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Çin'den Elon Musk'a 'İş yapmaya açığız' mesajı
Çin'den Elon Musk'a 'İş yapmaya açığız' mesajı
Çin Dışişleri Bakanı Çin Gang, Amerikalı iş insanı Elon Musk ile Pekin'de yaptığı görüşmede, Çin'in dışa açılma politikasına bağlı kalmayı sürdüreceğini ve bu... 31.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-31T01:29+0300
2023-05-31T01:29+0300
dünya
çin
elon musk
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Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Bakan Çin Gang, görüşmede, Çin'in modernleşmesinin ve kalkınmasının, benzeri görülmemiş büyüme potansiyeli yaratarak dünyaya yeni fırsatlar sunacağını ifade etti.Çin Gang, Musk'ın sahibi olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla dahil tüm şirketler için piyasa kurallarına ve kanunlara dayalı, daha iyi bir uluslararası iş ortamı sağlayacaklarını vurguladı.Çin-ABD ilişkilerini otomobil kullanmaya benzeten Çin Gang, "Sağlıklı, istikrarlı ve yapıcı ilişkiler için direksiyonu doğru yöne çevirmeli ve zamanında frene basarak kazaları önlemeliyiz" değerlendirmesinde bulundu.​​​​​​​Musk da ABD ile Çin'in çıkarlarının 'siyam ikizleri gibi' birbirine bağlı ve ayrılmaz olduğunu vurgulayarak ekonomik ve ticari bağların koparılmasına, zincirlerin kesilmesine karşı olduğunu kaydetti.Tesla'nın Çin'de yatırımları genişletmek istediğine işaret eden Musk, kalkınma fırsatlarından daha fazla pay almak istediklerinin altını çizdi.Şanghay'daki yılda 1 milyon elektrikli otomobil üretebilen 'giga fabrikasını', 450 bin ilave kapasite ile genişletmeyi hedefleyen şirket, 'Megapack' adı verilen enerji depolama ünitelerinin üretimi için şehirde büyük ölçekli bir tesis kurmayı planlıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230530/elon-musk-cinde-disisleri-bakani-ile-bir-araya-geldi-1071784012.html
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çin, elon musk, çin gang
çin, elon musk, çin gang

Çin'den Elon Musk'a 'İş yapmaya açığız' mesajı

01:29 31.05.2023
© CARINA JOHANSENElon Musk
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2023
© CARINA JOHANSEN
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Çin Dışişleri Bakanı Çin Gang, Amerikalı iş insanı Elon Musk ile Pekin'de yaptığı görüşmede, Çin'in dışa açılma politikasına bağlı kalmayı sürdüreceğini ve bu doğrultuda tüm dünyadan şirketlerin yatırımlarına açık olduğunu belirtti.
Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Bakan Çin Gang, görüşmede, Çin'in modernleşmesinin ve kalkınmasının, benzeri görülmemiş büyüme potansiyeli yaratarak dünyaya yeni fırsatlar sunacağını ifade etti.
Çin Gang, Musk'ın sahibi olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla dahil tüm şirketler için piyasa kurallarına ve kanunlara dayalı, daha iyi bir uluslararası iş ortamı sağlayacaklarını vurguladı.
Çin-ABD ilişkilerini otomobil kullanmaya benzeten Çin Gang, "Sağlıklı, istikrarlı ve yapıcı ilişkiler için direksiyonu doğru yöne çevirmeli ve zamanında frene basarak kazaları önlemeliyiz" değerlendirmesinde bulundu.
​​​​​​​Musk da ABD ile Çin'in çıkarlarının 'siyam ikizleri gibi' birbirine bağlı ve ayrılmaz olduğunu vurgulayarak ekonomik ve ticari bağların koparılmasına, zincirlerin kesilmesine karşı olduğunu kaydetti.
Tesla'nın Çin'de yatırımları genişletmek istediğine işaret eden Musk, kalkınma fırsatlarından daha fazla pay almak istediklerinin altını çizdi.
Şanghay'daki yılda 1 milyon elektrikli otomobil üretebilen 'giga fabrikasını', 450 bin ilave kapasite ile genişletmeyi hedefleyen şirket, 'Megapack' adı verilen enerji depolama ünitelerinin üretimi için şehirde büyük ölçekli bir tesis kurmayı planlıyor.
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2023
DÜNYA
Elon Musk, Çin'de Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi
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