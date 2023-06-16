https://sputniknews.com.tr/20230616/disisleri-bakani-fidan-teblig-etti-moskova-buyukelcisi-tanju-bilgic-oldu-1072536893.html
Dışişleri Bakanı Fidan tebliğ etti: Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç oldu
Dışişleri Bakanı Fidan tebliğ etti: Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç oldu
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bazı büyükelçilerin yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ ederken, Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği görevi... 16.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-16T13:59+0300
2023-06-16T13:59+0300
2023-06-16T14:41+0300
türkiye
moskova
hakan fidan
tanju bilgiç
büyükelçi
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bazı büyükelçilerin yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti.Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, yeni görevleri tebliğ ederek hayırlı olsun dileğinde bulundu.Bilgiç, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi olduBuna göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Enformasyon Genel Müdürü Tanju Bilgiç, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi olarak görevlendirildi.2015'te Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İletişim Başkanı olarak göreve başlayan, 2019'dan bugüne Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Şubat 2022'den bu yana Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini yürüten Doç. Dr. Mücahit Küçükyılmaz, Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi olarak görevlendirildi.Fidan'ın tebliğ ettiği diğer isimler ve görev yerleri şu şekilde sıralandı:"Paris Büyükelçiliğine Türkiye'nin Bratislava Büyükelçisi Yunus Demirer, Varşova Büyükelçiliğine Rauf Alp Denktaş, Asuncion Büyükelçiliğine Yavuz Kül, Fas Büyükelçiliğine Mustafa İlker Kılıç, Kiev Büyükelçiliğine Mustafa Levent Bilgen, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) Nezdindeki Daimi Temsilciliğe Güvenlik İşleri Genel Müdürü Büyükelçi Nevzat Uyanık, Madrid Büyükelçiliğine Nüket Küçükel Ezberci."Rauf Denktaş’ın torunu büyükelçi olduKKTC'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş'ın torunu Rauf Alp Denktaş da Varşova Büyükelçisi oldu.
https://sputniknews.com.tr/20230609/disisleri-bakani-hakan-fidan-ve-rusya-disisleri-bakani-lavrov-telefonda-gorustu--1072236154.html
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moskova, hakan fidan, tanju bilgiç, büyükelçi
moskova, hakan fidan, tanju bilgiç, büyükelçi
Dışişleri Bakanı Fidan tebliğ etti: Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç oldu
13:59 16.06.2023 (güncellendi: 14:41 16.06.2023) Abone ol
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bazı büyükelçilerin yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ ederken, Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği görevi Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Enformasyon Genel Müdürü Tanju Bilgiç'e verildi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bazı büyükelçilerin yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, yeni görevleri tebliğ ederek hayırlı olsun dileğinde bulundu.
Bilgiç, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi oldu
Buna göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Enformasyon Genel Müdürü Tanju Bilgiç, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi olarak görevlendirildi.
2015'te Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İletişim Başkanı olarak göreve başlayan, 2019'dan bugüne Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Şubat 2022'den bu yana Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini yürüten Doç. Dr. Mücahit Küçükyılmaz, Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi olarak görevlendirildi.
Fidan'ın tebliğ ettiği diğer isimler ve görev yerleri şu şekilde sıralandı:
"Paris Büyükelçiliğine Türkiye'nin Bratislava Büyükelçisi Yunus Demirer, Varşova Büyükelçiliğine Rauf Alp Denktaş, Asuncion Büyükelçiliğine Yavuz Kül, Fas Büyükelçiliğine Mustafa İlker Kılıç, Kiev Büyükelçiliğine Mustafa Levent Bilgen, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) Nezdindeki Daimi Temsilciliğe Güvenlik İşleri Genel Müdürü Büyükelçi Nevzat Uyanık, Madrid Büyükelçiliğine Nüket Küçükel Ezberci."
Rauf Denktaş’ın torunu büyükelçi oldu
KKTC'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş'ın torunu Rauf Alp Denktaş da Varşova Büyükelçisi oldu.