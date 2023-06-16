https://sputniknews.com.tr/20230616/finlandiya-ukrayna-icin-yeni-bir-askeri-yardim-paketi-hazirliyor-1072514726.html

Finlandiya Ukrayna için yeni bir askeri yardım paketi hazırlıyor

Finlandiya Ukrayna için yeni bir askeri yardım paketi hazırlıyor

Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkone, ülkesinin Ukrayna'nın ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak 17. askeri yardım paketini hazırlamakta olduğunu... 16.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-16T02:22+0300

2023-06-16T02:22+0300

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ukrayna krizi

finlandiya

nato

ukrayna

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Yakın zaman önce NATO'ya katılan Finlandiya'nın Savunma Bakanı Antti Kaikkone, ülkesinin Ukrayna'ya 17. askeri yardım paketini sunacağını bildirdi.Brüksel'de düzenlenen NATO savunma bakanları toplantısının ardından basın mensuplarına demeç veren Kaikkone, "Finlandiya Ukrayna'ya 16 paket savunma malzemesi teslim etti ve ben de 17. paketi hazırladım. Toplantıda Ukrayna'nın ihtiyaçlarının neler olduğuna dair bilgilendirme aldık ve bu ihtiyaçlar dikkate alınacaktır" dedi.Bakan, Brüksel'deki toplantıda ayrıca ittifak üyelerinin savunma harcamalarındaki artışın da ele alındığını ve bunun GSYİH'nin önerilen yüzde 2'sini aştığını da sözlerine ekledi.Finlandiya, 4 Nisan 2023 tarihinde NATO'ya katılarak ittifakın 31. üye ülkesi olmuştu.Söz konusu toplantı, Helsinki'nin ittifak üyesi olarak katıldığı ilk toplantı oldu.

https://sputniknews.com.tr/20230615/abdli-eski-istihbarat-subayi-nato-silahlari-ukrayna-ordusunu-zayiflatiyor-1072509937.html

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