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SON DAKİKA | Putin’in, St. Petersburg Ekonomik Forumu’ndaki konuşması başladı
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https://sputniknews.com.tr/20230616/disisleri-bakani-fidan-teblig-etti-moskova-buyukelcisi-tanju-bilgic-oldu-1072536893.html
Dışişleri Bakanı Fidan tebliğ etti: Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç oldu
Dışişleri Bakanı Fidan tebliğ etti: Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç oldu
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bazı büyükelçilerin yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ ederken, Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği görevi... 16.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-16T13:59+0300
2023-06-16T14:41+0300
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hakan fidan
tanju bilgiç
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bazı büyükelçilerin yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti.Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, yeni görevleri tebliğ ederek hayırlı olsun dileğinde bulundu.Bilgiç, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi olduBuna göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Enformasyon Genel Müdürü Tanju Bilgiç, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi olarak görevlendirildi.2015'te Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İletişim Başkanı olarak göreve başlayan, 2019'dan bugüne Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Şubat 2022'den bu yana Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini yürüten Doç. Dr. Mücahit Küçükyılmaz, Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi olarak görevlendirildi.Fidan'ın tebliğ ettiği diğer isimler ve görev yerleri şu şekilde sıralandı:"Paris Büyükelçiliğine Türkiye'nin Bratislava Büyükelçisi Yunus Demirer, Varşova Büyükelçiliğine Rauf Alp Denktaş, Asuncion Büyükelçiliğine Yavuz Kül, Fas Büyükelçiliğine Mustafa İlker Kılıç, Kiev Büyükelçiliğine Mustafa Levent Bilgen, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) Nezdindeki Daimi Temsilciliğe Güvenlik İşleri Genel Müdürü Büyükelçi Nevzat Uyanık, Madrid Büyükelçiliğine Nüket Küçükel Ezberci."Rauf Denktaş’ın torunu büyükelçi olduKKTC'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş'ın torunu Rauf Alp Denktaş da Varşova Büyükelçisi oldu.
https://sputniknews.com.tr/20230609/disisleri-bakani-hakan-fidan-ve-rusya-disisleri-bakani-lavrov-telefonda-gorustu--1072236154.html
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moskova, hakan fidan, tanju bilgiç, büyükelçi
moskova, hakan fidan, tanju bilgiç, büyükelçi

Dışişleri Bakanı Fidan tebliğ etti: Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç oldu

13:59 16.06.2023 (güncellendi: 14:41 16.06.2023)
© AADışişleri
Dışişleri - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2023
© AA
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bazı büyükelçilerin yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ ederken, Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği görevi Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Enformasyon Genel Müdürü Tanju Bilgiç'e verildi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bazı büyükelçilerin yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, yeni görevleri tebliğ ederek hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Bilgiç, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi oldu

Buna göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Enformasyon Genel Müdürü Tanju Bilgiç, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi olarak görevlendirildi.
2015'te Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İletişim Başkanı olarak göreve başlayan, 2019'dan bugüne Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Şubat 2022'den bu yana Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini yürüten Doç. Dr. Mücahit Küçükyılmaz, Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi olarak görevlendirildi.
Fidan'ın tebliğ ettiği diğer isimler ve görev yerleri şu şekilde sıralandı:
"Paris Büyükelçiliğine Türkiye'nin Bratislava Büyükelçisi Yunus Demirer, Varşova Büyükelçiliğine Rauf Alp Denktaş, Asuncion Büyükelçiliğine Yavuz Kül, Fas Büyükelçiliğine Mustafa İlker Kılıç, Kiev Büyükelçiliğine Mustafa Levent Bilgen, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) Nezdindeki Daimi Temsilciliğe Güvenlik İşleri Genel Müdürü Büyükelçi Nevzat Uyanık, Madrid Büyükelçiliğine Nüket Küçükel Ezberci."
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Rauf Denktaş’ın torunu büyükelçi oldu

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