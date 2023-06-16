https://sputniknews.com.tr/20230616/kremlin-putin-erdogan-gorusmesinde-tahil-anlasmasinin-ele-alinmasini-bekliyoruz-1072539370.html
Kremlin: Putin-Erdoğan görüşmesinde tahıl anlaşmasının ele alınmasını bekliyoruz
Kremlin: Putin-Erdoğan görüşmesinde tahıl anlaşmasının ele alınmasını bekliyoruz
Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Uşakov, Rusya lideri Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, bir araya geldiklerinde tahıl anlaşması ve Ukrayna’daki durumu... 16.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-16T14:37+0300
2023-06-16T14:37+0300
2023-06-16T14:46+0300
dünya
kremlin
vladimir putin
recep tayyip erdoğan
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yardımcısı Yuriy Uşakov, St. Petersburg Ekonomik Forumu’ndaki açıklamaları sırasında, Rusya’nın tahıl anlaşmasından süresi dolmadan çekilmesinin mümkün olup olmadığının sorulması üstüne, "Muhtemelen hayır" yanıtını verdi.Ukrayna tahılının ülkeden çıkarılması gibi Rusya’da üretilen tarım ürünlerinin uluslararası pazarlara ulaştırılması önündeki dolaylı kısıtlamaların da kaldırılmasını içeren tahıl anlaşmasının süresi, uzatılmaması halinde 16 Temmuz’da doluyor.Bununla beraber Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Putin’in planlanan Türkiye ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tahıl anlaşmasını ve Ukrayna’daki durumu ele almalarını beklediğini de belirtti.Uşakov, gazetecilerin sorusu üstüne, Putin’in Türkiye ziyareti için hazırlıkların henüz başlamadığını kaydetti.Uşakov, Putin’in beklenen Türkiye ziyareti konusundaki sözlerini şöyle sürdürdü:
https://sputniknews.com.tr/20230616/kremlin-putin-turkiye-ziyareti-konusunda-erdoganla-anlasti-ancak-tarih-netlesmedi-1072524925.html
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kremlin, vladimir putin, recep tayyip erdoğan
kremlin, vladimir putin, recep tayyip erdoğan
Kremlin: Putin-Erdoğan görüşmesinde tahıl anlaşmasının ele alınmasını bekliyoruz
14:37 16.06.2023 (güncellendi: 14:46 16.06.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Uşakov, Rusya lideri Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, bir araya geldiklerinde tahıl anlaşması ve Ukrayna’daki durumu görüşeceklerini düşündüğünü söyledi. Uşakov ayrıca, Rusya’nın tahıl anlaşmasından süresi dolmasından önce çekilmesini olası görmediğini belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yardımcısı Yuriy Uşakov, St. Petersburg Ekonomik Forumu’ndaki açıklamaları sırasında, Rusya’nın tahıl anlaşmasından süresi dolmadan çekilmesinin mümkün olup olmadığının sorulması üstüne, "Muhtemelen hayır" yanıtını verdi.
Ukrayna tahılının ülkeden çıkarılması gibi Rusya’da üretilen tarım ürünlerinin uluslararası pazarlara ulaştırılması önündeki dolaylı kısıtlamaların da kaldırılmasını içeren tahıl anlaşmasının süresi, uzatılmaması halinde 16 Temmuz’da doluyor.
Bununla beraber Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Putin’in planlanan Türkiye ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tahıl anlaşmasını ve Ukrayna’daki durumu ele almalarını beklediğini de belirtti.
Uşakov, gazetecilerin sorusu üstüne, Putin’in Türkiye ziyareti için hazırlıkların henüz başlamadığını kaydetti.
Uşakov, Putin’in beklenen Türkiye ziyareti konusundaki sözlerini şöyle sürdürdü:
“Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın böyle bir davette bulunduğu doğru. Dahası, Ankara ya da İstanbul’u ziyaret etme konusunda sıranın bizde olduğu konusunda da liderler sözlü bir anlaşmaya vardılar. Ancak Rusya Devlet Başkanı’nın Türkiye ziyaretinin tarihi konusunda bir anlaşmaya varılmış değil. Bu yüzden de bu ziyaret için gerçek bir hazırlık içine girdiğimizi söyleyemem.”