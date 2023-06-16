Kremlin: Putin-Erdoğan görüşmesinde tahıl anlaşmasının ele alınmasını bekliyoruz

“Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın böyle bir davette bulunduğu doğru. Dahası, Ankara ya da İstanbul’u ziyaret etme konusunda sıranın bizde olduğu konusunda da liderler sözlü bir anlaşmaya vardılar. Ancak Rusya Devlet Başkanı’nın Türkiye ziyaretinin tarihi konusunda bir anlaşmaya varılmış değil. Bu yüzden de bu ziyaret için gerçek bir hazırlık içine girdiğimizi söyleyemem.”