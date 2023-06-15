https://sputniknews.com.tr/20230615/kremlin-putin-turkiyeyi-ziyaret-etmeyi-planliyor-ancak-zamani-belli-degil-1072500769.html

Kremlin: Putin, Türkiye’yi ziyaret etmeyi planlıyor ancak zamanı belli değil

Kremlin: Putin, Türkiye’yi ziyaret etmeyi planlıyor ancak zamanı belli değil

Rusya lideri Putin’in Türkiye’yi ziyaret etmeyi planladığı, fakat söz konusu ziyaretin ne zaman gerçekleşeceğinin henüz kararlaştırılmadığı belirtildi. 15.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-15T17:27+0300

2023-06-15T17:27+0300

2023-06-15T17:29+0300

dünya

rusya

türkiye

vladimir putin

ziyaret

kremlin

açıklama

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/18/1071524531_0:0:3061:1722_1920x0_80_0_0_d1aeb067114ba83d265c904af5852466.jpg

Kremlin'den Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in olası Türkiye ziyaretine ilişkin açıklama geldi. Putin’in yardımcısı Yuriy Uşakov, Rus liderin ziyareti planlayıp planlamadığının sorulması üstüne, “Türkiye Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip Erdoğan), Devlet Başkanı Putin’e Türkiye’yi ziyaret etmesi için ilettiği daveti teyit etti. Böyle bir plan var, ancak kesin tarih henüz ele alınmadı” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230613/putin-ukraynadaki-operasyonumuzla-amacladiklarimiz-degismedi-1072395384.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, türkiye, vladimir putin, ziyaret, kremlin, açıklama