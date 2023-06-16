https://sputniknews.com.tr/20230616/kanun-meclisten-gecti-ermenistanda-kadinlar-gonullu-askerlik-yapabilecek-1072528887.html

Kanun meclisten geçti: Ermenistan'da kadınlar gönüllü askerlik yapabilecek

Kanun meclisten geçti: Ermenistan'da kadınlar gönüllü askerlik yapabilecek

Ermenistan'da kadınların gönüllülük esasına dayalı askerlik yapmasına imkan sağlayan yasa Ulusal Meclis'te onaylandı. 16.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-16T12:24+0300

2023-06-16T12:24+0300

2023-06-16T12:24+0300

dünya

ermenistan

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Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in haberine göre, Ermenistan Cumhuriyeti'nin 'Askerlik Hizmeti ve Askerin Statüsü Hakkında' adlı kanununda, kadınların gönüllü askerlik yapmasına yönelik değişiklik yapılmasını öngören tasarı, oy çokluğuyla kabul edildi.Ermenistan Savunma Bakanı Suren Papikyan, yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:Askerlik hizmeti yapmak isteyen kadınlar, celp dönemi öncesinde belirlenen sürelerde dilekçe vermeleri halinde bir sonraki dönemde askere alınacak.Yasa uyarınca 6 ay askerlik hizmetini tamamlayan kadınlara terhislerinde 1 milyon dram (62 bin Türk Lirası) ücret ödenecek, sağlık gibi sebeplerle bu süreyi tamamlayamayanlara ise görev yaptığı süreyle orantılı ödeme yapılacak.Yasa, Ermenistan Cumhurbaşkanı'nın imzalamasını müteakiben yürürlüğe girecek.Ermenistan'da 18-27 yaş arasındaki erkekler, 2 yıl askerlik yapmakla yükümlü. Ermenistan'da her yıl yaz ve kış dönemi olmak üzere 2 defa asker alımı yapılıyor.

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ermenistan, askerlik, kadın, kadın asker, gönüllü, alım, yasa, meclis, onay