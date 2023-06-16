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Kremlin: Putin'in Türkiye ziyareti yakında gerçekleşecek
Kremlin: Putin'in Türkiye ziyareti yakında gerçekleşecek
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yardımcısı Yuriy Uşakov, Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yakın zamanda Türkiye’de bir araya... 16.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-16T11:24+0300
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dünya
rusya
türkiye
yuriy uşakov
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Rusya lideri Putin’in yardımcısı Uşakov, St. Petersburg Ekonomik Forumu’nda bir Rus ajansı tarafından Rusya Devlet Başkanı’nın beklenen Türkiye ziyareti hakkındaki sorusu karşısında, “Türkiye Cumhurbaşkanı’nın bu konuda daveti var. Putin ve Erdoğan, ziyaretin yakın bir zamanda gerçekleşmesi konusunda anlaştı, fakat kesin tarihi hakkında konuşmadık yanıtını verdi.Uşakov dün yaptığı bir açıklamada da Putin’in Türkiye’yi ziyaret edeceği konusunda anlaşma sağlandığını belirtmişti.
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rusya, türkiye, yuriy uşakov, vladimir putin, recep tayyip erdoğan, st. petersburg ekonomi forumu (spief)

Kremlin: Putin'in Türkiye ziyareti yakında gerçekleşecek

11:24 16.06.2023 (güncellendi: 11:47 16.06.2023)
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinRecep Tayyip Erdoğan-Vladimir Putin
Recep Tayyip Erdoğan-Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2023
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yardımcısı Yuriy Uşakov, Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yakın zamanda Türkiye’de bir araya gelme konusunda anlaştıklarını fakat bu görüşmenin tarihine karar vermediklerini söyledi.
Rusya lideri Putin’in yardımcısı Uşakov, St. Petersburg Ekonomik Forumu’nda bir Rus ajansı tarafından Rusya Devlet Başkanı’nın beklenen Türkiye ziyareti hakkındaki sorusu karşısında, “Türkiye Cumhurbaşkanı’nın bu konuda daveti var. Putin ve Erdoğan, ziyaretin yakın bir zamanda gerçekleşmesi konusunda anlaştı, fakat kesin tarihi hakkında konuşmadık yanıtını verdi.
Uşakov dün yaptığı bir açıklamada da Putin’in Türkiye’yi ziyaret edeceği konusunda anlaşma sağlandığını belirtmişti.
Putin, Avrasya Ekonomi Forumu - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2023
DÜNYA
Kremlin: Putin, Türkiye’yi ziyaret etmeyi planlıyor ancak zamanı belli değil
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