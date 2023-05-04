https://sputniknews.com.tr/20230504/ekmekten-kemik-cikti-1070616043.html
Ekmekten kemik çıktı
Ekmekten kemik çıktı
Tekirdağ'da marketten alınan ekmeğin içinden kemik çıktı. Market çalışanı "Olabilir, kemik de çıkar, kıl da çıkar, gayet normal" dedi. 04.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-04T15:43+0300
2023-05-04T15:43+0300
2023-05-04T15:48+0300
yaşam
ekmek
kemik
üretim
hijyen
bakkal
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde faaliyet gösteren bir bakkaldan satın alınan ekmeğin içinden kemik çıktı.Çerkezköy Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde bulunan bakkaldan ekmek alan F.G., akşam yemeğinde ekmeğin yanında duran cismin, eşi E.G.’nin fark etmesi üzerine kemik olduğunu anladı.F.G. isimli kişi, ekmeği aldığı işletmeye gittiğinde ise "Olabilir, kemik de çıkar, kıl da çıkar, gayet normal" yanıtı ile karşılaştı. Zabıta ve Çerkezköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne şikayette bulunan F.G.,“Yediğimiz ekmeğin hangi şartlarda üretildiğini kimler kontrol ediyor bilmiyorum ama bu ekmekleri satanların tavır ve sorumlulukları da aynen üretenler gibi olmalı” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20211228/ekmegin-icinden-vida-cikti-2-yillik-ekmegini-verelim-sikayet-etme-1052184559.html
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ekmek, kemik, üretim, hijyen, bakkal
ekmek, kemik, üretim, hijyen, bakkal
Ekmekten kemik çıktı
15:43 04.05.2023 (güncellendi: 15:48 04.05.2023) Abone ol
Tekirdağ'da marketten alınan ekmeğin içinden kemik çıktı. Market çalışanı "Olabilir, kemik de çıkar, kıl da çıkar, gayet normal" dedi.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde faaliyet gösteren bir bakkaldan satın alınan ekmeğin içinden kemik çıktı.
Çerkezköy Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde bulunan bakkaldan ekmek alan F.G., akşam yemeğinde ekmeğin yanında duran cismin, eşi E.G.’nin fark etmesi üzerine kemik olduğunu anladı.
F.G. isimli kişi, ekmeği aldığı işletmeye gittiğinde ise "Olabilir, kemik de çıkar, kıl da çıkar, gayet normal" yanıtı ile karşılaştı.
Zabıta ve Çerkezköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne şikayette bulunan F.G.,“Yediğimiz ekmeğin hangi şartlarda üretildiğini kimler kontrol ediyor bilmiyorum ama bu ekmekleri satanların tavır ve sorumlulukları da aynen üretenler gibi olmalı” dedi.