https://sputniknews.com.tr/20230609/disisleri-bakani-hakan-fidan-ve-rusya-disisleri-bakani-lavrov-telefonda-gorustu--1072236154.html

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 09.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-09T18:50+0300

2023-06-09T18:50+0300

2023-06-09T19:00+0300

politika

türkiye

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sergey lavrov

hakan fidan

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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, görüşmede Lavrov, Bakan Fidan'ı yeni görevi nedeniyle tebrik etti.

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türkiye, rusya, sergey lavrov, hakan fidan