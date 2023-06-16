https://sputniknews.com.tr/20230616/cekya-cumhurbaskani-pavel-bati-ulkelerinde-yasayan-ruslar-gozetlenmeli-1072563588.html

Çekya Cumhurbaşkanı Pavel: Batı ülkelerinde yaşayan Ruslar gözetlenmeli

Çekya Cumhurbaşkanı Pavel: Batı ülkelerinde yaşayan Ruslar gözetlenmeli

Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, Batı ülkelerinde yaşayan Rusların, İkinci Dünya Savaşı sırasında ABD'de yaşayan Japonlara yapılanlara benzer şekilde yetkililer... 16.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-16T23:11+0300

2023-06-16T23:11+0300

2023-06-16T23:12+0300

ukrayna krizi

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rusya

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Rusya'nın Ukrayna'ya dönük özel askeri operasyonunun ardından Rus vatandaşlarına yönelik yabancı düşmanlığının dozu artmaya devam ediyor.Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, Batı basınına verdiği mülakatta "Batı ülkelerinde yaşayan tüm Ruslar, saldırgan bir savaş yürüten bir ulusun vatandaşları oldukları için geçmişte olduğundan çok daha fazla gözetlenmeli" ifadelerini kullandı.İkinci Dünya Savaşı sırasında Japon uyruklu insanların gözetlenmesi ve toplama kamplarına konulması örneğine işaret eden Pavel, "Bu insanlar için üzülebilirim ama aynı zamanda geriye dönüp baktığımızda, İkinci Dünya Savaşı başladığında, ABD'de yaşayan tüm Japon nüfusu da sıkı bir izleme rejimi altındaydı. Savaşın bedeli bu" dedi.Öte yandan Pavel, 'gözetlemeden' kastının 'güvenlik güçlerinin gözetimi altında olmaları' olduğunu da sözlerine ekledi.Japonya'nın 1941 yılındaki Pearl Harbor saldırısının ardından ABD, o dönemde kendi sınırları içinde yaşayan yarısına yakını çocuk olan yaklaşık 120 bin Japonu toplama kamplarına göndermişti.1980'lerde Başkan Ronald Reagan, söz konusu uygulamaya dair resmi bir özür mesajı yayınlamış, şubat ayında ise Başkan Joe Biden bunu 'Amerikan tarihinin en utanç verici dönemlerinden biri' olarak nitelendirmişti.

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