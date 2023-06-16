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https://sputniknews.com.tr/20230616/kamu-iscilerinin-ek-odeme-tarihleri-belli-oldu-1072513659.html
Kamu işçilerinin ek ödeme tarihleri belli oldu
Kamu işçilerinin ek ödeme tarihleri belli oldu
Devlet ve bağlı müesseselerinde çalışan işçilere bu yıl ek ödemenin birinci yarısı 23 Haziran'da, ikinci yarısı ise 18 Aralık'ta yapılacak. 16.06.2023, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı kararı ile 6772 sayılı kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2023 yılında verilecek ilave tediye sürelerinin belirlenmesi hakkındaki karar Resmi Gazete'de yayımlandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, devlet ve bağlı müesseselerinde çalışan işçilere bu yıl ek ödemenin birinci yarısı 23 Haziran'da, ikinci yarısı ise 18 Aralık'ta yapılacak.
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kamun işçilerine ödeme, kamu işçilerine ikramiye, ek ödeme tarihleri
kamun işçilerine ödeme, kamu işçilerine ikramiye, ek ödeme tarihleri

Kamu işçilerinin ek ödeme tarihleri belli oldu

00:46 16.06.2023 (güncellendi: 00:59 16.06.2023)
© DHAResmi Gazete
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2023
© DHA
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Devlet ve bağlı müesseselerinde çalışan işçilere bu yıl ek ödemenin birinci yarısı 23 Haziran'da, ikinci yarısı ise 18 Aralık'ta yapılacak.
Cumhurbaşkanı kararı ile 6772 sayılı kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2023 yılında verilecek ilave tediye sürelerinin belirlenmesi hakkındaki karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, devlet ve bağlı müesseselerinde çalışan işçilere bu yıl ek ödemenin birinci yarısı 23 Haziran'da, ikinci yarısı ise 18 Aralık'ta yapılacak.
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