https://sputniknews.com.tr/20230616/ekmegin-icinden-naylon-ip-cikti-1072527575.html
Ekmeğin içinden naylon ip çıktı
Ekmeğin içinden naylon ip çıktı
Elazığ’da bir kişi aldığı ekmeğin içerisinden naylon ip çıktığını fark etti. 16.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-16T11:59+0300
2023-06-16T11:59+0300
2023-06-16T12:07+0300
türkiye
elazığ
kahvaltı
ip
ekmek
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Elazığ’da edinilen bilgiye göre, bir kişi kahvaltı için zincir marketlerden birinde ekmek alarak eve döndü.Yemek esnasında ekmeği bölen kişi, içinden çıkan naylon ipi görünce neye uğradığını şaşırdı.Şahsın şikayette bulunduğu öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20230504/ekmekten-kemik-cikti-1070616043.html
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elazığ, kahvaltı, ip, ekmek
elazığ, kahvaltı, ip, ekmek
Ekmeğin içinden naylon ip çıktı
11:59 16.06.2023 (güncellendi: 12:07 16.06.2023) Abone ol
Elazığ’da bir kişi aldığı ekmeğin içerisinden naylon ip çıktığını fark etti.
Elazığ’da edinilen bilgiye göre, bir kişi kahvaltı için zincir marketlerden birinde ekmek alarak eve döndü.
Yemek esnasında ekmeği bölen kişi, içinden çıkan naylon ipi görünce neye uğradığını şaşırdı.
Şahsın şikayette bulunduğu öğrenildi.