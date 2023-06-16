https://sputniknews.com.tr/20230616/kamu-iscilerinin-ek-odeme-tarihleri-belli-oldu-1072513659.html

Kamu işçilerinin ek ödeme tarihleri belli oldu

Kamu işçilerinin ek ödeme tarihleri belli oldu

Devlet ve bağlı müesseselerinde çalışan işçilere bu yıl ek ödemenin birinci yarısı 23 Haziran'da, ikinci yarısı ise 18 Aralık'ta yapılacak. 16.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-16T00:46+0300

2023-06-16T00:46+0300

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türkiye

kamu görevlisi

ödeme

ikramiye

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Cumhurbaşkanı kararı ile 6772 sayılı kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2023 yılında verilecek ilave tediye sürelerinin belirlenmesi hakkındaki karar Resmi Gazete'de yayımlandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, devlet ve bağlı müesseselerinde çalışan işçilere bu yıl ek ödemenin birinci yarısı 23 Haziran'da, ikinci yarısı ise 18 Aralık'ta yapılacak.

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kamun işçilerine ödeme, kamu işçilerine ikramiye, ek ödeme tarihleri