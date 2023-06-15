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Kremlin: Putin, Türkiye’yi ziyaret etmeyi planlıyor ancak zamanı belli değil
Kremlin: Putin, Türkiye’yi ziyaret etmeyi planlıyor ancak zamanı belli değil
Rusya lideri Putin’in Türkiye’yi ziyaret etmeyi planladığı, fakat söz konusu ziyaretin ne zaman gerçekleşeceğinin henüz kararlaştırılmadığı belirtildi. 15.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-15T17:27+0300
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dünya
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vladimir putin
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Kremlin'den Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in olası Türkiye ziyaretine ilişkin açıklama geldi. Putin’in yardımcısı Yuriy Uşakov, Rus liderin ziyareti planlayıp planlamadığının sorulması üstüne, “Türkiye Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip Erdoğan), Devlet Başkanı Putin’e Türkiye’yi ziyaret etmesi için ilettiği daveti teyit etti. Böyle bir plan var, ancak kesin tarih henüz ele alınmadı” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230613/putin-ukraynadaki-operasyonumuzla-amacladiklarimiz-degismedi-1072395384.html
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rusya, türkiye, vladimir putin, ziyaret, kremlin, açıklama
rusya, türkiye, vladimir putin, ziyaret, kremlin, açıklama

Kremlin: Putin, Türkiye’yi ziyaret etmeyi planlıyor ancak zamanı belli değil

17:27 15.06.2023 (güncellendi: 17:29 15.06.2023)
© Sputnik / Grigory Sysoev / Multimedya arşivine gidinPutin, Avrasya Ekonomi Forumu
Putin, Avrasya Ekonomi Forumu - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2023
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Rusya lideri Putin’in Türkiye’yi ziyaret etmeyi planladığı, fakat söz konusu ziyaretin ne zaman gerçekleşeceğinin henüz kararlaştırılmadığı belirtildi.
Kremlin'den Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in olası Türkiye ziyaretine ilişkin açıklama geldi.
Putin’in yardımcısı Yuriy Uşakov, Rus liderin ziyareti planlayıp planlamadığının sorulması üstüne, “Türkiye Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip Erdoğan), Devlet Başkanı Putin’e Türkiye’yi ziyaret etmesi için ilettiği daveti teyit etti. Böyle bir plan var, ancak kesin tarih henüz ele alınmadı” dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2023
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