https://sputniknews.com.tr/20230616/finlandiya-ukrayna-icin-yeni-bir-askeri-yardim-paketi-hazirliyor-1072514726.html
Finlandiya Ukrayna için yeni bir askeri yardım paketi hazırlıyor
Finlandiya Ukrayna için yeni bir askeri yardım paketi hazırlıyor
Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkone, ülkesinin Ukrayna'nın ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak 17. askeri yardım paketini hazırlamakta olduğunu... 16.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-16T02:22+0300
2023-06-16T02:22+0300
2023-06-16T02:22+0300
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Yakın zaman önce NATO'ya katılan Finlandiya'nın Savunma Bakanı Antti Kaikkone, ülkesinin Ukrayna'ya 17. askeri yardım paketini sunacağını bildirdi.Brüksel'de düzenlenen NATO savunma bakanları toplantısının ardından basın mensuplarına demeç veren Kaikkone, "Finlandiya Ukrayna'ya 16 paket savunma malzemesi teslim etti ve ben de 17. paketi hazırladım. Toplantıda Ukrayna'nın ihtiyaçlarının neler olduğuna dair bilgilendirme aldık ve bu ihtiyaçlar dikkate alınacaktır" dedi.Bakan, Brüksel'deki toplantıda ayrıca ittifak üyelerinin savunma harcamalarındaki artışın da ele alındığını ve bunun GSYİH'nin önerilen yüzde 2'sini aştığını da sözlerine ekledi.Finlandiya, 4 Nisan 2023 tarihinde NATO'ya katılarak ittifakın 31. üye ülkesi olmuştu.Söz konusu toplantı, Helsinki'nin ittifak üyesi olarak katıldığı ilk toplantı oldu.
https://sputniknews.com.tr/20230615/abdli-eski-istihbarat-subayi-nato-silahlari-ukrayna-ordusunu-zayiflatiyor-1072509937.html
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Finlandiya Ukrayna için yeni bir askeri yardım paketi hazırlıyor
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Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkone, ülkesinin Ukrayna'nın ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak 17. askeri yardım paketini hazırlamakta olduğunu belirtti.
Yakın zaman önce NATO'ya katılan Finlandiya'nın Savunma Bakanı Antti Kaikkone, ülkesinin Ukrayna'ya 17. askeri yardım paketini sunacağını bildirdi.
Brüksel'de düzenlenen NATO savunma bakanları toplantısının ardından basın mensuplarına demeç veren Kaikkone, "Finlandiya Ukrayna'ya 16 paket savunma malzemesi teslim etti ve ben de 17. paketi hazırladım. Toplantıda Ukrayna'nın ihtiyaçlarının neler olduğuna dair bilgilendirme aldık ve bu ihtiyaçlar dikkate alınacaktır" dedi.
Bakan, Brüksel'deki toplantıda ayrıca ittifak üyelerinin savunma harcamalarındaki artışın da ele alındığını ve bunun GSYİH'nin önerilen yüzde 2'sini aştığını da sözlerine ekledi.
Finlandiya, 4 Nisan 2023 tarihinde NATO'ya katılarak ittifakın 31. üye ülkesi olmuştu.
Söz konusu toplantı, Helsinki'nin ittifak üyesi olarak katıldığı ilk toplantı oldu.