https://sputniknews.com.tr/20230616/kamu-emekcileri-secim-vaatleri-hayata-gecirilsin-1072538249.html

Kamu emekçileri: Seçim vaatleri hayata geçirilsin

Kamu emekçileri: Seçim vaatleri hayata geçirilsin

Kamu emekçileri, seçim sürecinde verilen vaatleri hatırlatarak “Altı milyonu aşkın kamu emekçisi ve emeklisi bir an önce bu vaatlerin hayata geçirilmesini... 16.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-16T14:12+0300

2023-06-16T14:12+0300

2023-06-16T14:12+0300

ekonomi

seçim

vaat

diyarbakır

maaş

kamu emekçileri sendikaları konfederasyonu (kesk)

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Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Diyarbakır Şubeler Platformu, geçim sorununa dikkat çekerek taleplerini açıkladı. Vergi Dairesi Başkanlığı önünde açıklama yapan kamu emekçileri, 'İnsanca yaşamaya yetecek ücret ve güvenli gelecek mücadelesinin kararlı savunucusu olmaya devam edeceğiz' yazılı pankart açtı. Platform adına açıklamayı Büro Emekçileri Sendikası Şube Sekreteri Süleyman Öğüt, seçim sürecinde verilen vaatlere dikkat çekti.‘Seçim vaatleri beklenti yaratmıştır’Seçim sürecinde verilen sözlere dikkat çeken Öğüt, “Seçim yarışını kazanan mevcut iktidar seçim öncesinde bize çeşitli vaatlerde bulundu, sözler verdi. Ne dediler? ‘En düşük memur maaşını 22 bin TL’ye çıkaracağız. Seçimden hemen sonra en düşük emekli maaşı olan 7 bin 500 lira üzerindeki emekli maaşlarıyla ilgili bir düzenleme yapacağız’ dediler. ‘3600 ek gösterge düzenlemesini birinci dereceye gelen tüm kamu görevlilerini kapsayacak şekilde genişleteceğiz’ dediler. ‘Kamuya işe alımlarda mülakatı kaldıracağız, sınavlardaki başarı sıralamasını esas alacağız. Özellikle büyükşehirlerde memurlara il ve ilçe bazında kira katkısı vereceğiz’ dediler. Başta maaş artışı vaadi olmak üzere bu vaatler yıllardır yoksulluk ve sefalet ücretine mahkûm edilen, hakları budanan milyonlarda, çalışma ve yaşam koşullarının düzenlenmesi noktasında bir beklenti yaratmıştır” dedi.Kamu emekçileri vaatlerin hayata geçirilmesini bekliyor“Altı milyonu aşkın kamu emekçisi ve emeklisi de bir an önce bu vaatlerin hayata geçirilmesini bekliyor” diyen Öğüt, şunları söyledi: ‘Maaşlarımızın sadece seçim dönemlerinde artırılması çözüm değildir’Döviz kurundaki bir haftalık artış ile vaat edilen artışın yüzde 20 eridiğini söyleyen Öğüt şöyle devam etti: “En düşük memur maaşı olarak vaat edilen 22 bin TL ile alınan dolar bir hafta içinde 200 dolar azalmıştır. Döviz kurunun önümüzdeki günlerde daha da artacağını, dolayısıyla vaat edilen maaşların daha cebimize girmeden yeni zamlarla, enflasyonla eriyeceğini söylemek için kâhin olmaya gerek yoktur. Kısacası Türkiye’nin bir asgari ücretliler ülkesine dönüştürüldüğü, her iki kişiden birine açlık sınırının 2 bin 500 TL altında kalan bir asgari ücretin reva görüldüğü koşullar değiştirilemeden maaşlarımızın sadece seçim dönemlerinde artırılması çözüm değildir. Kalıcı çözüm en düşük kamu emekçisi maaşını hemen eş ve çocuk yardımı kalemlerinde kira yardımı, yakacak yardımı gibi sosyal yardımlarda yapılacak artışlarla 35 bin TL’ye ulaşan yoksulluk sınırının üzerine çıkarmaktan, zam görüşmeleri yeni başlayan asgari ücreti de açlık sınırının altından insanca yaşamaya yetecek bir seviyeye çıkarmaktan geçmektedir.”

https://sputniknews.com.tr/20230616/kamu-iscilerinin-ek-odeme-tarihleri-belli-oldu-1072513659.html

diyarbakır

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seçim, vaat, diyarbakır, maaş, kamu emekçileri sendikaları konfederasyonu (kesk)