https://sputniknews.com.tr/20230221/japonyada-cinsel-iliskide-riza-yasi-13ten-16ya-cikariliyor-1067315244.html

Dünyanın en düşük cinsel rıza yaşına sahip ülkesi Japonya, yaş sınırını 13'ten 16'ya çıkarıyor

Dünyanın en düşük cinsel rıza yaşına sahip ülkesi Japonya, yaş sınırını 13'ten 16'ya çıkarıyor

Gelişmiş ülkeler arasında dünyanın en düşük cinsel rıza yaşına sahip ülkesi olarak bilinen Japonya'da çok sayıda tecavüz davasının beraatle sonuçlanmasının... 21.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-21T12:23+0300

2023-02-21T12:23+0300

2023-02-21T12:27+0300

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cinsel ilişki

cinsel ilişkide rıza

cinsel ilişkide rıza

tecavüz

çocuğa tecavüz

tecavüz yasası

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Japonya Adalet Bakanlığı'ndan bir heyet tarafından hazırlanan yasa tasarısında cinsel ilişkide rıza için yasal yaşın en az 16 olarak düzenlenmesi öngörülüyor.Halen yürürlükteki 13 yaş limiti ile dünyanın en düşük cinsel rıza yaşına sahip ülkesi olarak bilinen Japonya, söz konusu adımı 2019'da çok sayıda tecavüz davasının beraatle sonuçlanmasının ardından gelen tepkilerin sonucunda attı.Tasarıda ayrıca, yasal yaşın altındaki kişilerle evlenmek suç olarak tanımlanırken, 'tecavüz' tanımının da genişletilmesi bekleniyor.Öte yandan, tecavüz mağdurlarının söz konusu suça ilişkin ihbarda bulunması için tanınan 10 yıllık zaman aşımı süresinin de 15 yıla çıkarılması planlanıyor.Cinsel ilişkide rıza yaşı, Almanya ve İtalya'da 14, Yunanistan ve Fransa'da 15, İngiltere ve ABD'de ise 16 olarak tanımlanıyor. Türkiye'de ise Ceza Kanunu'nun 104. maddesi uyarınca bir bireyin yasal olarak kendi rızasıyla cinsel ilişkiye girmesine ilişkin tanımlanan yaş sınırı 18 olarak kabul ediliyor. Aksi takdirde bu durum suç teşkil ediyor.Japonya'da mevcut yasalara göre tecavüz mağdurları, failin 'şiddet ve cebir kullandığını' ve mağdurun direnmesinin imkansız olduğunu kanıtlamak zorunda. Hazırlanan yeni tasarıda bu maddeye ilişkin bir değişiklik yer almıyor. Ancak sarhoşluk, uyuşturucu, hazırlıksız yakalanma ve psikolojik kontrol gibi diğer faktörleri de tecavüz tanımına ekleyerek mağdurların elini rahatlatmayı hedefliyor. Adalet Bakanlığı yetkilisi Yusuke Asanuma, yapılacak değişikliklerin 'mağdurların bir tecavüz davasını kazanmasını kolaylaştırdığı ya da zorlaştırdığı' anlamına gelmediğini vurgulayarak, amaçlarının kararları daha tutarlı hale getirmek olduğunu dile getirdi.Cinsel suçlara ilişkin yasalar üzerinde yapılmakta olan bu değişiklikler, 2019'da gündeme oturan çok sayıda tecavüz davasının beraatle sonuçlanmasının üzerine gerçekleştirilen ülke çapındaki protestoların ardından geldi. Söz konusu davalardan birinde bir baba, yaşı küçük kızıyla ilişkiye girmekle suçlanmış, mahkeme söz konusu cinsel ilişkinin küçük kızın rızası dışında gerçekleştiği hükmüne varsa da baba serbest bırakılmıştı. Savcıların davayı temyize götürmesinin ardından baba yeniden tutuklanmıştı. Bir diğer davada ise sarhoş haldeki bir kadınla cinsel ilişkiye giren bir adam, 'kadının rıza gösterdiğini düşündüğünü' savunmuş ve tecavüz suçlamasından aklanmıştı.Japon hükümetinin yeni yasayı yaz aylarında onaylayabileceği düşünülüyor. Yasa kapsamında cinsel ilişkide rıza için 16 yaş koşulu aranacak olsa da, en az 13 yaşında olan ve aralarında 5 yıldan az yaş farkı olan kişiler arasındaki ilişkiler için bir istisna tanınmaya devam edilecek.

https://sputniknews.com.tr/20210706/ispanyada-riza-disi-cinsel-iliskiyi-tecavuz-olarak-tanimlayan-yasa-tasarisi-onaylandi-1044901528.html

https://sputniknews.com.tr/20210316/fransada-cinsel-iliski-riza-yasinin-15-yapilmasi-icin-ilk-adim---1044042721.html

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japonya, cinsel ilişki, cinsel ilişkide rıza, cinsel ilişkide rıza, tecavüz, çocuğa tecavüz, tecavüz yasası