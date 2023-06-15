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https://sputniknews.com.tr/20230615/2019dan-sonra-ilk-kez-bill-gates-cini-ziyaret-etti-1072471943.html
2019'dan sonra ilk ziyaret: Bill Gates, Çin'de
2019'dan sonra ilk ziyaret: Bill Gates, Çin'de
ABD'li yazılım şirketi Microsoft'un kurucusu Bill Gates, küresel sağlık ve kalkınma sorunları alanında çalışan vakfını temsilen görüşmeler yürütmek üzere... 15.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-15T10:41+0300
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yaşam
bill gates
çin
çin halk cumhuriyeti
ziyaret
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ABD'li milyarder girişimci Bill Gates, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 2019'dan bu yana ilk kez Pekin'e geldiğini duyurdu.Ziyaretinde, Gates Vakfı'nın Çin'de 15 yıldır çalıştığı ortaklarıyla bir araya geleceğini aktaran Gates, Çin'in sıtma ilaçlarının geliştirilmesinden iklim değişikliğiyle mücadeleye kadar çok sayıda alanda başarılı tecrübelere sahip olduğunu, dünya genelinde daha fazla insanın bu ilerlemelerden yararlanması gerektiğini ifade etti.Gates, küresel iklim değişikliği, sağlığa erişimde eşitsizlik ve gıda güvenliği gibi sorunların çözümü için teknolojik yeniliklere ihtiyaç olduğuna işaret ederek, dünyada yoksulluğun ve çocuk ölümlerinin azaltılmasında ciddi mesafe kaydedildiğinin, ancak küresel krizlerin bu alanlardaki kazanımları gerilettiğinin altını çizdi.Afrika ülkelerinin yüksek gıda fiyatları, borçlar ve tüberküloz, sıtma gibi hastalıklardaki artış nedeniyle özellikle kırılgan durumda olduğuna dikkati çeken Gates, bu yüzden Çin ziyaretinden sonraki durağının Batı Afrika olacağını kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230531/cinden-elon-muska-is-yapmaya-acigiz-mesaji-1071818160.html
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2019'dan sonra ilk ziyaret: Bill Gates, Çin'de

10:41 15.06.2023 (güncellendi: 10:42 15.06.2023)
© AFP 2023 / KAZUHIRO NOGIBill Gates
Bill Gates - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2023
© AFP 2023 / KAZUHIRO NOGI
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ABD'li yazılım şirketi Microsoft'un kurucusu Bill Gates, küresel sağlık ve kalkınma sorunları alanında çalışan vakfını temsilen görüşmeler yürütmek üzere, Çin'i ziyaret ettiğini belirtti.
ABD'li milyarder girişimci Bill Gates, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 2019'dan bu yana ilk kez Pekin'e geldiğini duyurdu.
Ziyaretinde, Gates Vakfı'nın Çin'de 15 yıldır çalıştığı ortaklarıyla bir araya geleceğini aktaran Gates, Çin'in sıtma ilaçlarının geliştirilmesinden iklim değişikliğiyle mücadeleye kadar çok sayıda alanda başarılı tecrübelere sahip olduğunu, dünya genelinde daha fazla insanın bu ilerlemelerden yararlanması gerektiğini ifade etti.
Gates, küresel iklim değişikliği, sağlığa erişimde eşitsizlik ve gıda güvenliği gibi sorunların çözümü için teknolojik yeniliklere ihtiyaç olduğuna işaret ederek, dünyada yoksulluğun ve çocuk ölümlerinin azaltılmasında ciddi mesafe kaydedildiğinin, ancak küresel krizlerin bu alanlardaki kazanımları gerilettiğinin altını çizdi.
Afrika ülkelerinin yüksek gıda fiyatları, borçlar ve tüberküloz, sıtma gibi hastalıklardaki artış nedeniyle özellikle kırılgan durumda olduğuna dikkati çeken Gates, bu yüzden Çin ziyaretinden sonraki durağının Batı Afrika olacağını kaydetti.
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2023
DÜNYA
Çin'den Elon Musk'a 'İş yapmaya açığız' mesajı
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