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Erdoğan: Depremden olumsuz etkilenen şehirlerimizi en kısa sürede yeniden ayağa kaldıracağız
Erdoğan: Depremden olumsuz etkilenen şehirlerimizi en kısa sürede yeniden ayağa kaldıracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Depremden olumsuz etkilenen şehirlerimizi en kısa sürede yeniden ayağa kaldıracağız" dedi. 16.06.2023, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Haydarpaşa Anadolu Lisesi Karne Töreni”nde konuştu.Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
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recep tayyip erdoğan, okul, karne
recep tayyip erdoğan, okul, karne

Erdoğan: Depremden olumsuz etkilenen şehirlerimizi en kısa sürede yeniden ayağa kaldıracağız

15:13 16.06.2023 (güncellendi: 15:24 16.06.2023)
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2023
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Depremden olumsuz etkilenen şehirlerimizi en kısa sürede yeniden ayağa kaldıracağız" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Haydarpaşa Anadolu Lisesi Karne Töreni”nde konuştu.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
Bu sene meydana gelen depremler sebebiyle dini ve milli bayramlarımızı buru geçirdik. Bugün de karna sevincini tam manasıyla teneffüs edemiyoruz.
Depremden olumsuz etkilenen şehirlerimizi en kısa sürede yeniden ayağa kaldıracağız.
Okulları yazın pırıl pırıl yapacağız.
Merdiven altı kapkaççılara kendinizi kaptırmayın. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın çalışmaları var. Devletin sunduğu imkanları kullanın.
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