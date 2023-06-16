https://sputniknews.com.tr/20230616/diyarbakirdaki-arazi-kavgasinda-hayatini-kaybedenlerin-isimleri-belli-oldu-1072521194.html
Diyarbakır'daki arazi kavgasında hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu
Diyarbakır'daki arazi kavgasında hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu
Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde Alyamaç ve Taş aileleri arasında yaşanan silahlı kavgada hayatını kaybeden 9 kişinin ismi belli oldu. 16.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-16T09:52+0300
2023-06-16T09:52+0300
2023-06-16T09:53+0300
türkiye
diyarbakır
arazi
silahlı kavga
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Bismil ilçesine bağlı Serçeler köyünde aralarında anlaşmazlık bulunan 2 aile arasında dün sabah saatlerinde tarla sürme nedeniyle tartışma yaşandı. Anlaşmazlığın devam etmesiyle ekinleri biçmeye giden Taş ile Almayaç aile fertleri arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya döndü. Kavgada 9 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralandı. Dün Adli Tıp Morgu'na kaldırılan 9 kişinin cenazesinin bugün defnedilmesi beklenirken kentteki hastanelere kaldırılan 2 yaralının ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. İsimleri belli olduUzun namlulu silahların kullanıldığı kavgada Alyamaç ailesinden Selim Alyamaç ile Emin Alyamaç’ın kardeş olduğu öğrenilirken Muhammed Alyamaç, Ömer Alyamaç ve Yunus Alyamaç olmak üzere 5 kişi yaşamını yitirdi. Taş ailesinden ise ölen 4 kişinin kuzen olduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden kuzenlerin isimlerinin Mehmet Can Taş, Halil Taş, Orhan Taş ve Serhat Taş olduğu belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20230615/diyarbakirda-arazi-kavgasi-7-kisi-oldu-1072473860.html
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Diyarbakır'daki arazi kavgasında hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu
09:52 16.06.2023 (güncellendi: 09:53 16.06.2023) Abone ol
Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde Alyamaç ve Taş aileleri arasında yaşanan silahlı kavgada hayatını kaybeden 9 kişinin ismi belli oldu.
Bismil ilçesine bağlı Serçeler köyünde aralarında anlaşmazlık bulunan 2 aile arasında dün sabah saatlerinde tarla sürme nedeniyle tartışma yaşandı.
Anlaşmazlığın devam etmesiyle ekinleri biçmeye giden Taş ile Almayaç aile fertleri arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya döndü. Kavgada 9 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralandı.
Dün Adli Tıp Morgu'na kaldırılan 9 kişinin cenazesinin bugün defnedilmesi beklenirken kentteki hastanelere kaldırılan 2 yaralının ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.
İsimleri belli oldu
Uzun namlulu silahların kullanıldığı kavgada Alyamaç ailesinden Selim Alyamaç ile Emin Alyamaç’ın kardeş olduğu öğrenilirken Muhammed Alyamaç, Ömer Alyamaç ve Yunus Alyamaç olmak üzere 5 kişi yaşamını yitirdi.
Taş ailesinden ise ölen 4 kişinin kuzen olduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden kuzenlerin isimlerinin Mehmet Can Taş, Halil Taş, Orhan Taş ve Serhat Taş olduğu belirtildi.