https://sputniknews.com.tr/20230615/kremlin-putin-turkiyeyi-ziyaret-etmeyi-planliyor-ancak-zamani-belli-degil-1072500769.html
Kremlin: Putin, Türkiye’yi ziyaret etmeyi planlıyor ancak zamanı belli değil
Kremlin: Putin, Türkiye’yi ziyaret etmeyi planlıyor ancak zamanı belli değil
Rusya lideri Putin’in Türkiye’yi ziyaret etmeyi planladığı, fakat söz konusu ziyaretin ne zaman gerçekleşeceğinin henüz kararlaştırılmadığı belirtildi. 15.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-15T17:27+0300
2023-06-15T17:27+0300
2023-06-15T17:29+0300
dünya
rusya
türkiye
vladimir putin
ziyaret
kremlin
açıklama
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Kremlin'den Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in olası Türkiye ziyaretine ilişkin açıklama geldi. Putin’in yardımcısı Yuriy Uşakov, Rus liderin ziyareti planlayıp planlamadığının sorulması üstüne, “Türkiye Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip Erdoğan), Devlet Başkanı Putin’e Türkiye’yi ziyaret etmesi için ilettiği daveti teyit etti. Böyle bir plan var, ancak kesin tarih henüz ele alınmadı” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230613/putin-ukraynadaki-operasyonumuzla-amacladiklarimiz-degismedi-1072395384.html
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rusya, türkiye, vladimir putin, ziyaret, kremlin, açıklama
rusya, türkiye, vladimir putin, ziyaret, kremlin, açıklama
Kremlin: Putin, Türkiye’yi ziyaret etmeyi planlıyor ancak zamanı belli değil
17:27 15.06.2023 (güncellendi: 17:29 15.06.2023) Abone ol
Rusya lideri Putin’in Türkiye’yi ziyaret etmeyi planladığı, fakat söz konusu ziyaretin ne zaman gerçekleşeceğinin henüz kararlaştırılmadığı belirtildi.
Kremlin'den Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in olası Türkiye ziyaretine ilişkin açıklama geldi.
Putin’in yardımcısı Yuriy Uşakov, Rus liderin ziyareti planlayıp planlamadığının sorulması üstüne, “Türkiye Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip Erdoğan), Devlet Başkanı Putin’e Türkiye’yi ziyaret etmesi için ilettiği daveti teyit etti. Böyle bir plan var, ancak kesin tarih henüz ele alınmadı” dedi.