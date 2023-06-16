https://sputniknews.com.tr/20230616/japonyada-cinsel-riza-yasi-13ten-16ya-cikarildi--1072523620.html
Japonya'da cinsel rıza yaşı 13'ten 16'ya çıkarıldı
Japonya'da cinsel rıza yaşı 13'ten 16'ya çıkarıldı
Gelişmiş ülkeler arasında dünyanın en düşük cinsel rıza yaşına sahip ülkesi olarak bilinen Japonya'da bu yaş sınırı 13'ten 16'ya yükseltildi. 16.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-16T11:16+0300
2023-06-16T11:16+0300
2023-06-16T11:17+0300
dünya
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japonya
cinsel
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Cinsel rıza yaşının 13 olduğun Japonya'da çok sayıda tecavüz davasının beraatle sonuçlanmasının ardından hükümetten uzun süredir beklenen hamle geldi. Mecliste kabul edilen yasa tasarısına göre, ülkede cinsel rıza yaşı 13'ten 16'ya çıkarıldı. Tecavüz kovuşturma şartlarına açıklık getiren ve röntgenciliği suç sayan tasarı, parlamentonun üst kanadında oybirliğiyle onaylandı. Tasarıya göre, yaş farkları 5 yıldan fazla olmayan genç çiftler, her iki partnerin de 13 yaşından büyük olması durumunda kovuşturmadan muaf tutulacak.Tasarı, tecavüz kovuşturmalarının yapılabileceği örneklerin bir listesini içeriyor. Bunlar arasında mağdurların alkol veya uyuşturucu etkisi altında olması, korkması ve faillerin sosyal statülerinden yararlanmaları yer alıyor.Yasayla birlikte, 16 yaşın altındaki çocukları cinsel amaçlarla buluşmaya zorlamak için korkutma, baştan çıkarma veya para kullanan kişilerin bir yıla kadar hapis cezası veya 500 bin yen para cezası ile karşı karşıya kalacak.Cinsel ilişkide rıza yaşı, Çin, Almanya ve İtalya'da 14, Yunanistan ve Fransa'da 15, İngiltere ve ABD'de ise 16 olarak tanımlanıyor.Türkiye'de ise Ceza Kanunu'nun 104. maddesi uyarınca bir bireyin yasal olarak kendi rızasıyla cinsel ilişkiye girmesine ilişkin tanımlanan yaş sınırı 18 olarak kabul ediliyor. Aksi takdirde bu durum suç teşkil ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20230221/japonyada-cinsel-iliskide-riza-yasi-13ten-16ya-cikariliyor-1067315244.html
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cinsel rıza yaşı , japonya'da reşitlik , japonya cinsel rıza yaşı , japonya cinsellik , japonya'da reşitlik yaşı
Japonya'da cinsel rıza yaşı 13'ten 16'ya çıkarıldı
11:16 16.06.2023 (güncellendi: 11:17 16.06.2023) Abone ol
Gelişmiş ülkeler arasında dünyanın en düşük cinsel rıza yaşına sahip ülkesi olarak bilinen Japonya'da bu yaş sınırı 13'ten 16'ya yükseltildi.
Cinsel rıza yaşının 13 olduğun Japonya'da çok sayıda tecavüz davasının beraatle sonuçlanmasının ardından hükümetten uzun süredir beklenen hamle geldi.
Mecliste kabul edilen yasa tasarısına göre, ülkede cinsel rıza yaşı 13'ten 16'ya çıkarıldı.
Tecavüz kovuşturma şartlarına açıklık getiren ve röntgenciliği suç sayan tasarı, parlamentonun üst kanadında oybirliğiyle onaylandı.
Tasarıya göre, yaş farkları 5 yıldan fazla olmayan genç çiftler, her iki partnerin de 13 yaşından büyük olması durumunda kovuşturmadan muaf tutulacak.
Tasarı, tecavüz kovuşturmalarının yapılabileceği örneklerin bir listesini içeriyor. Bunlar arasında mağdurların alkol veya uyuşturucu etkisi altında olması, korkması ve faillerin sosyal statülerinden yararlanmaları yer alıyor.
Yasayla birlikte, 16 yaşın altındaki çocukları cinsel amaçlarla buluşmaya zorlamak için korkutma, baştan çıkarma veya para kullanan kişilerin bir yıla kadar hapis cezası veya 500 bin yen para cezası ile karşı karşıya kalacak.
Cinsel ilişkide rıza yaşı, Çin, Almanya ve İtalya'da 14, Yunanistan ve Fransa'da 15, İngiltere ve ABD'de ise 16 olarak tanımlanıyor.
Türkiye'de ise Ceza Kanunu'nun 104. maddesi uyarınca bir bireyin yasal olarak kendi rızasıyla cinsel ilişkiye girmesine ilişkin tanımlanan yaş sınırı 18 olarak kabul ediliyor. Aksi takdirde bu durum suç teşkil ediyor.