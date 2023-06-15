https://sputniknews.com.tr/20230615/diyarbakirda-arazi-kavgasi-7-kisi-oldu-1072473860.html

Diyarbakır'da arazi anlaşmazlığından dolayı çıkan kavgada 8 kişi öldü

Diyarbakır'da arazi anlaşmazlığından dolayı çıkan kavgada 8 kişi öldü

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye... 15.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-15T11:10+0300

2023-06-15T11:10+0300

2023-06-15T11:39+0300

türkiye

diyarbakır

arazi

kavga

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/0a/1061038781_1:0:1999:1124_1920x0_80_0_0_e754c40076adacfd16e9d155533b4c7d.jpg

Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Serçeler köyünde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden başlayan tartışma kavgaya dönüştü.Silahların da kullanıldığı kavgada ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, arazi anlaşmazlığı kavgasının iki aile arasında çıktığını belirterek, "200 dönümlük bir arazi nedeniyle iki aile arasında çıkan kavgada maalesef 8 vatandaşımız hayatını kaybetti, 3 vatandaşımız da yaralandı. Yaralı vatandaşlarımız bölgeye gönderilen sağlık ekiplerince hastaneye ulaştırıldı. Jandarma ekiplerimiz bölgede gerekli önlemleri aldı" dedi.Jandarma ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı köyde, yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

türkiye

diyarbakır

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

diyarbakır, arazi, kavga