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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230616/finlandiya-ukrayna-icin-yeni-bir-askeri-yardim-paketi-hazirliyor-1072514726.html
Finlandiya Ukrayna için yeni bir askeri yardım paketi hazırlıyor
Finlandiya Ukrayna için yeni bir askeri yardım paketi hazırlıyor
Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkone, ülkesinin Ukrayna'nın ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak 17. askeri yardım paketini hazırlamakta olduğunu... 16.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-16T02:22+0300
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Yakın zaman önce NATO'ya katılan Finlandiya'nın Savunma Bakanı Antti Kaikkone, ülkesinin Ukrayna'ya 17. askeri yardım paketini sunacağını bildirdi.Brüksel'de düzenlenen NATO savunma bakanları toplantısının ardından basın mensuplarına demeç veren Kaikkone, "Finlandiya Ukrayna'ya 16 paket savunma malzemesi teslim etti ve ben de 17. paketi hazırladım. Toplantıda Ukrayna'nın ihtiyaçlarının neler olduğuna dair bilgilendirme aldık ve bu ihtiyaçlar dikkate alınacaktır" dedi.Bakan, Brüksel'deki toplantıda ayrıca ittifak üyelerinin savunma harcamalarındaki artışın da ele alındığını ve bunun GSYİH'nin önerilen yüzde 2'sini aştığını da sözlerine ekledi.Finlandiya, 4 Nisan 2023 tarihinde NATO'ya katılarak ittifakın 31. üye ülkesi olmuştu.Söz konusu toplantı, Helsinki'nin ittifak üyesi olarak katıldığı ilk toplantı oldu.
https://sputniknews.com.tr/20230615/abdli-eski-istihbarat-subayi-nato-silahlari-ukrayna-ordusunu-zayiflatiyor-1072509937.html
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finlandiya, nato, ukrayna
finlandiya, nato, ukrayna

Finlandiya Ukrayna için yeni bir askeri yardım paketi hazırlıyor

02:22 16.06.2023
© AFP 2023 / ANATOLII STEPANOVUkrayna ordusu
Ukrayna ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2023
© AFP 2023 / ANATOLII STEPANOV
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Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkone, ülkesinin Ukrayna'nın ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak 17. askeri yardım paketini hazırlamakta olduğunu belirtti.
Yakın zaman önce NATO'ya katılan Finlandiya'nın Savunma Bakanı Antti Kaikkone, ülkesinin Ukrayna'ya 17. askeri yardım paketini sunacağını bildirdi.
Brüksel'de düzenlenen NATO savunma bakanları toplantısının ardından basın mensuplarına demeç veren Kaikkone, "Finlandiya Ukrayna'ya 16 paket savunma malzemesi teslim etti ve ben de 17. paketi hazırladım. Toplantıda Ukrayna'nın ihtiyaçlarının neler olduğuna dair bilgilendirme aldık ve bu ihtiyaçlar dikkate alınacaktır" dedi.
Bakan, Brüksel'deki toplantıda ayrıca ittifak üyelerinin savunma harcamalarındaki artışın da ele alındığını ve bunun GSYİH'nin önerilen yüzde 2'sini aştığını da sözlerine ekledi.
Finlandiya, 4 Nisan 2023 tarihinde NATO'ya katılarak ittifakın 31. üye ülkesi olmuştu.
Söz konusu toplantı, Helsinki'nin ittifak üyesi olarak katıldığı ilk toplantı oldu.
Ukrayna ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2023
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