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https://sputniknews.com.tr/20230616/bakan-uraloglu-duyurdu-kurban-bayraminda-baskentray-izban-ve-marmaray-ucretsiz-olacak-1072528505.html
Bakan Uraloğlu duyurdu: Kurban Bayramı'nda Başkentray, İZBAN ve Marmaray ücretsiz olacak
Bakan Uraloğlu duyurdu: Kurban Bayramı'nda Başkentray, İZBAN ve Marmaray ücretsiz olacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “İstanbul’un kent içi ulaşımın ana omurgasını oluşturan Marmaray başta olmak üzere Marmaray... 16.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-16T12:11+0300
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türkiye
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kurban bayramı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bayramda ücretsiz olacak otoyollar köprüler ve demiryolları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Demiryolu taşımacılığının hız ve maliyet açısından çok avantajlı olduğuna vurgu yapan Bakan Uraloğlu, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdesiyle 9 güne çıkan Kurban Bayramı tatilinde memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlarımıza hızlı trenler ile ana hat ve bölgesel trenlerde 24 bin koltuktan fazla kapasite artışı sağladık. Memleketlerine gidemeyen veya tatillerini Ankara-İstanbul ve İzmir’ de geçirecek vatandaşlarımız içinse Kurban Bayramı süresince kentiçi ulaşımı ücretsiz yaptık” diye konuştu. 24 Haziran gecesi başlayacakÜcretsiz kullanım 24 Haziran gece yarısı başlayacak, 3 Temmuz Pazartesi saat 07.00'ye kadar sürecek. Yap-işlet-devlet projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü kullanımları da ücretsiz olacak. Bayram süresince sadece kent içi ulaşım sistemlerinden 3 milyona yakın vatandaşın yararlanması bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20230616/kurban-bayrami-tatili-boyunca-kopru-ve-otoyollar-ucretsiz-olacak-1072511857.html
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kurban bayramı köprü ve otoyollar, kurban bayramı toplu taşıma ücretsiz mi, toplu taşıma ne kadar süre ücretsiz
kurban bayramı köprü ve otoyollar, kurban bayramı toplu taşıma ücretsiz mi, toplu taşıma ne kadar süre ücretsiz

Bakan Uraloğlu duyurdu: Kurban Bayramı'nda Başkentray, İZBAN ve Marmaray ücretsiz olacak

12:11 16.06.2023
© İHAMarmaray
Marmaray - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2023
© İHA
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “İstanbul’un kent içi ulaşımın ana omurgasını oluşturan Marmaray başta olmak üzere Marmaray, Kağıthane-İstanbul Havalimanı Hattı ve Halkalı-Bahçeşehir Hattı, Ankara’da Başkentray, İzmir’de İZBAN, Kurban Bayramı süresince ücretsiz hizmet verecek” dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bayramda ücretsiz olacak otoyollar köprüler ve demiryolları ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Demiryolu taşımacılığının hız ve maliyet açısından çok avantajlı olduğuna vurgu yapan Bakan Uraloğlu, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdesiyle 9 güne çıkan Kurban Bayramı tatilinde memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlarımıza hızlı trenler ile ana hat ve bölgesel trenlerde 24 bin koltuktan fazla kapasite artışı sağladık. Memleketlerine gidemeyen veya tatillerini Ankara-İstanbul ve İzmir’ de geçirecek vatandaşlarımız içinse Kurban Bayramı süresince kentiçi ulaşımı ücretsiz yaptık” diye konuştu.

24 Haziran gecesi başlayacak

Ücretsiz kullanım 24 Haziran gece yarısı başlayacak, 3 Temmuz Pazartesi saat 07.00'ye kadar sürecek. Yap-işlet-devlet projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü kullanımları da ücretsiz olacak.
Bayram süresince sadece kent içi ulaşım sistemlerinden 3 milyona yakın vatandaşın yararlanması bekleniyor.
Otoyollarda otomobiller için yeni hız sınırı uygulaması yarın başlıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2023
TÜRKİYE
Kurban Bayramı tatili boyunca köprü ve otoyollar ücretsiz olacak
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