dünyada sadece 4 adet bulunan madalyonu Londra'da çıkarıldığı müzayede 818 bin... 28.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-28T14:12+0300

2022-10-28T14:12+0300

2022-10-28T14:12+0300

türkiye

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

fatih sultan mehmet

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/1c/1062803973_0:1:801:451_1920x0_80_0_0_f8bee5735810cefb989dbd3dae15f3bf.jpg

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İngiltere'nin başkenti Londra'daki bir müzayedede satışa sunulan, Fatih Sultan Mehmet’in resmedildiği ve dünyada sadece 4 tane bulunan madalyonu satın aldıklarını duyurdu.İmamoğlu, paylaşımında şunları kaydetti:“Üzerinde ‘Bizans İmparatoru Muhammed’ yazan ve dünyada sadece 4 adet bulunan bu kıymetli madalyon evine dönüyor. İBB, bugün İngiltere’de müzayedeye çıkan eseri satın almıştır.”Dünyada 3 örneği varMadalyon, Fatih Sultan Mehmet'in vefatından sonra Napoli'de Costanza de Ferrara tarafından yapıldı. Madalyonun en önemli özelliği ise Fatih'in unvanının "Bizans imparatoru" olarak yer alması. Bronz döküm madalyon Rönesans döneminin en güzel portre madalyonlarından biri olarak gösteriliyor.11 santimetre çapındaki madalyonun şimdiye kadar New York'taki Metropolitan ve Oxford'daki Ashmolean ile Londra'daki Victoria ve Albert müzelerinde olmak üzere sadece 3 örneğinin mevcut olduğu sanılıyordu. 4. madalyonun mevcudiyeti ise Londra'da bugün (27 Ekim) yapılan mezatın kataloğunun yayınlanmasıyla öğrenildi.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), fatih sultan mehmet