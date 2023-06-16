https://sputniknews.com.tr/20230616/emekli-ikramiyelerine-zam-gelecek-mi-rakam-verildi-1072519177.html

Emekli ikramiyelerine zam gelecek mi? Rakam verildi

Emekli ikramiyelerine zam gelecek mi? Rakam verildi

Milyonlarca emekli, bayram ikramiyesindeki artışı merak ediyor. İkramiyede yeni artış için 2 senaryo gündemde. 16.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-16T08:59+0300

2023-06-16T08:59+0300

2023-06-16T09:22+0300

ekonomi

emekli

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, memur ve emekli maaşlarında düzenlemeler yapılacağına değinerek Hazine ve Maliye, Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıkları ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın bu konuda çalışma yaptığını bildirdi. Yılmaz, emekli maaşı 7 bin 500 liranın üzerinde olup zam alamayanların yaşadığı sorunu çözmeye yönelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın alternatifler üzerinde çalışma yaptığını söyledi. 2 formül gündemdeEn düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin ise 2 bin liraya çıkarılması düzenlemesini içeren teklif, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşmıştı. Sabah'ın haberine göre nisanda 2 bin liraya çıkarılan ikramiyede yeni bir artış olabileceği de gündemde. İlk formüle göre ikramiye yüzde 25 artışla 2 bin 500 liraya yükselebilecek.Sabah'ın haberine göre, 2. formül ise ikramiyenin yüzde 50'lik artışla 3 bin liraya çıkarılması yönünde. Yeni bir karar alınmadığı takdirde SSK, Bağ-Kur Kurban Bayramı emekli ikramiyesi 2 bin TL olarak hesaplara yatırılacak. SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı dahil tüm ödemelerin bayramdan önceki 19-25 Haziran haftasında yapılması planlanıyor.Yüzde 45'in üzerinde zam tahminiÖte yandan CNN Türk'e konuşan Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş, "Emekli ikramiyelerine ilişkin yüzde 45’in üzerinde bir zam yapılacağını düşünüyoruz. Şu anda halihazırda yüzde 50’ye yuvarlanarak emekli ikramiyelerinin 3 bin TL olarak karşımıza çıkacağını öngörüyoruz" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230615/emekli-maasi-ve-bayram-ikramiyesinde-tarih-ve-rakam-netlesti-1072467858.html

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