https://sputniknews.com.tr/20230616/ekmegin-icinden-naylon-ip-cikti-1072527575.html

Ekmeğin içinden naylon ip çıktı

Ekmeğin içinden naylon ip çıktı

Elazığ’da bir kişi aldığı ekmeğin içerisinden naylon ip çıktığını fark etti. 16.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-16T11:59+0300

2023-06-16T11:59+0300

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türkiye

elazığ

kahvaltı

ip

ekmek

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Elazığ’da edinilen bilgiye göre, bir kişi kahvaltı için zincir marketlerden birinde ekmek alarak eve döndü.Yemek esnasında ekmeği bölen kişi, içinden çıkan naylon ipi görünce neye uğradığını şaşırdı.Şahsın şikayette bulunduğu öğrenildi.

https://sputniknews.com.tr/20230504/ekmekten-kemik-cikti-1070616043.html

türkiye

elazığ

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elazığ, kahvaltı, ip, ekmek