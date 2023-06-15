https://sputniknews.com.tr/20230615/diyarbakirda-arazi-kavgasi-7-kisi-oldu-1072473860.html
Diyarbakır'da arazi anlaşmazlığından dolayı çıkan kavgada 8 kişi öldü
Diyarbakır'da arazi anlaşmazlığından dolayı çıkan kavgada 8 kişi öldü
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye... 15.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-15T11:10+0300
2023-06-15T11:10+0300
2023-06-15T11:39+0300
türkiye
diyarbakır
arazi
kavga
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Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Serçeler köyünde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden başlayan tartışma kavgaya dönüştü.Silahların da kullanıldığı kavgada ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, arazi anlaşmazlığı kavgasının iki aile arasında çıktığını belirterek, "200 dönümlük bir arazi nedeniyle iki aile arasında çıkan kavgada maalesef 8 vatandaşımız hayatını kaybetti, 3 vatandaşımız da yaralandı. Yaralı vatandaşlarımız bölgeye gönderilen sağlık ekiplerince hastaneye ulaştırıldı. Jandarma ekiplerimiz bölgede gerekli önlemleri aldı" dedi.Jandarma ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı köyde, yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
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diyarbakır, arazi, kavga
Diyarbakır'da arazi anlaşmazlığından dolayı çıkan kavgada 8 kişi öldü
11:10 15.06.2023 (güncellendi: 11:39 15.06.2023) Abone ol
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılırken jandarma tarafından köyde geniş güvenlik önlemi alındı. Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, hayatını kaybedenlerin sayısının 8'e yükseldiğini açıkladı.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Serçeler köyünde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden başlayan tartışma kavgaya dönüştü.
Silahların da kullanıldığı kavgada ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, arazi anlaşmazlığı kavgasının iki aile arasında çıktığını belirterek, "200 dönümlük bir arazi nedeniyle iki aile arasında çıkan kavgada maalesef 8 vatandaşımız hayatını kaybetti, 3 vatandaşımız da yaralandı. Yaralı vatandaşlarımız bölgeye gönderilen sağlık ekiplerince hastaneye ulaştırıldı. Jandarma ekiplerimiz bölgede gerekli önlemleri aldı" dedi.
Jandarma ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı köyde, yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.