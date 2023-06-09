https://sputniknews.com.tr/20230609/disisleri-bakani-hakan-fidan-ve-rusya-disisleri-bakani-lavrov-telefonda-gorustu--1072236154.html
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 09.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-09T18:50+0300
2023-06-09T18:50+0300
2023-06-09T19:00+0300
politika
türkiye
rusya
sergey lavrov
hakan fidan
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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, görüşmede Lavrov, Bakan Fidan'ı yeni görevi nedeniyle tebrik etti.
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türkiye, rusya, sergey lavrov, hakan fidan
türkiye, rusya, sergey lavrov, hakan fidan
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, telefonda görüştü
18:50 09.06.2023 (güncellendi: 19:00 09.06.2023) Abone ol
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, görüşmede Lavrov, Bakan Fidan'ı yeni görevi nedeniyle tebrik etti.