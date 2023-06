İletişim Başkanlığı, Türkiye Yüzyılı'yla ilgili iki kitap hazırladı

https://sputniknews.com.tr/20230616/iletisim-baskanligi-turkiye-yuzyiliyla-ilgili-iki-kitap-hazirladi-1072525010.html

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Türkiye Yüzyılı'nın dünya gündemindeki yankılarına yönelik "Türkiye Yüzyılı Dünya Medyasında" ve "Türkiye... 16.06.2023

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, söz konusu kitaplar, tüm dünya tarafından yakından takip edilen 28 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ve sonuçlarının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın göreve başlama töreninin ve Türkiye Yüzyılı'nın uluslararası medyadaki yansımalarını aktarıyor.Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcının 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi olduğuna işaret edilen "Türkiye Yüzyılı Dünya Medyasında" kitabında, Türkiye'nin diplomatik ilişkileri, demokrasi ilke ve normları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi ve diplomatik başarıları ve Türkiye Yüzyılı'na dair uluslararası kamuoyu algısı ortaya konuluyor.Kitapta, 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi ve sonuçlarını doğrudan ilgilendiren, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı konu alan 40 ülkeden toplam 170 haber, köşe yazısı ve analiz yer alıyor.Toplam 5 bölümden oluşan kitapta, dünya basınından manşetlerle 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçim zaferi özet şekilde aktarılıyor.Kitapta, yabancı televizyon kanallarında, internet haber medyasında 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçim zaferinin analizi ve yansımaları ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başarısını ele alan uluslararası haberler ve köşe yazılarına ayrıntılı olarak yer veriliyor.Türkiye Yüzyılı'nın Başlama Töreni'ne dünya genelinden büyük ilgi"Türkiye Yüzyılı'nın Başlama Töreni Dünya Gündemini Belirledi" kitabında ise Türkiye Yüzyıl'nın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) yemin töreni ve ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni ile resmen başladığı hatırlatıldı.Göreve Başlama Töreni'ne, 21 devlet başkanı ve 13 başbakanın yanı sıra çok sayıda bakan ile aralarında Türk Devletleri Teşkilatı, NATO ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nın da olduğu uluslararası kuruluş temsilcilerinin ve toplam 78 ülkeden üst düzey katılımın olduğu vurgulanan kitapta, seçimlere ve sonuçlarına tüm dünyanın ilgisinin kayda değer olduğu ifade edildi.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da söz konusu kitapların ön sözlerinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılında ülkenin yüzyılın seçimini gerçekleştirdiğini ve necip milletin iradesini sandığa yansıttığını belirtti.Altun, şu ifadeleri kullandı:Uluslararası düzeyde basın-yayın organlarındaki bu kayda değer yansımaların milletin iradesine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde ve yine milletin kararıyla ihdas edilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile daha da güçlenen demokrasiye vurgu yaptığına işaret eden Altun, şunları kaydetti:"Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadeleriyle ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne taşıyacak bir yol haritası, milletimizin asırlık hayallerini gerçekleştirip çok daha büyük hedeflere yürüme azmi, İstiklal Harbi ruhuyla 85 milyonun omuz omuza verip istikbali inşası olan Türkiye Yüzyılı'na ilginin en müşahhas emareleridir. İletişim Başkanlığı olarak, Türkiye Yüzyılı'nın hafızasını tesis etmeye yönelik yürüttüğümüz çok yönlü faaliyetlerimiz kapsamında, uluslararası basın-yayın kuruluşlarında yer alan söz konusu yansımaları derlemekte ve tarihe not düşmekteyiz.Türkiye, seçim sürecinde bir demokrasi şöleni yaşamış ve bu seçimlerde yüzde 87 düzeyine ulaşan siyasal katılma oranı ile gelişmiş ülkelere örnek olmuştur. Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcının sembolü olan Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni de aynı ilgi ile takdirin bir diğer ve güçlü yansımasını teşkil etmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın siyasi tecrübelerinin her aşamasında müdafaa ve icrasını yürüttüğü hakikat, hakkaniyet, sulh ve refaha dair artık yakın ve uzak coğrafyamızdaki milletler tarafından bu değerlerin temsilcisi olarak kabul edildiği gerçeği de Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni'ne olan büyük iştirakle bir kez daha ortaya çıkmıştır.""Türk milletinin her mücadelesinin ve her zaferinin tarihi vesikalara dönüştürülmesini hedefliyoruz"Söz konusu ilginin yalnızca uluslararası medya kuruluşlarının yayınlarıyla da sınırlı kalmadığına, uluslararası örgütlerin temsilcilerinden farklı ülkelerin siyasi ve idari yetkililerine, bilim ve sanat insanlarına kadar pek çok kişinin Türkiye'deki seçimlere dair kanaatlerini ifade ettiğini belirten Altun, İletişim Başkanlığı olarak, hakikatin savunulmasını, Türk milletinin her mücadelesinin ve her zaferinin tarihi vesikalara dönüştürülmesini hedeflediklerini vurguladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işaret ettiği üzere Türkiye Yüzyılı'nın, iletişimin de yüzyılı olacağının altını çizen Altun, şu değerlendirmelerde bulundu:"İletişimin yüzyılında, ülkemizin marka değerini yükseltmeye, stratejik iletişim çalışmalarını artırmaya, Türkiye'nin uluslararası alanda hak ettiği şekilde temsil edilmesine var gücümüzle çalışacağız. İletişim Başkanlığı olarak hem konvansiyonel hem de yeni medyada büyük bir gayretle başta kamu diplomasisi, halkla ilişkiler ve marka iletişimi olmak üzere, medya ve iletişim alanlarındaki faaliyetlerimizi sürdürecek ve hakikatin savunucusu olmaya devam edeceğiz.Türkiye Yüzyılı vizyonunu ortaya koyan Sayın Cumhurbaşkanımız seçimde elde ettiği başarıyı Büyük Türkiye zaferi olarak tanımlamıştır. Bu doğrultuda Türkiye, daha büyük ve kapsamlı kalkınma planını hayata geçirerek, bölgesel ve küresel meselelerin çözümü için de istikrarlaştırıcı güç olmayı sürdürecektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi; Büyük Türkiye Zaferi ile Başlasın Türkiye Yüzyılı."

