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https://sputniknews.com.tr/20230616/emekli-ikramiyelerine-zam-gelecek-mi-rakam-verildi-1072519177.html
Emekli ikramiyelerine zam gelecek mi? Rakam verildi
Emekli ikramiyelerine zam gelecek mi? Rakam verildi
Milyonlarca emekli, bayram ikramiyesindeki artışı merak ediyor. İkramiyede yeni artış için 2 senaryo gündemde. 16.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-16T08:59+0300
2023-06-16T09:22+0300
ekonomi
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, memur ve emekli maaşlarında düzenlemeler yapılacağına değinerek Hazine ve Maliye, Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıkları ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın bu konuda çalışma yaptığını bildirdi. Yılmaz, emekli maaşı 7 bin 500 liranın üzerinde olup zam alamayanların yaşadığı sorunu çözmeye yönelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın alternatifler üzerinde çalışma yaptığını söyledi. 2 formül gündemdeEn düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin ise 2 bin liraya çıkarılması düzenlemesini içeren teklif, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşmıştı. Sabah'ın haberine göre nisanda 2 bin liraya çıkarılan ikramiyede yeni bir artış olabileceği de gündemde. İlk formüle göre ikramiye yüzde 25 artışla 2 bin 500 liraya yükselebilecek.Sabah'ın haberine göre, 2. formül ise ikramiyenin yüzde 50'lik artışla 3 bin liraya çıkarılması yönünde. Yeni bir karar alınmadığı takdirde SSK, Bağ-Kur Kurban Bayramı emekli ikramiyesi 2 bin TL olarak hesaplara yatırılacak. SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı dahil tüm ödemelerin bayramdan önceki 19-25 Haziran haftasında yapılması planlanıyor.Yüzde 45'in üzerinde zam tahminiÖte yandan CNN Türk'e konuşan Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş, "Emekli ikramiyelerine ilişkin yüzde 45’in üzerinde bir zam yapılacağını düşünüyoruz. Şu anda halihazırda yüzde 50’ye yuvarlanarak emekli ikramiyelerinin 3 bin TL olarak karşımıza çıkacağını öngörüyoruz" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230615/emekli-maasi-ve-bayram-ikramiyesinde-tarih-ve-rakam-netlesti-1072467858.html
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Emekli ikramiyelerine zam gelecek mi? Rakam verildi

08:59 16.06.2023 (güncellendi: 09:22 16.06.2023)
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Milyonlarca emekli, bayram ikramiyesindeki artışı merak ediyor. İkramiyede yeni artış için 2 senaryo gündemde.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, memur ve emekli maaşlarında düzenlemeler yapılacağına değinerek Hazine ve Maliye, Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıkları ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın bu konuda çalışma yaptığını bildirdi.
Yılmaz, emekli maaşı 7 bin 500 liranın üzerinde olup zam alamayanların yaşadığı sorunu çözmeye yönelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın alternatifler üzerinde çalışma yaptığını söyledi.

2 formül gündemde

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin ise 2 bin liraya çıkarılması düzenlemesini içeren teklif, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşmıştı. Sabah'ın haberine göre nisanda 2 bin liraya çıkarılan ikramiyede yeni bir artış olabileceği de gündemde. İlk formüle göre ikramiye yüzde 25 artışla 2 bin 500 liraya yükselebilecek.
Sabah'ın haberine göre, 2. formül ise ikramiyenin yüzde 50'lik artışla 3 bin liraya çıkarılması yönünde. Yeni bir karar alınmadığı takdirde SSK, Bağ-Kur Kurban Bayramı emekli ikramiyesi 2 bin TL olarak hesaplara yatırılacak.
SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı dahil tüm ödemelerin bayramdan önceki 19-25 Haziran haftasında yapılması planlanıyor.

Yüzde 45'in üzerinde zam tahmini

Öte yandan CNN Türk'e konuşan Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş, "Emekli ikramiyelerine ilişkin yüzde 45’in üzerinde bir zam yapılacağını düşünüyoruz. Şu anda halihazırda yüzde 50’ye yuvarlanarak emekli ikramiyelerinin 3 bin TL olarak karşımıza çıkacağını öngörüyoruz" dedi.
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EKONOMİ
Emekli maaşı ve bayram ikramiyesinde rakam netleşti: Hesaplara yatacağı tarih belli oldu
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