https://sputniknews.com.tr/20230504/ekmekten-kemik-cikti-1070616043.html

Ekmekten kemik çıktı

Ekmekten kemik çıktı

Tekirdağ'da marketten alınan ekmeğin içinden kemik çıktı. Market çalışanı "Olabilir, kemik de çıkar, kıl da çıkar, gayet normal" dedi. 04.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-04T15:43+0300

2023-05-04T15:43+0300

2023-05-04T15:48+0300

yaşam

ekmek

kemik

üretim

hijyen

bakkal

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/04/1070615790_0:592:1536:1456_1920x0_80_0_0_beba0eeb8ee1748dc08d25f1e276bc61.jpg

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde faaliyet gösteren bir bakkaldan satın alınan ekmeğin içinden kemik çıktı.Çerkezköy Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde bulunan bakkaldan ekmek alan F.G., akşam yemeğinde ekmeğin yanında duran cismin, eşi E.G.’nin fark etmesi üzerine kemik olduğunu anladı.F.G. isimli kişi, ekmeği aldığı işletmeye gittiğinde ise "Olabilir, kemik de çıkar, kıl da çıkar, gayet normal" yanıtı ile karşılaştı. Zabıta ve Çerkezköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne şikayette bulunan F.G.,“Yediğimiz ekmeğin hangi şartlarda üretildiğini kimler kontrol ediyor bilmiyorum ama bu ekmekleri satanların tavır ve sorumlulukları da aynen üretenler gibi olmalı” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20211228/ekmegin-icinden-vida-cikti-2-yillik-ekmegini-verelim-sikayet-etme-1052184559.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ekmek, kemik, üretim, hijyen, bakkal