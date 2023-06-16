https://sputniknews.com.tr/20230616/cin-lideri-siden-bill-gatese-amerikan-halkina-her-zaman-umut-bagladik--1072520677.html
Çin lideri Şi'den Gates'e: Amerikan halkına her zaman umut bağladık
Çin lideri Şi'den Gates'e: Amerikan halkına her zaman umut bağladık
Microsoft'un kurucusu Bill Gates ile görüşen Çin lideri Şi, 'Amerikalı arkadaş' diye nitelendirdiği Gates'e, "Amerikan halkına her zaman umut bağladık" dedi. 16.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-16T09:50+0300
2023-06-16T09:50+0300
2023-06-16T09:59+0300
dünya
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çin halk cumhuriyeti
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bill gates
amerikan
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umut
görüşme
ikili görüşme
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2019'dan bu yana ilk kez Çin'i ziyaret eden Bill Gates, Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü. Devlete ait People's Daily gazetesinin haberine göre Şi'nin ABD'li multimilyardere, "Bu yıl Pekin'de görüştüğüm ilk Amerikalı arkadaşsınız" dediği bildirildi.Gazete, Şi'nin Gates'e ayrıca, "Umudumuzu her zaman Amerikan halkına bağladık ve iki ülke halkları arasındaki dostluğun devam etmesini umduk" dediğini aktardı. Gates ile görüşmesi dünya basınında büyük yankı uyandıran Çinli liderin, ülkesini Mayıs ayının sonunda 3 yıl aradan sonra ziyaret eden Elon Musk ile görüşmemesi dikkat çekmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230615/2019dan-sonra-ilk-kez-bill-gates-cini-ziyaret-etti-1072471943.html
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çin, çin halk cumhuriyeti, abd, bill gates, amerikan, dost, umut, görüşme, ikili görüşme, asya & pasifik
çin, çin halk cumhuriyeti, abd, bill gates, amerikan, dost, umut, görüşme, ikili görüşme, asya & pasifik
Çin lideri Şi'den Gates'e: Amerikan halkına her zaman umut bağladık
09:50 16.06.2023 (güncellendi: 09:59 16.06.2023) Abone ol
Microsoft'un kurucusu Bill Gates ile görüşen Çin lideri Şi, 'Amerikalı arkadaş' diye nitelendirdiği Gates'e, "Amerikan halkına her zaman umut bağladık" dedi.
2019'dan bu yana ilk kez Çin'i ziyaret eden Bill Gates, Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü.
Devlete ait People's Daily gazetesinin haberine göre Şi'nin ABD'li multimilyardere, "Bu yıl Pekin'de görüştüğüm ilk Amerikalı arkadaşsınız" dediği bildirildi.
Gazete, Şi'nin Gates'e ayrıca, "Umudumuzu her zaman Amerikan halkına bağladık ve iki ülke halkları arasındaki dostluğun devam etmesini umduk" dediğini aktardı.
Gates ile görüşmesi dünya basınında büyük yankı uyandıran Çinli liderin, ülkesini Mayıs ayının sonunda 3 yıl aradan sonra ziyaret eden Elon Musk ile görüşmemesi dikkat çekmişti.