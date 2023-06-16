https://sputniknews.com.tr/20230616/kremlin-putin-turkiye-ziyareti-konusunda-erdoganla-anlasti-ancak-tarih-netlesmedi-1072524925.html

Kremlin: Putin'in Türkiye ziyareti yakında gerçekleşecek

Kremlin: Putin'in Türkiye ziyareti yakında gerçekleşecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yardımcısı Yuriy Uşakov, Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yakın zamanda Türkiye’de bir araya... 16.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-16T11:24+0300

2023-06-16T11:24+0300

2023-06-16T11:47+0300

dünya

rusya

türkiye

yuriy uşakov

vladimir putin

recep tayyip erdoğan

st. petersburg ekonomi forumu (spief)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/07/0d/1042446748_0:0:3197:1799_1920x0_80_0_0_fcffa446a51dd92bcb78acd55cb2503b.jpg

Rusya lideri Putin’in yardımcısı Uşakov, St. Petersburg Ekonomik Forumu’nda bir Rus ajansı tarafından Rusya Devlet Başkanı’nın beklenen Türkiye ziyareti hakkındaki sorusu karşısında, “Türkiye Cumhurbaşkanı’nın bu konuda daveti var. Putin ve Erdoğan, ziyaretin yakın bir zamanda gerçekleşmesi konusunda anlaştı, fakat kesin tarihi hakkında konuşmadık yanıtını verdi.Uşakov dün yaptığı bir açıklamada da Putin’in Türkiye’yi ziyaret edeceği konusunda anlaşma sağlandığını belirtmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230615/kremlin-putin-turkiyeyi-ziyaret-etmeyi-planliyor-ancak-zamani-belli-degil-1072500769.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, türkiye, yuriy uşakov, vladimir putin, recep tayyip erdoğan, st. petersburg ekonomi forumu (spief)