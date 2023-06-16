https://sputniknews.com.tr/20230616/erdogan-depremden-olumsuz-etkilenen-sehirlerimizi-en-kisa-surede-yeniden-ayaga-kaldiracagiz-1072541535.html
Erdoğan: Depremden olumsuz etkilenen şehirlerimizi en kısa sürede yeniden ayağa kaldıracağız
Erdoğan: Depremden olumsuz etkilenen şehirlerimizi en kısa sürede yeniden ayağa kaldıracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Depremden olumsuz etkilenen şehirlerimizi en kısa sürede yeniden ayağa kaldıracağız" dedi. 16.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-16T15:13+0300
2023-06-16T15:13+0300
2023-06-16T15:24+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
okul
karne
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/0e/1072461068_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f524c085795f33ecf9d07b71ac16fd1f.jpg
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Haydarpaşa Anadolu Lisesi Karne Töreni”nde konuştu.Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/0e/1072461068_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_20618667bd468fad0029f834bd69f1b2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan, okul, karne
recep tayyip erdoğan, okul, karne
Erdoğan: Depremden olumsuz etkilenen şehirlerimizi en kısa sürede yeniden ayağa kaldıracağız
15:13 16.06.2023 (güncellendi: 15:24 16.06.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Depremden olumsuz etkilenen şehirlerimizi en kısa sürede yeniden ayağa kaldıracağız" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Haydarpaşa Anadolu Lisesi Karne Töreni”nde konuştu.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
Bu sene meydana gelen depremler sebebiyle dini ve milli bayramlarımızı buru geçirdik. Bugün de karna sevincini tam manasıyla teneffüs edemiyoruz.
Depremden olumsuz etkilenen şehirlerimizi en kısa sürede yeniden ayağa kaldıracağız.
Okulları yazın pırıl pırıl yapacağız.
Merdiven altı kapkaççılara kendinizi kaptırmayın. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın çalışmaları var. Devletin sunduğu imkanları kullanın.